Πώς θα «ξεμπλέξει» το καλώδιο – Οι γαλλικές επαφές και το παιχνίδι με «ενημέρωση» ή «άδεια»

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Πίσω από τις ελληνικές διαβεβαιώσεις ότι το καλώδιο θα προχωρήσει και τις τουρκικές προειδοποιήσεις ότι απαιτείται άδεια της Άγκυρας, διακρίνεται μια διαδικασία που έχει ήδη περιγραφεί. Όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια προσυμφωνημένη διαδικασία, με τη Γαλλία σε ρόλο ενδιάμεσου, ώστε να επανεκκινήσουν οι εργασίες χωρίς καμία πλευρά να εγκαταλείψει δημοσίως τις θέσεις της. Πρόκειται για εκτίμηση που στηρίζεται στις επαφές και στις πληροφορίες για το περιεχόμενό τους· συμφωνία με γνωστούς όρους δεν έχει παρουσιαστεί.

Το ισχυρότερο στοιχείο βρίσκεται στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» της 6ης Νοεμβρίου: πηγή κοντά στην τουρκική προεδρία δήλωσε ότι «Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει ως προς τη διατύπωση», διευκρινίζοντας ότι η Άγκυρα θα αντιμετωπίσει τη διπλωματική αλληλογραφία ως αίτημα αδειοδότησης. Η αναφορά αυτή παραπέμπει σε συνεννόηση που βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε νωρίτερα, σε δηλώσεις του στα «Νέα» που παρουσίασε και η «Καθημερινή», θέσει ως απαίτηση την προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση των ερευνών και των συντεταγμένων τους.

Το «Ποντίκι» είχε αποκαλύψει τη σχετική φόρμουλα στο αποκλειστικό ρεπορτάζ «Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα – Η γαλλική “λύση” και το τουρκικό τετελεσμένο» , που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 13ης Αυγούστου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα στις 14 Αυγούστου. Τότε, έμπειρη ελληνική διπλωματική πηγή είχε συνοψίσει το ενδεχόμενο με μία φράση: «Η Ελλάδα δεν θα ζητήσει τουρκική άδεια, ενώ η Τουρκία θα τη δώσει».

Το νόημα ήταν συγκεκριμένο: η συνεννόηση θα μπορούσε να γίνει μέσω της γαλλικής πλευράς, επιτρέποντας στην Αθήνα να απορρίπτει οποιοδήποτε ελληνικό αίτημα αδειοδότησης και στην Τουρκία να παρουσιάζει τη συνέχιση των εργασιών ως αποτέλεσμα δικής της συγκατάθεσης.

Η συνάντηση πριν από τις αναγγελίες

Σήμερα, αυτή η περιγραφή αποκτά συγκεκριμένο διπλωματικό υπόβαθρο. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πριν από την έκδοση των NAVTEX και της τουρκικής αντι-NAVTEX την Παρασκευή, η Γαλλίδα πρέσβης στην Άγκυρα Ιζαμπέλ Ντιμόν συναντήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με τον υφυπουργό Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Η συνάντηση καταγράφηκε και στον τουρκικό Τύπο, με αναφορά στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από το υπουργείο. Η ατζέντα της δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η χρονική αλληλουχία αποκτά βάρος επειδή συνοδεύεται από πληροφορίες για γαλλοτουρκική διαπραγμάτευση γύρω από το ίδιο το έργο. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τουρκική διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε τις επαφές, ενώ πηγή κοντά στην τουρκική προεδρία υποστήριξε ότι είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η συνεννόηση για τη διατύπωση της διπλωματικής αλληλογραφίας. Η τουρκική πλευρά, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, προτίθεται να εκλάβει την επικοινωνία ως αίτημα άδειας. Επομένως, υπάρχουν περισσότερα από μια επίσκεψη και μια χρονική σύμπτωση. Υπάρχει δημοσιογραφικά καταγεγραμμένη διαπραγμάτευση για το πώς θα ονομαστεί μια συνεννόηση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από κάθε πλευρά.

Δύο αφηγήσεις για την ίδια διαδικασία

Η Αθήνα δηλώνει ότι η αδειοδότηση έγινε αποκλειστικά από τις ελληνικές αρχές και απορρίπτει ότι υπήρξε ελληνοτουρκική συνεννόηση για την άδεια. Η διαβεβαίωση αυτή, όμως, αφήνει ανοιχτό το ουσιαστικό ερώτημα: τι έχει συζητήσει και τι έχει αποδεχθεί η γαλλική πλευρά στις επαφές της με την Τουρκία;

Αντίστοιχα, η Άγκυρα, στην ανακοίνωσή της μετά τις αναγγελίες, υποστήριξε ότι δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσής της. Η διατύπωση έχει σημασία: εμφανίζει μια διαδικασία ως εκκρεμή, ενώ παράλληλα επιμένει στη διεκδίκηση δικαιοδοσίας.

Το «Abeille Marengo» προετοιμάζεται για έρευνες αποτύπωσης του βυθού που προηγούνται της πόντισης. Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν το σκέλος Ελλάδας–Κύπρου του ευρύτερου σχεδιασμού ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ. Η επανεκκίνησή τους θα δοκιμάσει στην πράξη τόσο τις διπλωματικές συνεννοήσεις όσο και τα περιθώρια τουρκικής παρέμβασης.

Μέχρι τότε, η αντι-NAVTEX και η έντονη ρητορική δεν αρκούν από μόνες τους για να ανατρέψουν την εκτίμηση περί προσυνεννόησης. Μπορούν να υπηρετούν και την κατοχύρωση της δημόσιας τουρκικής θέσης, ενόψει μιας διευθέτησης που θα επιτρέψει τις εργασίες.

Το τίμημα της επανεκκίνησης

Εδώ βρίσκεται το πολιτικό ζήτημα που είχε θέσει το «Ποντίκι» τον Αύγουστο. Η γαλλική μεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει ένα σημαντικό έργο να ξεκολλήσει. Το αποτέλεσμα, όμως, θα κριθεί και από τους όρους με τους οποίους θα συμβεί αυτό.

Άλλο η συνεννόηση για την ασφάλεια ενός πλοίου και άλλο η αποδοχή ότι χρειάζεται τουρκική συγκατάθεση για να εργαστεί στην επίμαχη περιοχή. Αν η δεύτερη απαίτηση ενσωματωθεί στην πρακτική διαδικασία, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να την επικαλεστεί ξανά.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι με ποιο προηγούμενο θα προχωρήσει το καλώδιο: με την άσκηση των δικαιωμάτων που επικαλείται η Αθήνα ή με μια διευθέτηση που θα επιτρέπει στην Τουρκία να υποστηρίζει ότι, τελικά, εκείνη άναψε το πράσινο φως;

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