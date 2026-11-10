Στα ύψη το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας: Ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια στο 10μηνο – Τεράστιες πιέσεις στην ΕΕ

Takeaways by to pontiki AI Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, ενισχυμένο από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Η κινεζική οικονομία βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις εξαγωγές για να αντισταθμίσει την αδύναμη εγχώρια κατανάλωση και την παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων.

Η αυξημένη εξάρτηση από τις εξωτερικές αγορές ενδέχεται να καταστήσει την Κίνα πιο ευάλωτη σε προστατευτικά εμπορικά μέτρα και δασμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές ημιαγωγών και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας παρουσίασαν σημαντική άνοδο, υποστηριζόμενες από τις παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

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Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τους πρώτους 10 μήνες, καθώς το παγκόσμιο ράλι για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI) τόνωσε τις πωλήσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αδύναμης εγχώριας ζήτησης, μια δυναμική που ενδέχεται να οξύνει τις εντάσεις με τους κύριους εμπορικούς εταίρους.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται εν όψει της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Σεντσέν, όπου ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για τρίτη φορά φέτος, θέτοντας στο επίκεντρο τις ευρύτερες οικονομικές σχέσεις και την πολιτική δασμών. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εξάρτηση του Πεκίνου από τη ζήτηση του εξωτερικού για τη στήριξη μιας οικονομίας που παραπαίει λόγω της υποτονικής κατανάλωσης και της παρατεταμένης ύφεσης στον τομέα των ακινήτων.

Ωστόσο, ενώ η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή τη ζήτηση για κινεζικά τεχνολογικά προϊόντα έως το 2027, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η βαθύτερη εξάρτηση από τις εξωτερικές αγορές θα μπορούσε να καταστήσει την Κίνα πιο ευάλωτη σε προστατευτικά μέτρα στο εξωτερικό, ενώ θα συγκαλύπτει τη συνεχιζόμενη αδυναμία στο εσωτερικό. Οι εξαγωγές σημείωσαν απότομη άνοδο κατά 35,2% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σε δολάρια ΗΠΑ, ⁠μόλις ελαφρώς πιο αργή από την άνοδο κατά 36,3% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο και σαφώς υψηλότερη από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 33,5%.

Αυτό συνέβαλε στην αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας στα 1,04 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους 10 μήνες, ξεπερνώντας το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για δεύτερη συνεχή χρονιά και φτάνοντας σε αυτό το ορόσημο έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι το 2025. Το αυξανόμενο πλεόνασμα ενδέχεται να πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις με την ΕΕ, οι ηγέτες της οποίας έχουν ζητήσει την επιβολή περισσότερων εμπορικών περιορισμών έναντι της Κίνας, μετά τη σύναψη συμφωνίας με το Πεκίνο για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων προς την Ένωση τα επόμενα χρόνια. Επειδή τα μέτρα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, αναμένεται οι εργοστάσια να προωθήσουν τις αποστολές τους, ενισχύοντας τις εξαγωγές στο εγγύς μέλλον.

Μείωση πλεονάσματος με ΗΠΑ

«Ο κίνδυνος επιβολής πρόσθετων δασμών και άλλων εμπορικών φραγμών θα παραμείνει υψηλός το 2027, ιδίως καθώς οι κινέζοι κατασκευαστές συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στις αγορές του εξωτερικού», δήλωσε στο Reuters ο Τζο Πάισελ, επικεφαλής μακροοικονομολόγος της Trivium China. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι των ΗΠΑ μειώθηκε ελαφρώς στα 32,71 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο από 34,01 δισ. δολάρια τον προηγούμενο μήνα, αν και η ευρύτερη ανισορροπία παραμένει πηγή τριβών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον παρέτειναν επίσημα τη Δευτέρα κατά δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία που επρόκειτο να λήξει την Τρίτη.

Η Κίνα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε αύξηση των αγορών αμερικανικών γεωργικών προϊόντων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων αμοιβαίων μειώσεων δασμών. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 41,6% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για αύξηση 32% και επιταχύνοντας σε σχέση με την αύξηση 31% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. Τα τελωνειακά στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι εξαγωγές σπάνιων γαιών σημείωσαν μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εισαγωγές αργού πετρελαίου ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο, καθώς οι αγοραστές προσαρμόστηκαν στις διαταραχές του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

«Η συρρίκνωση του όγκου των εξαγωγών σπάνιων γαιών επιβραδύνθηκε τον περασμένο μήνα, υποδηλώνοντας ότι η Κίνα ενδέχεται να έχει αρχίσει να χαλαρώνει την επιβολή ορισμένων ελέγχων στις εξαγωγές», δήλωσε ο Νγκουγιέν Χοάνγκ Ναμ, οικονομολόγος για την Κίνα στην Capital Economics. «Αυτό ενδέχεται να αντανακλά τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο Πεκίνο για τη βελτίωση του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες». Τα στοιχεία δεν προκάλεσαν σημαντική αντίδραση στην αγορά, με τον δείκτη blue-chip CSI300 της Κίνας και τον δείκτη Shanghai Composite να σημειώνουν και οι δύο άνοδο 0,1% μέχρι το μεσημεριανό διάλειμμα.

Το άγχος του Πεκίνου

Μια μεγάλη ανησυχία για το Πεκίνο είναι ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να δαπανήσουν, περιοριζόμενοι από την ύφεση στην αγορά ακινήτων που έχει πλήξει τον πλούτο των νοικοκυριών και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές. Η υποτονική ζήτηση στην εγχώρια αγορά έχει ⁠ωθήσει τους κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αναζητήσουν πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας διατήρησαν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης τον Οκτώβριο, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις οχημάτων κατέγραψαν 12ο συνεχόμενο μήνα πτώσης, όπως έδειξαν ξεχωριστά στοιχεία που δημοσίευσε ένας κλαδικός σύλλογος.

Η μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές, ωστόσο, εκθέτει όλο και περισσότερο την κινεζική οικονομία σε οποιαδήποτε επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, με ορισμένους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η αύξηση των αποστολών ενδέχεται να επιβραδυνθεί μόλις ωριμάσει ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Προς το παρόν, οι περισσότεροι παρατηρητές του κλάδου αναμένουν ότι η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει ισχυρή. Οι εξαγωγές ημιαγωγών της Κίνας αυξήθηκαν κατά 111,1% σε ετήσια βάση τους πρώτους 10 μήνες, σε όρους αξίας σε δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι συνολικές αποστολές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο 47,9%.

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