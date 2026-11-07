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07.11.2026 12:23

Σύλληψη δολοφόνου στα Πατήσια: Ζούσε για έξι χρόνια σαν φάντασμα ο 43χρονος, έβγαινε ελάχιστα από το διαμέρισμά του – Πώς εντοπίστηκε από την αστυνομία

07.11.2026 12:23
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Νέα στοιχεία βλέπουν τη δημοσιότητα αναφορικά με τη σύλληψη του 43χρονου Αλβανού καταζητούμενου στα Πατήσια, που έχει καταδικαστεί ερήμην σε δυο φορές ισόβια για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 και φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρωποκτονίες.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα που επί έξι χρόνια απέφευγε τη σύλληψη και ερευνούν το ενδεχόμενο να συνδέεται και με άλλες δολοφονίες που έχουν προσομοιάζουν με συμβόλαια θανάτου.

Οι 15 ημέρες παρακολούθησης

Πριν από περίπου 15 ημέρες έφτασε στην αστυνομία η πληροφορία ότι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός κρυβόταν σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το σπίτι, προσπαθώντας να εξακριβώσουν την ταυτότητα του άνδρα και να καταγράψουν τις κινήσεις του.

Διαπίστωσαν ότι ο 43χρονος έβγαινε ελάχιστα από το διαμέρισμα, αποφεύγοντας σχεδόν ολοκληρωτικά οποιαδήποτε παρουσία σε δημόσιους χώρους. Οι μετακινήσεις του ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές, ενώ φρόντιζε να μη δίνει την παραμικρή αφορμή για να κινήσει τις υποψίες των κατοίκων της περιοχής.

Όταν πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση στο διαμέρισμα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκε, ανάμεσα σε άλλα, ένα πιστόλι, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί το αν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι στο παρελθόν υπήρξε αστυνομικός στην Αλβανία.

Παρά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Λουτράκι.

Πρόκειται για την υπόθεση της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του, ουκρανικής καταγωγής, και του τότε συντρόφου της, ο οποίος ήταν φαρμακοποιός στην περιοχή. Τα δύο θύματα είχαν βρεθεί δολοφονημένα μέσα σε εξοχική κατοικία, με τον δράστη να έχει χρησιμοποιήσει τσεκούρι. Για το συγκεκριμένο έγκλημα ο 43χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε δις ισόβια.

Ωστόσο, ενώ αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση, φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε διαπράξει άλλες δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία πριν από το 2002 και πάλι με ένα τσεκούρι!

Σύμφωνα με όσα φέρεται να αποκάλυψε, μετά τα συγκεκριμένα εγκλήματα διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Οι αλβανικές Αρχές είχαν εκδώσει αγγελία αναζήτησής του, ενώ σε βάρος του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 22 ετών για ανθρωποκτονία. Τα συγκεκριμένα εγκλήματα έχουν πλέον παραγραφεί.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο 43χρονος επέλεξε να μιλήσει γι’ αυτές τις ανθρωποκτονίες εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους.

Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αναφορές του στο παρελθόν να αποτελούν προσπάθεια παραπλάνησης των αστυνομικών, ώστε να απομακρύνει την προσοχή τους από άλλες υποθέσεις που ενδεχομένως τον αφορούν. Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα δείξουν εάν οι υποψίες αυτές θα επιβεβαιωθούν ή όχι.

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