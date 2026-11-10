Χαλκιδική: Παραπέμπεται σε δίκη και για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας

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Σε δίκη και για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του σε παιγνίδι του λούνα παρκ Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, που λειτουργούσε χωρίς άδεια, παραπέμφθηκε η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Σύμφωνα με το voria.gr μετά την παραγγελία του εισαγγελέα Εφετών για την έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς ο εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε θέσει στο αρχείο την υπόθεση ως προς αυτό το σκέλος, η έκπτωτη δήμαρχος παραπέμπεται να δικαστεί με απ’ ευθείας κλήση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων λόγω ειδικής δωσιδικίας, παρ’ ότι το αδίκημα είναι πλημμέλημα. Μαζί της στο ίδιο δικαστήριο, που προσδιορίστηκε για τον προσεχή Φεβρουάριο, παραπέμπονται να δικαστούν ακόμη έξι άτομα. Δύο πρώην αντιδήμαρχοι που είχαν αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο του λούνα παρκ, δύο δημοτικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα και δύο ιδιώτες μηχανικοί οι οποίοι είχαν πιστοποιήσει την προηγούμενη χρονιά ότι το φονικό μηχάνημα όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος ήταν άρτιο να λειτουργεί, ενώ χορήγησαν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και εκείνη τη χρονιά.

Για τον θάνατο του 19χρονου η οικογένειά του είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος των δημοτικών παραγόντων και των μηχανικών που είναι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση του λούνα παρκ είτε συμμετείχαν στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης. Η μήνυση τέθηκε στο αρχείο, όμως ο εισαγγελέας Εφετών έκανε δεκτή την προσφυγή της οικογένειας και ζήτησε να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με την έννοια της ευθύνης για τη λειτουργία του λούνα παρκ που δεν είχε αδειοδοτηθεί τη χρονιά του δυστυχήματος ή είχε αδειοδοτηθεί χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις την προηγούμενη χρονιά. Έτσι ασκήθηκε δίωξη και προ ημερών προσδιορίστηκε να δικαστεί η υπόθεση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ήδη η δήμαρχος και κάποιοι εκ των κατηγορουμένων έχουν παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο τον επόμενο μήνα για να δικαστούν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για όσα έγιναν -και δεν έγιναν- όταν ειδοποιήθηκαν οι δημοτικές υπηρεσίες ότι το λούνα παρκ λειτουργεί χωρίς άδεια και δεν αντέδρασαν. Μάλιστα η δήμαρχος έχει τιμωρηθεί με έκπτωση από τον δημαρχιακό θώκο, ενώ ποινές αργίας έχουν επιβληθεί σε αντιδημάρχους που ήταν αρμόδιοι.

Για τον θάνατο του 19χρονου από τη Βέροια στη φυλακή έχει οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών σε ισόβια και οκτώ χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από το ίδιο δικαστήριο καταδικάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με την επιβολή όρων, η σύζυγος του ιδιοκτήτη (9 χρόνια κάθειρξη), ο χειριστής του μηχανήματος (έξι χρόνια κάθειρξη) και ο μηχανικός που βεβαίωσε ότι το μηχάνημα-παιγνίδι μπορεί να λειτουργήσει παρ’ ότι ήταν σάπιο (13 χρόνια κάθειρξη).

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