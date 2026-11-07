Η ΝΔ κάνει Talent Show για να βρει ρήτορες στη νέα γενιά – Ντόρα, Βορίδης, Σκέρτσος στην… κριτική επιτροπή και έπαθλο συνδρομή σε AI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Πάρε θέση στο βήμα», προτρέπει η Νέα Δημοκρατία όποιον μπαίνει στην ιστοσελίδα των «Debate Playoffs». Και όποιος ξεκινήσει με το «επιτρέψτε μου καταρχάς να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά», μόλις ξόδεψε το ένα έκτο του χρόνου του.

Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όποιος πάρει την πρόσκληση τοις μετρητοίς και αρχίσει κιόλας πρόβες μπροστά στον καθρέφτη, ας κρατήσει τον εναρκτήριο λόγο του για αργότερα. Προηγούνται ένα σύντομο βιογραφικό και τουλάχιστον ένας δημόσιος σύνδεσμος σε προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πολιτικό talent show που διοργανώνουν η ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, προτού ακούσουν τι έχεις να τους πεις, οι διοργανωτές θα ρίξουν μια ματιά σε όσα έχεις ήδη πει δημοσίως.

Μπορεί η πρόσκληση να απευθύνεται σε νέους 18 έως 35 ετών από όλη την Ελλάδα, είτε έχουν κομματική ιδιότητα είτε περάσουν για πρώτη φορά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά καλό θα ήταν σε μια παρόμοια διαδικασία να πάρουν μέρος και αρκετοί εν ενεργεία «γαλάζιοι» βουλευτές που δεν το έχουν με τη ρητορική.

Πρώτα το βιογραφικό και τα social media, μετά το βήμα

Οι αιτήσεις για το πολιτικό talent show, πάντως, υποβάλλονται έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Στη φόρμα ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει όνομα, επώνυμο, email, κινητό, ηλικία και πόλη ή περιοχή. Επισυνάπτει βιογραφικό σε PDF ή DOCX, έως 5 MB, και δηλώνει το δημόσιο προφίλ του, με δυνατότητα να προσθέσει και άλλα. Το Instagram εμφανίζεται ως παράδειγμα. Ο αριθμός των ακολούθων, προς ανακούφιση ενδεχομένως κάποιου εξαιρετικού ρήτορα με διακόσιους φίλους, δεν περιλαμβάνεται στα πεδία της αίτησης.

Ακολουθεί η τελική επιβεβαίωση της υποβολής. Την επιλογή θα κάνουν οι διοργανωτές, αφού εξετάσουν τα βιογραφικά και τα προφίλ. Όσοι προκριθούν θα λάβουν email με οδηγίες για τη διεξαγωγή του debate. Ο υποψήφιος επιλέγει ο ίδιος αν συναινεί στη λήψη και χρήση οπτικοακουστικού υλικού για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΝΔ, στους επίσημους λογαριασμούς της ή στα ΜΜΕ. Μπορεί να αφήσει αυτό το κουτάκι κενό και να διεκδικήσει κανονικά τη συμμετοχή του.

Το ραντεβού είναι στην Πειραιώς 62, στο Μοσχάτο. Ο σχεδιασμός προβλέπει 64 διαγωνιζομένους, άρα 32 ζευγάρια στην εκκίνηση. Επισήμως έχουν ανακοινωθεί οι διαδοχικοί γύροι νοκ άουτ και η ώρα του τελικού, στις 17.30 της ίδιας ημέρας. Σε κάθε ζευγάρι ο ένας θα αναλαμβάνει τη συμπολίτευση και ο άλλος την αντιπολίτευση, με ένα λεπτό ο καθένας για να υποστηρίξει τη θέση του. Όποιος αρχίσει με το «επιτρέψτε μου, προτού απαντήσω, να κάνω μια γενικότερη πολιτική παρατήρηση», καλό θα ήταν να έχει τουλάχιστον σύντομη παρατήρηση.

Η «κριτική επιτροπή», τα ψηφοδέλτια και το έπαθλο της τεχνητής νοημοσύνης

Και ποιος θα κρατάει την τύχη των νέων ρητόρων στα χέρια του; Η ΝΔ ανακοίνωσε ότι θα κρίνουν υπουργοί, βουλευτές και ιστορικά στελέχη της παράταξης. Στην τελική φάση, ονόματα που έχουν διακριθεί στη ρητορική και τη δυνατή επιχειρηματολογία, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Μάκης Βορίδης και η Αλεξάνδρα Σδούκου. Για τους πρώτους γύρους, οι πιο καινούργιοι, όπως ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.

Οι κριτές θα ψηφίζουν μετά από κάθε αναμέτρηση, ζυγίζοντας τη γνώση του θέματος, την ποιότητα των επιχειρημάτων, τη ρητορική ικανότητα, την παρουσία και την αμεσότητα. Η θεματολογία περιλαμβάνει πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, από την υγεία και την παιδεία έως την άμυνα, καθώς και διεθνείς εξελίξεις. Εδώ βρίσκεται η ωραιότερη πιθανότητα της ημέρας. Να επιστρέψει ένας νεαρός ΟΝΝΕΔίτης σπίτι με την πρόκριση και, όταν τον ρωτήσουν πώς κατάφερε να εντυπωσιάσει ολόκληρη επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, να απαντήσει απολύτως ειλικρινά: «Τους εξήγησα τι κάνει λάθος η κυβέρνηση».

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έδωσε πάντως στους ενδιαφερομένους σοβαρό λόγο να δοκιμάσουν. Συνέδεσε την πρωτοβουλία με την προοπτική να εκπροσωπηθεί η γενιά τους στα όργανα και στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Για έναν εικοσιπεντάχρονο χωρίς κομματικές γνωριμίες, η ευκαιρία να τον ακούσουν άνθρωποι που αύριο μπορεί να εισηγηθούν την υποψηφιότητά του έχει τη δική της αξία. Το βέβαιο έπαθλο για τους τρεις πρώτους είναι μια ετήσια συνδρομή σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της επιλογής τους. Και το πρώτο ερώτημα προς τον ψηφιακό βοηθό είναι μάλλον έτοιμο. «Πώς υπενθυμίζω διακριτικά στον γραμματέα εκείνο που είπε για τα ψηφοδέλτια;».

Διαβάστε επίσης:

Κ. Τσουκαλάς: Το άρθρο 23 αποσύρθηκε, η πολιτική ευθύνη όμως παραμένει

«Πόρτα» για Ελλάδα στον ΟΗΕ – Στο απυρόβλητο του Συμβουλίου Ασφαλείας το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε επιφυλακή η Αθήνα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, σήμερα ο απόπλους του Abeile Marengo από το Ηράκλειο











