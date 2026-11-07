Σκορδά για τον γάμο της: Μέχρι το καλοκαίρι, να κάνουμε και τον σταυρό μας…»

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Ο γάμος της Φαίης Σκορδά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και κάθε νέα αναφορά της παρουσιάστριας στο συγκεκριμένο θέμα προκαλεί συζητήσεις. Αυτή τη φορά, η ίδια βρέθηκε να απαντά σε σχετική ερώτηση του Άρη Καβατζίκη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επαναφέρει το θέμα στον αέρα της εκπομπής For You.

Το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συνέντευξη του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού στο κοινό ως «Τσολιάς», η συζήτηση στο πλατό πήρε διαφορετική κατεύθυνση, με τα προσωπικά της παρουσιάστριας να έρχονται στο προσκήνιο.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να μάθει αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη γύρω από τον γάμο της παρουσιάστριας, μεταφέροντας μάλιστα όσα ακούγονται για το καλοκαίρι.

«Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης.

Η Φαίη Σκορδά δεν απέφυγε την ερώτηση και έδωσε τη δική της απάντηση, χωρίς όμως να προχωρήσει σε περισσότερες αποκαλύψεις.

«Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται», σχολίασε, αφήνοντας να εννοηθεί πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο Άρης Καβατζίκης είχε, μάλιστα, ακόμη μία ιστορία να μοιραστεί με αφορμή τον γάμο της παρουσιάστριας. Όπως αποκάλυψε, το προηγούμενο βράδυ είχε συναντήσει τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι τον ρώτησαν με ιδιαίτερη χαρά για τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της Φαίης.

«Έχουμε βρει κι εμείς τον μπελά μας. Εγώ χθες ήμουν με ένα ζευγάρι φίλων ηθοποιών και με πολλή χαρά με ρώτησαν, όχι με διάθεση κουτσομπολιού. Ήμουν με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου και μου είπαν πόσο χαίρονται για σένα, και ρώτησαν πότε θα παντρευτείς. Τους είπα ότι θα τους τα πεις όταν έρθουν στην εκπομπή».

Η παρουσιάστρια επέλεξε να μην επεκταθεί περισσότερο, επαναλαμβάνοντας απλώς την ίδια χρονική αναφορά.

«Μέχρι το καλοκαίρι», είπε η Φαίη Σκορδά, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ή να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά της.

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