Φόβοι για τσιγάρα στα 10 ευρώ το πακέτο: Όταν η ακρίβεια χτυπά τον καπνιστή και το… κράτος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα νέο, εφιαλτικό σενάριο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των συζητήσεων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση: οι τιμές στα πακέτα τσιγάρων δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 ευρώ, εν μέσω ενός αμείλικτου κύματος ανατιμήσεων.

Ενώ το κόστος ζωής στην Ελλάδα παραμένει δυσβάστακτο και οι μισθοί βρίσκονται καθηλωμένοι στον ευρωπαϊκό πάτο, η προοπτική εκτόξευσης της τιμής του καπνού μετατρέπεται σε μια ακόμη σοβαρή απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η συζήτηση γύρω από τις νέες αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα βασίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που πιέζουν σταδιακά την αγορά:

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει διαρκώς προς την κατεύθυνση της αποθάρρυνσης του καπνίσματος, προτείνοντας την αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Το αυξημένο κόστος παραγωγής: Οι διεθνείς ανατιμήσεις μετακυλίονται αργά ή γρήγορα στην τελική τιμή του ραφιού. Η δημοσιονομική πίεση: Κάθε προσπάθεια αύξησης των κρατικών εσόδων μέσω της φορολόγησης των λεγόμενων «επιβλαβών» προϊόντων βρίσκεται συχνά στο τραπέζι των υπουργείων.

Το μεγάλο ερώτημα: Συμφέρει τελικά το κράτος;

Εδώ ακριβώς γεννιέται ένα τεράστιο παράδοξο. Αν οι συνεχείς αυξήσεις και τα 10 ευρώ ανά πακέτο οδηγήσουν τους Έλληνες να σταματήσουν να είναι «θεριακλήδες», στην αγορά θα μείνουν τελικά μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα για… πούρα!

Μα συμφέρει κάτι τέτοιο το κράτος; Η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά κρύβει μια τεράστια παγίδα για τα δημόσια ταμεία:

Το κράτος βασίζεται παραδοσιακά σε τεράστιο βαθμό στα σταθερά έσοδα από τους φόρους του καπνού , οι οποίοι είναι άμεσα εισπράξιμοι.

, οι οποίοι είναι άμεσα εισπράξιμοι. Αν οι τιμές γίνουν απαγορευτικές και η νόμιμη κατανάλωση καταρρεύσει, η φοροδοτική βάση συρρικνώνεται .

. Το χειρότερο όλων; Η εκτόξευση της τιμής αποτελεί το τέλειο «λίπασμα» για την έκρηξη του λαθρεμπορίου. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει το νόμιμο πακέτο, στρέφεται στη μαύρη αγορά. Το αποτέλεσμα; Αντί το κράτος να εισπράξει περισσότερους φόρους, καταλήγει να χάνει τα πάντα, καθώς τα παράνομα προϊόντα δεν φορολογούνται καθόλου.

Ένα ακόμη πλήγμα σε μια ήδη «λαβωμένη» αγορά

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένο. Συνδυάζεται με τους χαμηλούς μισθούς των Ελλήνων, μαζί με το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που καταρρίπτει κάθε αφήγημα περί δήθεν ανάπτυξης.

Όταν ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, η μετατροπή του καπνού σε είδος πολυτελείας δεν πλήττει μόνο την τσέπη του πολίτη, αλλά απειλεί να δημιουργήσει μια τεράστια «τρύπα» στα ίδια τα κρατικά έσοδα. Οι αριθμοί και η πραγματικότητα της αγοράς δείχνουν ότι η υπερβολική φορολόγηση συχνά φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης:

Τα ακριβά ενοίκια «πνίγουν» τους νέους – Πάνω από 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι – Στο 83% το ποσοστό στις ηλικίες 18–26

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα – Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»