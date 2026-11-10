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10.11.2026 08:51

Γαύδος: Εντοπισμός 88 μεταναστών σε δύο λέμβους νότια του νησιού

10.11.2026 08:51
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Δύο λέμβοι με συνολικά 88 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση αργά τη νύχτα της Δευτέρας, λέμβος με 35 ανθρώπους επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, 22 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε δεύτερη επιχείρηση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 53 μετανάστες, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από πλοίο της δύναμης Frontex.

Οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με καλό καιρό και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (9/11) εντοπίστηκαν δύο πτώματα αγνώστων στοιχείων στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, τα ναυάγια μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης είναι δίχως τέλος, καθώς τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τις ζωές τους σε δύο εικοσιτετράωρα σε ναυάγια στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

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