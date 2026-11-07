Ο Τραμπ μιλάει για ειρήνη με το Ιράν, αλλά εξαπολύει νέους βομβαρδισμούς – Το επικίνδυνο παιχνίδι μετά την εκλογική ήττα

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Ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική κλιμάκωση παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το ισχυρό εκλογικό πλήγμα που δέχθηκαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη σημειώνουν πρόοδο και ότι μια συμφωνία βρίσκεται πιο κοντά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η αντίφαση είναι εντυπωσιακή, αλλά και αποκαλυπτική του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ αναζητεί μια διπλωματική επιτυχία που θα του επιτρέψει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ειρηνοποιό, την ίδια στιγμή που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ ως μέσο πίεσης. Μόνο που κάθε νέος βομβαρδισμός μπορεί να τινάξει στον αέρα την ίδια τη συμφωνία που υποτίθεται ότι επιδιώκει.

Βομβαρδισμοί στα Στενά του Ορμούζ και διαβεβαιώσεις για πρόοδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περιορισμένα πλήγματα εναντίον ιρανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στο νησί Κεσμ, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν την εγκατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για δύο πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή Σούζα του νησιού, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις επαφές με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την αισιοδοξία του.

Το παράδοξο είναι ότι οι βομβαρδισμοί πραγματοποιούνται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις εντατικότερες διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων.

Το Κατάρ έχει αναλάβει κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρωθυπουργός του, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου να αποτραπεί μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση.

Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ακόμη κι αν αυτή δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις πλευρές.

Η ιρανική πλευρά, πάντως, επιμένει σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις πριν από την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ο τερματισμός του αποκλεισμού και η καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές καταστροφές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία εξαρτάται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πόλεμος που γύρισε μπούμερανγκ στον Τραμπ

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτέλεσαν σοβαρή ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς, με τον πόλεμο στο Ιράν, τις οικονομικές επιπτώσεις του και την αύξηση των τιμών των καυσίμων να έχουν συμβάλει στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η σύγκρουση με την Τεχεράνη επηρέασε αρνητικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το μεγαλύτερο πολιτικό του πρόβλημα. Ένας πρόεδρος που δέχθηκε εκλογικό πλήγμα εξαιτίας ενός πολέμου καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον ίδιο πόλεμο ή αν θα αναζητήσει διέξοδο μέσα από μια συμφωνία.

Η πρώτη επιλογή ενέχει τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής εμπλοκής, περισσότερων απωλειών, παρατεταμένης ενεργειακής αναταραχής και ακόμη μεγαλύτερου πολιτικού κόστους. Η δεύτερη απαιτεί παραχωρήσεις, τις οποίες ο Τραμπ ενδέχεται να δυσκολευτεί να παρουσιάσει ως νίκη.

Σύμφωνα με το Axios, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναλάβει παρασκηνιακά ενεργό ρόλο στις προσπάθειες επίτευξης νέας συμφωνίας, διατηρώντας επαφές με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Βανς έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τον πόλεμο και φέρεται να επιδιώκει μια διπλωματική έξοδο από τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική μιας συμφωνίας που δεν θα εξουδετερώνει τις στρατιωτικές και πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πιέσει για νέα κύματα αμερικανικών επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Έτσι, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις διαφορετικές πιέσεις: την ανάγκη να περιορίσει το εσωτερικό πολιτικό κόστος, τις απαιτήσεις των περιφερειακών συμμάχων του και την άρνηση του Ιράν να διαπραγματευτεί υπό καθεστώς στρατιωτικού εκβιασμού.

Η στρατηγική των περιορισμένων πληγμάτων μπορεί να αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμερικανικής διαπραγματευτικής θέσης. Μπορεί, όμως, να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας στην Τεχεράνη εκείνους που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για μια συμφωνία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις βόμβες για να εξασφαλίσει την ειρήνη ή αν η επίκληση της ειρήνης λειτουργεί ως πολιτικό άλλοθι για τη συνέχιση των βομβαρδισμών.

Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου. Μια νέα γενικευμένη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ενεργειακή κρίση και να παρασύρει ακόμη περισσότερες χώρες σε έναν πόλεμο που ήδη έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο Τραμπ, πολιτικά αποδυναμωμένος μετά τις εκλογές, μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο απρόβλεπτος στις επόμενες κινήσεις του.

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