search
ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:03
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

10.11.2026 08:00

Φόβοι για τσιγάρα στα 10 ευρώ το πακέτο: Όταν η ακρίβεια χτυπά τον καπνιστή και το… κράτος

10.11.2026 08:00
kapnisma-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα νέο, εφιαλτικό σενάριο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των συζητήσεων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση: οι τιμές στα πακέτα τσιγάρων δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 ευρώ, εν μέσω ενός αμείλικτου κύματος ανατιμήσεων.

Ενώ το κόστος ζωής στην Ελλάδα παραμένει δυσβάστακτο και οι μισθοί βρίσκονται καθηλωμένοι στον ευρωπαϊκό πάτο, η προοπτική εκτόξευσης της τιμής του καπνού μετατρέπεται σε μια ακόμη σοβαρή απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η συζήτηση γύρω από τις νέες αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα βασίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που πιέζουν σταδιακά την αγορά:

  1. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει διαρκώς προς την κατεύθυνση της αποθάρρυνσης του καπνίσματος, προτείνοντας την αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
  2. Το αυξημένο κόστος παραγωγής: Οι διεθνείς ανατιμήσεις μετακυλίονται αργά ή γρήγορα στην τελική τιμή του ραφιού.
  3. Η δημοσιονομική πίεση: Κάθε προσπάθεια αύξησης των κρατικών εσόδων μέσω της φορολόγησης των λεγόμενων «επιβλαβών» προϊόντων βρίσκεται συχνά στο τραπέζι των υπουργείων.

Το μεγάλο ερώτημα: Συμφέρει τελικά το κράτος;

Εδώ ακριβώς γεννιέται ένα τεράστιο παράδοξο. Αν οι συνεχείς αυξήσεις και τα 10 ευρώ ανά πακέτο οδηγήσουν τους Έλληνες να σταματήσουν να είναι «θεριακλήδες», στην αγορά θα μείνουν τελικά μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα για… πούρα!

Μα συμφέρει κάτι τέτοιο το κράτος; Η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά κρύβει μια τεράστια παγίδα για τα δημόσια ταμεία:

  • Το κράτος βασίζεται παραδοσιακά σε τεράστιο βαθμό στα σταθερά έσοδα από τους φόρους του καπνού, οι οποίοι είναι άμεσα εισπράξιμοι.
  • Αν οι τιμές γίνουν απαγορευτικές και η νόμιμη κατανάλωση καταρρεύσει, η φοροδοτική βάση συρρικνώνεται.
  • Το χειρότερο όλων; Η εκτόξευση της τιμής αποτελεί το τέλειο «λίπασμα» για την έκρηξη του λαθρεμπορίου. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει το νόμιμο πακέτο, στρέφεται στη μαύρη αγορά. Το αποτέλεσμα; Αντί το κράτος να εισπράξει περισσότερους φόρους, καταλήγει να χάνει τα πάντα, καθώς τα παράνομα προϊόντα δεν φορολογούνται καθόλου.

Ένα ακόμη πλήγμα σε μια ήδη «λαβωμένη» αγορά

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένο. Συνδυάζεται με τους χαμηλούς μισθούς των Ελλήνων, μαζί με το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που καταρρίπτει κάθε αφήγημα περί δήθεν ανάπτυξης.

Όταν ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, η μετατροπή του καπνού σε είδος πολυτελείας δεν πλήττει μόνο την τσέπη του πολίτη, αλλά απειλεί να δημιουργήσει μια τεράστια «τρύπα» στα ίδια τα κρατικά έσοδα. Οι αριθμοί και η πραγματικότητα της αγοράς δείχνουν ότι η υπερβολική φορολόγηση συχνά φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης:

Τα ακριβά ενοίκια «πνίγουν» τους νέους – Πάνω από 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι – Στο 83% το ποσοστό στις ηλικίες 18–26

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα – Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

proastiakos_2804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

rivers_giannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

gntm-new
MEDIA

Ανατροπή στο GNTM: Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς (Video)

thevoiceofgreece202627
MEDIA

Τηλεθέαση μασίφ για το «The Voice» το Σαββατοκύριακο (7-8/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

patoulis-koilou
LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» - Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

al-pacino-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

radiomegaro_ert-2048×1365
MEDIA

ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης - Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:02
MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

proastiakos_2804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

rivers_giannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

1 / 3