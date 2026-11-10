Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι: Ποιοι συμμετέχουν, τα τέσσερα ζητήματα και ο ρόλος της Άννας Μαρίας Μπούρα

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Με μία ελληνική παρουσία στο τραπέζι, πραγματοποιούνται σήμερα οι κρίσιμες διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία.

Η συνεργάτιδα του Αντόνιο Κόστα, Άννα Μαρία Μπούρα, είναι ένα από τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν την ΕΕ στις συνομιλίες για την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Η παρουσία της δεν είναι απλώς μια ακόμη υπηρεσιακή συμμετοχή, καθώς η Μπούρα είναι από τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως σημειώνει το Politico.

Μαζί με τον Μπιορν Σέιμπερτ, ηγείται της κοινής ευρωπαϊκής ομάδας που βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ποια είναι η Άννα Μαρία Μπούρα

Η Μπούρα είναι διπλωμάτης με μακρά διαδρομή στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία και σημαντική εμπειρία σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ευρωπαϊκής πολιτικής και περιφερειακής ασφάλειας.

Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι απόφοιτος του London Metropolitan University. Στην επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνονται τοποθετήσεις σε ελληνικές διπλωματικές αποστολές στη Μόσχα, στα Τίρανα, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στη Νέα Υόρκη και στο Κόσοβο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θητεία της στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου την περίοδο 2004-2005 υπηρέτησε ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόκειται για μια εμπειρία που της έδωσε άμεση επαφή με τη λειτουργία του κορυφαίου διεθνούς οργάνου για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της αποτέλεσε επίσης η παρουσία της στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε δίπλα στην τότε ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Το 2023 ανέλαβε επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέση στην οποία βρέθηκε στο κέντρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια. Η διαχείριση των διαύλων επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά, ακόμη και σε περιόδους έντασης, αποτέλεσε μέρος της διπλωματικής της δραστηριότητας.

Το καλοκαίρι του 2024 έγινε γνωστή η επιστροφή της στις Βρυξέλλες, αυτή τη φορά σε μια θέση με ευρωπαϊκή εμβέλεια: ανέλαβε καθήκοντα στο γραφείο του António Costa, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η σημερινή επίσημη ιδιότητά της είναι επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τον συντονισμό της ομάδας εξωτερικών σχέσεων και ασφάλειας, τον συντονισμό των εξωτερικών πολιτικών και την ατζέντα εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το διπλωματικό τεστ στο Άμπου Ντάμπι: Ποιοι συμμετέχουν και τι βρίσκεται στο τραπέζι

Στο Άμπου Ντάμπι σήμερα και αύριο, η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ενώ το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής αποτελεί ένα από τα βασικά πολιτικά διακυβεύματα.

Στις διαβουλεύσεις συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας, καθώς και του ΝΑΤΟ. Από γερμανικής πλευράς συμμετέχει ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Μερτς, Γκάντερ Σότερ, από τη βρετανική πλευρά ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, από τη Γαλλία ο Εμανουέλ Μπονέ και από την Ιταλία ο Φαμπρίτσιο Σάτζιο. Στο αμερικανικό στρατόπεδο βρίσκονται Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Να σημειωθεί πως οι Ευρωπαίοι έχουν πάει να συμμετάσχουν στις συνομιλιες παρά τις αντιρρήσεις της Μόσχας, αλλά η ΕΕ έχει και την στήριξη των ΗΠΑ αυτή τη φορά.

Στην ατζέντα του διημέρου βρίσκονται τέσσερα μεγάλα ζητήματα:

Οι εγγυήσεις ασφαλείας : Ποιο πλαίσιο μπορεί να αποτρέψει μια νέα ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και πώς θα διαμορφωθεί η ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

: Ποιο πλαίσιο μπορεί να αποτρέψει μια νέα ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και πώς θα διαμορφωθεί η ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η διακοπή των εχθροπραξιών: Η προοπτική μιας εκεχειρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ενεργειακών και επισιτιστικών υποδομών.

Η προοπτική μιας εκεχειρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ενεργειακών και επισιτιστικών υποδομών. Η ανθρωπιστική διάσταση : Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων και η αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου για τους αμάχους.

: Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων και η αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου για τους αμάχους. Η οικονομική ανασυγκρότηση: Το πλαίσιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική της σταθερότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ευρωπαϊκή πλευρά στην αποκατάσταση και διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στην ανάγκη εκεχειρίας που θα καλύπτει τις ενεργειακές και επισιτιστικές υποδομές.

Παράλληλα, ο Κούσνερ έχει θέσει στο επίκεντρο τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας, πρόταση που έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκτιμάται ότι δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της ίδιας της Ευρώπης.

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