Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα – Πότε έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

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Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αυξημένες νεφώσεις ξεκινά η εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τα περισσότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει άνοδο και να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα αναμένεται να είναι η ημέρα με τις πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται καταιγίδες. Παράλληλα, περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες θα παρατηρηθούν κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Από την Τρίτη τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά, ενώ η Τετάρτη θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Βροχές στα ηπειρωτικά και πιθανές καταιγίδες στα δυτικά

Η εβδομάδα αρχίζει με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες από τις πρωινές ώρες θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές.

Βροχές αναμένονται στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και σε νησιωτικές περιοχές του Κεντρικού, Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στα δυτικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σχετικά χαμηλή στη Βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Μακεδονία και Θράκη: Από 2 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες στη Δυτική Μακεδονία να φτάνουν τους 11-12 βαθμούς.

Από 2 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες στη Δυτική Μακεδονία να φτάνουν τους 11-12 βαθμούς. Ήπειρος: Από 6 έως 15 βαθμούς.

Από 6 έως 15 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 5 έως 12-13 βαθμούς.

Από 5 έως 12-13 βαθμούς. Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 6 έως 16-18 βαθμούς και τοπικά 19.

Από 6 έως 16-18 βαθμούς και τοπικά 19. Επτάνησα: Από 13 έως 17-18 βαθμούς.

Από 13 έως 17-18 βαθμούς. Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: Από 7 έως 13-15 βαθμούς.

Από 7 έως 13-15 βαθμούς. Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη: Από 9 έως 16-18 βαθμούς και τοπικά 19.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3-5 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, με παρόμοια ένταση.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά νότιοι άνεμοι 4-5 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 3-4 μποφόρ.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Επιμένουν οι βροχές στα ανατολικά

Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί και την Τρίτη, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα.

Η βελτίωση θα αρχίσει από τη Δυτική Ελλάδα και θα επεκτείνεται προς τα ανατολικά, περιορίζοντας την έκταση των φαινομένων όσο προχωρά η ημέρα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με τις μέγιστες τιμές να ανεβαίνουν σε αρκετές περιοχές σε σχέση με τη Δευτέρα.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Ουσιαστική βελτίωση του καιρού

Από την Τετάρτη αναμένεται σαφής βελτίωση των καιρικών συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις θα έχουν υποχωρήσει, με λίγα και τοπικά φαινόμενα να παραμένουν κατά διαστήματα σε δυτικές και ανατολικές περιοχές.

Οι νεφώσεις θα παρουσιάζουν διαστήματα υποχώρησης, επιτρέποντας μεγαλύτερα ανοίγματα του καιρού, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Η εικόνα θα είναι αισθητά πιο ήπια σε σύγκριση με το πρώτο διήμερο της εβδομάδας.

Πέμπτη και Παρασκευή: Πιο ήπιος καιρός, με πιθανότητα τοπικών βροχών

Για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η προγνωστική τάση δείχνει διατήρηση των ηπιότερων θερμοκρασιών και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς να αποκλείονται τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου υπάρχει πιθανότητα νέων τοπικών βροχών, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ασφάλεια η γεωγραφική έκταση και η έντασή τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου: Η τάση για το τέλος της εβδομάδας

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το Σάββατο ενδέχεται να επικρατήσουν ήπιες θερμοκρασίες και διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές.

Για την Κυριακή παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικών μεταβολών, με πιθανές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο παρουσιάζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς η ακριβής εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την κίνηση των καιρικών συστημάτων τις προηγούμενες ημέρες.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις, με αυξημένη πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 2-4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να κινείται ανοδικά, ενώ από την Τετάρτη θα υπάρχουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Προς τα μέσα και το δεύτερο μισό της εβδομάδας, οι διαθέσιμες προγνώσεις δείχνουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα ενδέχεται να φτάσουν τους 20-22 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών την Παρασκευή.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η Δευτέρα θα χαρακτηρίζεται από βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί, με εντάσεις 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων και άνοδος της θερμοκρασίας, με σαφέστερη βελτίωση από την Τετάρτη.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η μετάβαση από το βροχερό ξεκίνημα σε πιο ήπιες συνθήκες από τα μέσα της εβδομάδας.

Η Δευτέρα και η Τρίτη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις βροχοπτώσεις, ενώ από την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, απομακρυνόμενη από τις σχετικά χαμηλές τιμές των προηγούμενων ημερών.

Για την εξέλιξη από την Παρασκευή έως την Κυριακή θα απαιτηθούν νεότερα προγνωστικά δεδομένα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων.

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