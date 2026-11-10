Τσίπρας: Αυτοπρόσωπη παρουσία παντού το «κλειδί της εκλογικής νίκης» για την ΕΛΑΣ – «Στην κάλπη η διαμαρτυρία να κατευθυνθεί εκεί που θα πιάσει τόπο»

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Η επόμενη κάλπη, όποτε κι αν στηθεί, «να είναι κάλπη πολιτικής αλλαγής, και η διαμαρτυρία των πολιτών να κατευθυνθεί εκεί όπου θα πιάσει τόπο». Αυτό ζήτησε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συνάντηση μελών και φίλων στην Ελεούσα, κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψης στην Ήπειρο. Επανέλαβε δε ότι η ΕΛΑΣ δεν στοχεύει στη δεύτερη θέση αλλά διεκδικεί την πρώτη θέση «για να φέρουμε στον τόπο την πολιτική αλλαγή για να εφαρμόσουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής, άρα και την αλλαγή πολιτικής».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, μιλώντας στα μέλη και τους φίλους του κόμματος επιχείρησε να μεταδώσει την αισιοδοξία ότι είναι εφικτή η πολιτική ανατροπή, παρά την εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, και περιέγραψε την στρατηγική της ΕΛΑΣ που δεν περιορίζεται στα μηνύματα μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων του Τσίπρα ή των στελεχών, αλλά επικεντρώνει στην άμεση επαφή με τους πολίτες.

Το «καρφί» για την αντιπολίτευση – «Δεν παρακολουθώ ως Νέρωνας τη Ρώμη να καίγεται»

Στο μεταξύ, σημείωσε σε προσωπικό τόνο, τα εξής: «θα ήταν πολύ πιο άνετο, παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, παρά αυτόν τον ορυμαγδό που βλέπουμε, της διεύρυνσης των ανισοτήτων, της κοινωνικής αδικίας, της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημα, του πελατειακού κράτους που γιγαντώνεται, να κάθομαι στην ασφάλεια κάποιων ορεινών κοινοβουλευτικών εδράνων και να παρακολουθώ σαν άλλος Νέρωνας, να παρακολουθώ τη Ρώμη να καίγεται. Επέλεξα, όμως να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα αναλάβω την ευθύνη να μπω στη μάχη για να δημιουργηθεί μια άλλη προοπτική για τον τόπο». Κάτι που μπορεί να εκληφθεί και ως καρφί για την αντιπολίτευση και ιδιαιτέρως για την αξιωματική, σε μια φάση που το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη Βουλή ώστε να αξιοποιήσει ένα σημαντικό βήμα που δεν έχει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά το κλείσιμο της μακροσκελούς ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «για να σταματήσει αυτό το χάλι της διαφθοράς» χρειάζεται εντιμότητα κι έντιμη διακυβέρνηση αλλά και «να πιστέψουμε ότι αυτή η πραγματικότητα δεν μας αξίζει, ότι αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα και ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα». Χρειάζεται, είπε, «όποτε και αν στηθεί η επόμενη κάλπη- αυτή η κάλπη να είναι κάλπη πολιτικής αλλαγής και η διαμαρτυρία των πολιτών να κατευθυνθεί εκεί όπου θα πιάσει τόπο».

Το δρόμο δείχνουν η Σερβία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ

Για να καταδείξει ότι τα πράγματα αλλάζουν αν οι πολίτες κινητοποιηθούν παρέπεμψε στα εκλογικά αποτελέσματα σε Σερβία και Βραζιλία, αλλά και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Δεν μπορώ να ανεχθώ» είπε, «να θεωρούμε όλοι μας ως πραγματικότητα, που δεν αλλάζει μάλιστα, ως νομοτέλεια, μια πορεία κοινωνικής καταστροφής και με χαμηλές προσδοκίες για τους πολίτες. Να θεωρούμε ότι αφού το λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν αλλάζει. Κοιτάξτε γύρω σας τι λέγανε οι δημοσκοπήσεις στη Σερβία; Ότι θα έπεφτε το καθεστώς Βούτσιτς; Όχι. Έπεσε όμως; Από ποιούς; Από τους νέους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους. Τι πίστευε ο κόσμος δύο χρόνια πριν; Κέρδισε ο Τράμπ με τεράστια ποσοστά και προχθές καταστράφηκε. Γιατί; Γιατί βγήκαν και πίστεψαν κυρίως νέοι άνθρωποι, εθελοντές μπήκαν στη μάχη πόρτα πόρτα να διεκδικήσουν μία νίκη απέναντι στην ακροδεξιά και απέναντι στην πιο σκληρή εκδοχή μιας πολιτικής οικονομικής εκμετάλλευσης και ανισοτήτων. Δείτε τι έγινε στη Βραζιλία. Όλοι είχαν τελειωμένο το να βγει ο Μπολσονάρου. Σε 15 μέρες κινητοποιήθηκε ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος και πέτυχε μια πολύ μεγάλη εκλογική νίκη».

«Τι να κάνει» η ΕΛΑΣ – Αυτοπρόσωπη παρουσία παντού

Στη συνέχεια περιέγραψε στα μέλη και τους φίλους του κόμματος τη στρατηγική που πρέπει να έχει η ΕΛΑΣ αν θέλει να είναι η νικήτρια των εκλογών. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα το «κλειδί της εκλογικής νίκης», είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία παντού και όχι η παρουσία στα κανάλια.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το κλειδί της εκλογικής μας νίκης δεν είναι αν ο Τσίπρας θα τα πει λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση, ούτε αν τα στελέχη μας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ούτε αν θα έχουμε περισσότερους νέους ή περισσότερους παλιούς στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το κλειδί της εκλογικής μας νίκης, πιστέψτε με, θα είναι η κινητοποίηση των απλών ανθρώπων που στηρίζουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε συνοικία. Αυτό είναι το κλειδί της εκλογικής νίκης».

Πρόσθεσε πως οι άνθρωποι «δεν πείθονται από τις τηλεοπτικές παραστάσεις» αλλά «όταν συνομιλούμε μαζί τους, όταν τους συναντάμε, όταν τους παρακινούμε να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο από την ιδιοτέλεια μιας προσωπικής διεκδίκησης. Να πετύχουμε μια ιστορική πολιτική αλλαγή προς όφελος της χώρας και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Χαλάσαμε τα σχέδια του Μητσοτάκη που ήθελε εκλογές τον Σεπτέμβρη»

Αυτό, είπε, «είναι το στοίχημα που έχουμε να δώσουμε» σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο της ΕΛΑΣ. Στον πρώτο κύκλο, τόνισε η ΕΛΑΣ διατύπωσε τις προγραμματικές τις αναφορές και τις διακηρυκτικές της θέσεις, «ξεβόλεψε» πολλούς και χάλασε «τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη που ήθελε να κάνει εκλογές μέσα στον Σεπτέμβρη».

Όμως, συνέχισε, «δεν μας αρκεί εμάς να τους χαλάμε απλά τα σχέδια» καθώς «δεν έχουμε σαν στόχο εμείς να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, έχουμε σαν στόχο να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση και άρα να φέρουμε στον τόπο την πολιτική αλλαγή για να εφαρμόσουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής, άρα και την αλλαγή πολιτικής». Κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΛΑΣ δεν αρκείται στη δυναμική που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής αλλά «χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία και η μαζική παρουσία που σιγά σιγά θα γίνει χιονοστιβάδα και κίνημα νίκης στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα».

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