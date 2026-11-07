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ΕΛΛΑΔΑ

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07.11.2026 11:23

Φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα: 18 συλλήψεις αχυρανθρώπων στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα ΔΕΟΣ

07.11.2026 11:23
aade

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Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

Στη διάρκειά της συνελήφθησαν 18 άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης στην πόλη.

Η επιχείρηση έγινε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγεί στο ξήλωμα κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης. 

Η επιχείρηση έγινε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγεί στο ξήλωμα κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης.

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