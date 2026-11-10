Φόβοι για τσιγάρα στα 10 ευρώ το πακέτο: Όταν η ακρίβεια χτυπά τον καπνιστή και το… κράτος

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Ένα νέο, εφιαλτικό σενάριο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των συζητήσεων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση: οι τιμές στα πακέτα τσιγάρων δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 ευρώ, εν μέσω ενός αμείλικτου κύματος ανατιμήσεων.
Ενώ το κόστος ζωής στην Ελλάδα παραμένει δυσβάστακτο και οι μισθοί βρίσκονται καθηλωμένοι στον ευρωπαϊκό πάτο, η προοπτική εκτόξευσης της τιμής του καπνού μετατρέπεται σε μια ακόμη σοβαρή απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Η συζήτηση γύρω από τις νέες αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα βασίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που πιέζουν σταδιακά την αγορά:
Εδώ ακριβώς γεννιέται ένα τεράστιο παράδοξο. Αν οι συνεχείς αυξήσεις και τα 10 ευρώ ανά πακέτο οδηγήσουν τους Έλληνες να σταματήσουν να είναι «θεριακλήδες», στην αγορά θα μείνουν τελικά μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα για… πούρα!
Μα συμφέρει κάτι τέτοιο το κράτος; Η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά κρύβει μια τεράστια παγίδα για τα δημόσια ταμεία:
Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένο. Συνδυάζεται με τους χαμηλούς μισθούς των Ελλήνων, μαζί με το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που καταρρίπτει κάθε αφήγημα περί δήθεν ανάπτυξης.
Όταν ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, η μετατροπή του καπνού σε είδος πολυτελείας δεν πλήττει μόνο την τσέπη του πολίτη, αλλά απειλεί να δημιουργήσει μια τεράστια «τρύπα» στα ίδια τα κρατικά έσοδα. Οι αριθμοί και η πραγματικότητα της αγοράς δείχνουν ότι η υπερβολική φορολόγηση συχνά φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
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