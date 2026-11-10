Γιατί ο Μακρόν χάρηκε με την υποψηφιότητα του ολυμπιονίκη Τέντι Ρινέρ για την προεδρία της Γαλλίας – Η δημοφιλία του ολυμπιονίκη και οι επικρίσεις

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Η απόφαση του πεντάκις Ολυμπιονίκη του τζούντο Τέντι Ρινέρ να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 προκαλεί ήδη έντονη συζήτηση στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό.

Η είσοδος ενός από τους δημοφιλέστερους αθλητές της χώρας στην πολιτική αρένα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια υποψηφιότητα από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά ως μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες ανάμεσα στο Κέντρο, την Αριστερά και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάλιστα η αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποδέχθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια την απόφαση του Ρινέρ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κάποιος όπως ο Τέντι Ρινέρ, ένας μεγάλος πρωταθλητής, αποφασίζει να συμμετάσχει σε αυτή την προεδρική συζήτηση και να προσφέρει τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και το ταλέντο του. Αυτό μόνο να προσφέρει στη χώρα μπορεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στην εκπομπή «C à vous» του France 5.

Η «θερμή» αυτή υποδοχή τροφοδότησε αμέσως τα σενάρια περί πολιτικής εγγύτητας του Ρινέρ με τον κεντρώο χώρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία ή επίσημη στήριξη από το περιβάλλον του Μακρόν. Θετικά και με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε την υποψηφιότητα και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, αποκαλώντας τον Ρινέρ «υποψήφιο βαρέων βαρών».

Το παρασκήνιο της υποψηφιότητας και ο άνθρωπος που τον στήριξε

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η απόφαση του Ρινέρ δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση της τελευταίας στιγμής. Ο Γάλλος πρωταθλητής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής ήδη από το 2025, διευκρινίζοντας ότι δεν τον ενδιέφερε μια υπουργική θέση, αλλά ένας ρόλος από τον οποίο θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα. Όπως είχε πει, αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να είναι η προεδρία της Δημοκρατίας.

Το σχέδιο φέρεται να προετοιμαζόταν εδώ και μήνες, με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών και ειδικών. Το RTL αναφέρει μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται κοντά του τον επιχειρηματία Φιλίπ Βεράν, ο οποίος είχε συμμετάσχει από νωρίς στο κίνημα του Μακρόν το 2016, καθώς και τον πρώην υπουργό Υγείας Φρανσουά Μπρον.

Οι επικρίσεις

Οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν όλες θετικές ωστόσο. Ο πρώην υπουργός Αθλητισμού και Ολυμπιονίκης Γκι Ντρυ χαρακτήρισε την υποψηφιότητα «γελοία», αμφισβητώντας την πολιτική εμπειρία του Ρινέρ και εκφράζοντας αμφιβολίες για τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει τις 500 υπογραφές αιρετών που απαιτούνται για την επίσημη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Αθλητισμού και Ολυμπιονίκης του τζούντο Νταβίντ Ντουγιέ προειδοποίησε ότι μια προεδρική εκστρατεία είναι μια «μηχανή που συνθλίβει», υπογραμμίζοντας πόσο σκληρή μπορεί να αποδειχθεί η πολιτική αντιπαράθεση.

Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν εξέφρασε θετική άποψη, χαρακτηρίζοντας τον Ρινέρ άνθρωπο εμπειρίας και υποστηρίζοντας ότι η φωνή του έχει σημασία στη δημόσια συζήτηση.

Την ίδια ώρα, το RTL εξετάζει ποιους πολιτικούς θα μπορούσε να επηρεάσει η παρουσία του Ρινέρ στην προεκλογική κούρσα, επισημαίνοντας ότι η εικόνα του ως προσωπικότητας εκτός παραδοσιακού κομματικού συστήματος ενδέχεται να προσελκύσει τόσο απογοητευμένους κεντρώους όσο και ψηφοφόρους της Αριστεράς. Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, αλλά και στους Γκαμπριέλ Ατάλ και Ραφαέλ Γκλουκσμάν.

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