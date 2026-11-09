Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

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Χωρίς τέλος είναι οι ανθρώπινες τραγωδίες στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, καθώς τουλάχιστον 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για λέμβο με μετανάστες σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε το ρυμουλκό «Πύρρος», το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 28 υπηκόους Σουδάν και ένα πτώμα άνδρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και αγνοούνταν.

Λόγω των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 6 με 7 μποφόρ, η ρυμούλκηση της λέμβου και η περαιτέρω περισυλλογή κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Η λέμβος εντοπίστηκε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες με επτά πτώματα στο εσωτερικό της και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες.

Σε άλλο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Πλωτό του Λιμενικού περισυνέλεξε 18 διασωθέντες και 12 πτώματα, με προορισμό το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις με περίπου 87 μετανάστες

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν λέμβοι με περίπου 47 και 40 μετανάστες αντίστοιχα.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex, έπειτα από τον εντοπισμό τους με τη συνδρομή επανδρωμένου και μη επανδρωμένου εναέριου μέσου, και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Από τους 28 διασωθέντες του πρώτου περιστατικού, δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης στις 3 ή 4 Νοεμβρίου, καταβάλλοντας από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις απογευματινές ώρες της 7.11.2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή έξι (06) ν.μ. νότια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Άμεσα, υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., προς την περιοχή απέπλευσε το Ρυμουλκό (Ρ/Κ) «ΠΥΡΡΟΣ» Ν.Π. 2077 με επιβαίνοντα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως το πλέον κατάλληλο πλωτό μέσο λόγω των επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, το οποίο εντόπισε τη λέμβο στις πρώτες πρωινές ώρες χθες (περί ώρα 00:05) στη θαλάσσια περιοχή 4,5 ν.μ. νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, πλησίον παραπλέοντος φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Παναμά. Το «ΠΥΡΡΟΣ» περισυνέλεξε είκοσι οκτώ (28) αλλοδαπούς (υπηκόους Σουδάν) και μία (01) σορό άντρα. Επί της λέμβου μεταφοράς των αλλοδαπών φέρεται να υπήρχαν πιθανόν επιπλέον σοροί, ωστόσο η ρυμούλκηση και η περαιτέρω περισυλλογή κατέστησαν απολύτως ανέφικτες και εξαιρετικά επικίνδυνες λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, με θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσεως 6-7 bf, με συνέπεια η λέμβος να αφεθεί στο σημείο. Κατά δήλωση των διασωθέντων, τις απογευματινές ώρες της 06.11.2026, δύο (02) εξ αυτών είχαν πέσει σε άγνωστη θαλάσσια περιοχή και έκτοτε αγνοούνται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν παραπλέοντα πλοία λόγω της παρασυρόμενης λέμβου, καθώς και εναέριο μέσο της Frontex.

Στη συνέχεια, τις πρωινές ώρες χθες, το Ρ/Κ κατέπλευσε στους Καλούς Λιμένες, όπου αποβίβασε με ασφάλεια τους διασωθέντες με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097. Δύο (02) εξ αυτών παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ η σορός παρελήφθη από γραφείο τελετών για τη μεταφορά της στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ίδιου νοσοκομείου. Οι υπόλοιποι είκοσι έξι (26) αλλοδαποί αναχώρησαν με λεωφορείο, συνοδεία στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) και του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ) εντόπισε τη λέμβο με επτά σορούς εντός αυτής στη θαλάσσια περιοχή 10 ν.μ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Με τη συνδρομή του Ν/Γ και του Φ/Γ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» Λ.Η.225, η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων όπου οι σοροί παρελήφθησαν από γραφείο τελετών, για τη μεταφορά τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, εκκίνησαν πρωινές ώρες την 03.11.2026 ή την 04.11.2026 καταβάλλοντας έκαστος χρηματικά ποσά από 12.000 έως 16.000 δηναρίων Λιβύης, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν) ηλικίας 28 και 16 ετών εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 187 παρ. 3 του Π.Κ. «Σύσταση συμμορίας» και του άρθρου 306 παρ. 2 (Β) του Π.Κ. «Θανατηφόρα έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους”.

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