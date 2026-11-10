Επιδιώκει… comeback η Ζακαράια στον Λευκό Οίκο: Μετά την απομάκρυνση-ρεκόρ, πήγε στο Μαρ-α-Λάγκο και «ποντάρει» στον προσωπάρχη του Τραμπ

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Η Ουάσινγκτον έχει δει πολλές θεαματικές αποχωρήσεις από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η περίπτωση της Κέιτι Ζακαράια δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία κατάφερε να παραμείνει στο πόστο της μόλις πέντε ημέρες, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post στις 9 Νοεμβρίου, φέρεται να επιδιώκει μια δεύτερη ευκαιρία στο βήμα της αίθουσας Τύπου.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα και βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, η Ζακαράια προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τον Τραμπ, αλλά και να κερδίσει την εύνοια του νέου προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ. Στόχος, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, είναι να της δοθεί ξανά η ευκαιρία να αναλάβει την εκπροσώπηση της αμερικανικής προεδρίας.

Μάλιστα, η συμμετοχή της στην παρουσίαση της εκλογικής βραδιάς του συντηρητικού δικτύου Right Side Broadcasting Network φέρεται να μην ήταν τυχαία. Κατά τις πληροφορίες της Post, η ίδια ήλπιζε ότι ο Τραμπ θα παρακολουθούσε την εμφάνισή της και θα αναθεωρούσε την άποψή του για τις ικανότητές της. Το Σαββατοκύριακο, άλλωστε, εθεάθη και στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου, σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή του προέδρου.

Η παρουσία της στο θέρετρο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Τραμπ βρισκόταν σε διαδικασία ανακατατάξεων στο επιτελείο του, μετά την απομάκρυνση της Σούζι Γουάιλς και την ανάδειξη του Μίλερ σε νέο επικεφαλής του προσωπικού. Με τη θέση της εκπροσώπου Τύπου να παραμένει κενή, η Ζακαράια φέρεται να βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την πολιτική της επιστροφή.

Από το βάθρο της ενημέρωσης στην έξοδο μέσα σε πέντε ημέρες

Η προηγούμενη θητεία της είχε αποδειχθεί εξαιρετικά σύντομη. Η Ζακαράια ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στις 12 Οκτωβρίου και την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε την πρώτη και μοναδική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Η εμφάνισή της διήρκεσε μόλις 14 λεπτά και χαρακτηρίστηκε από εμφανή νευρικότητα, δυσκολία στην ανάγνωση του κειμένου της και επανειλημμένα λάθη.

Επιπλέον, έδωσε τον λόγο σε μόλις τρεις δημοσιογράφους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν μέσα ενημέρωσης φιλικά προσκείμενα στη συντηρητική πλευρά. Η εικόνα που δημιουργήθηκε προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε στελέχη της κυβέρνησης, με ορισμένους αξιωματούχους να περιγράφουν την παρουσία της ως ιδιαίτερα προβληματική.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην πρώτη ενημέρωση. Ακολούθησαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις, μεταξύ των οποίων εκείνη με τον Σον Χάνιτι στο Fox News, όπου η Ζακαράια κλήθηκε να απαντήσει για τις επαγγελματικές της ικανότητες και την προετοιμασία της. Η προσπάθειά της να αποδώσει μέρος της ευθύνης στους υφισταμένους της για την κακή εικόνα της πρώτης εμφάνισης φέρεται να εξόργισε συναδέλφους της στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, προέκυψαν ερωτήματα για το νομικό της υπόβαθρο, καθώς ο Τραμπ την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο, ενώ η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας.

Στις 16 Οκτωβρίου, μόλις πέντε ημέρες μετά την έναρξη της θητείας της, ο Τραμπ έβαλε τέλος στη συνεργασία τους. Η αποχώρησή της ξεπέρασε ακόμη και το περιβόητο προηγούμενο του Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε παραμείνει διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου για περίπου δέκα ημέρες το 2017.

«Δεν θα επιστρέψει ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, νομίζει ότι έκανε και καλή δουλειά»

Η φερόμενη προσπάθεια επαναπροσέγγισης του προέδρου δεν αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αισιοδοξία από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη New York Post, οι αντιδράσεις κυμαίνονται από την ειρωνεία μέχρι την απόλυτη απόρριψη.

«Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι είναι αστείο. Έχει μηδενικές πιθανότητες», ανέφερε μία από τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Ακόμη πιο δηκτική ήταν η τοποθέτηση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου: «Δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι ψυχωτική. Πιστεύει ότι έκανε καλή δουλειά στη μία και μοναδική ενημέρωσή της». Άλλη πηγή εμφανίστηκε εξίσου κατηγορηματική, εκτιμώντας ότι η επιστροφή της δεν πρόκειται να συμβεί «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια».

Από την πλευρά της, πάντως, η Ζακαράια φέρεται να απορρίπτει την εικόνα ότι διεκδικεί εκ νέου τη θέση. Πρόσωπο από το περιβάλλον της υποστηρίζει ότι είναι «επικεντρωμένη στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και στην υποστήριξη των προτεραιοτήτων του προέδρου μέσω άλλων μέσων». Άλλο κοντινό της πρόσωπο εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικό: «Είμαι 1.000% σίγουρη ότι δεν ενδιαφέρεται να γίνει γραμματέας Τύπου στον Λευκό Οίκο».

Στο μεταξύ, στο παιχνίδι της διαδοχής φέρεται να βρίσκεται και η Κάρολαϊν Σάνσαϊν, πρώην ηθοποιός του Disney Channel και συνεργάτιδα του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, η οποία, σύμφωνα με την Post, επιδιώκει συναντήσεις και επικοινωνία με τον πρόεδρο.

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