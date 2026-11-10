ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Μπαίνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο ως συνεργάτης διατροφής της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν

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Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ αναλαμβάνει τον ρόλο του συνεργάτη διατροφής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η συμφωνία δίνει στην ελληνική εταιρεία τροφίμων παρουσία στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε μια περίοδο κατά την οποία διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία των σνακ.

Η εταιρεία, της οποίας η ιστορία στον κλάδο των τροφίμων ξεκινά το 1895, έχει προσθέσει στη γκάμα της τις μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών 2good!. Πρόκειται για μία από τις πιο πρόσφατες προϊοντικές προσθήκες της ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μπάρες παρασκευάζονται αποκλειστικά με φυσικά συστατικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Η σειρά απευθύνεται τόσο σε όσους αθλούνται όσο και σε καταναλωτές που αναζητούν ένα εύκολο σνακ για τη δουλειά ή τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ συνδέει τη συνεργασία με την ΑΕΚ με την καμπάνια «Γίνε η Έμπνευση». Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία δίνει έμφαση στην καθημερινή προσπάθεια των αθλητριών, στη συνέπεια που απαιτεί η προπόνηση και στη σημασία της ομαδικής δουλειάς. Μέσα από τη συμφωνία, το μήνυμα της καμπάνιας αποκτά παρουσία σε ένα συγκεκριμένο αθλητικό τμήμα για τη διάρκεια της σεζόν.

Η συνεργασία αφορά ειδικά το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ. Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται ο ρόλος της εταιρείας και η διάρκεια της συμφωνίας, ενώ οι οικονομικοί όροι και οι επιμέρους παροχές προς την ομάδα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

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