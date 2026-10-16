Πέντε ημέρες στον Λευκό Οίκο: Τα λάθη που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Κέιτι Ζακαράια

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Πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Κέιτι Ζακαράια αποτελεί ήδη παρελθόν για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η απομάκρυνσή της έγινε γνωστή την Παρασκευή, 16/10, μέσα από δημοσιεύματα μεγάλων διεθνών Μέσων, μεταξύ των οποίων οι New York Times, το BBC, το CNN και το Axios, έπειτα από ένα επεισοδιακό ξεκίνημα που έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για τα προσόντα της, την πρώτη ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους και τις δηλώσεις της για την Κίνα.

Το αποτυχημένο ντεμπούτο και η αντίδραση του Τραμπ

Η αρνητική δημοσιότητα γύρω από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου είχε προκαλέσει την παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι της είχε προτείνει να ξανασκεφτεί την απόφασή της να αναλάβει τη θέση, επικαλούμενος την ένταση της κριτικής που δεχόταν.

«Τα Μέσα ενημέρωσης ήταν τόσο σκληρά μαζί της. Πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη συμβουλή που της έδωσε κατ’ ιδίαν: «Της είπα: Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν. Σκέψου το, αλλά εγώ θα το ξανασκεφτόμουν».

Παρά την απομάκρυνση της Ζακαράια, συνεργάτης του Λευκού Οίκου υποστήριξε στο Axios ότι η γνώμη του Τραμπ για εκείνη παραμένει θετική. «Ο πρόεδρος εκτιμά πολύ την Κέιτι και όσα είπε στους δημοσιογράφους είναι ακριβώς όσα της είπε και κατ’ ιδίαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της είχε ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου, όταν ο Τραμπ την επέλεξε για να διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ. Η Ζακαράια ανέλαβε επίσημα καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον των δημοσιογράφων. Η ενημέρωση αυτή εξελίχθηκε σε βασική πηγή προβληματισμού για την παρουσία της στη θέση.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, η εκπρόσωπος έδειχνε νευρική και αγχωμένη κατά τη διάρκεια του briefing, με την εμφάνισή της να μην ικανοποιεί τον πρόεδρο.

Το βιογραφικό που προκάλεσε ερωτήματα

Ένα δεύτερο ζήτημα που επιβάρυνε τη θέση της αφορούσε τη δικηγορική της ιδιότητα. Ο Τραμπ φέρεται να μη γνώριζε ότι η Ζακαράια δεν είχε άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ στην ανάρτησή του στο Truth Social με την οποία ανακοίνωσε τον διορισμό της την είχε παρουσιάσει ως δικηγόρο.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ζακαράια δεν διέθετε άδεια δικηγορίας σε καμία Πολιτεία των ΗΠΑ. Η ίδια επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις σε συνέντευξή της στο Fox News, αποκαλύπτοντας ότι είχε αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις και δεν τις επανέλαβε, καθώς σχεδίαζε να εγκατασταθεί στην Κίνα.

«Γνώριζα ότι θα ζούσα στην Κίνα και, επομένως, το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν είχε σημασία» εξήγησε, για να προσθέσει: «Συμμετείχα στις εξετάσεις, επειδή δεν ήθελα να εμφανίζεται ότι είχα αποσυρθεί από τη διαδικασία».

Οι διευκρινίσεις της, ωστόσο, δεν φαίνεται να έπεισαν τον Τραμπ, σύμφωνα με την πηγή του Axios, εντείνοντας τις αμφιβολίες για την επιλογή της.

Η αναφορά στις κινεζικές τουαλέτες και η αντίδραση του Πεκίνου

Στο ήδη βαρύ κλίμα προστέθηκε και μια δήλωση της Ζακαράια για την Κίνα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Σε συνομιλία της με τον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις που κυριαρχούσαν πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2016, σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως παγκόσμια υπερδύναμη.

«Μόλις είχα επιστρέψει από την Κίνα και σκεφτόμουν: Πώς είναι δυνατόν να είναι η επόμενη ανερχόμενη δύναμη; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση προκάλεσε απάντηση από την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, η οποία σχολίασε με ειρωνικό τόνο: «Την καλωσορίζουμε να επισκέπτεται την Κίνα πιο συχνά, όταν έχει την ευκαιρία».

Η προσωπική επιλογή του Τραμπ και οι άλλοι υποψήφιοι

Η επιλογή της Ζακαράια έγινε απευθείας από τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να προηγηθεί η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων. Σύμφωνα με το Axios, σημαντικό ρόλο στην πρόσληψή της διαδραμάτισε η προσωπική βοηθός του Αμερικανού προέδρου, Νάταλι Χαρπ.

Η Ζακαράια έφτασε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και εισήλθε διακριτικά στον Λευκό Οίκο, χωρίς να συναντήσει γνωστούς της από τα Μέσα Ενημέρωσης ή την κυβέρνηση. Ακολούθησε συνάντηση με τον πρόεδρο, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πήγε πολύ καλά. Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ τής πρότεινε τη θέση.

Η επιλογή είχε γνωστοποιηθεί στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, παρά τις αντίθετες αναφορές. Η Γουάιλς δεν γνώριζε προηγουμένως τη Ζακαράια, αλλά δεν διατύπωσε ενστάσεις, θεωρώντας ότι η επιλογή εκπροσώπου Τύπου αποτελεί προσωπική απόφαση του προέδρου.

Πριν καταλήξει στη Ζακαράια, ο Τραμπ είχε εξετάσει και την περίπτωση της Μαρία Μπαρτιρόμο, πρώην παρουσιάστριας του Fox News, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η ίδια, ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να αποδεχθεί την πρόταση.

«Δεν εμφανίζεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη μισθοδοσία του Fox και οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά τα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Στη λίστα των προσώπων που εξετάστηκαν βρέθηκε και ο συντηρητικός πολιτικός σχολιαστής Σκοτ Τζένινγκς, χωρίς να λάβει επίσημη πρόταση.

Θητεία-ρεκόρ

Η διάρκεια της παρουσίας της Ζακαράια στη θέση ήταν μικρότερη ακόμη και από εκείνη του Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε παραμείνει 11 ημέρες ως διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η σύντομη παραμονή του Σκαραμούτσι έγινε τόσο χαρακτηριστική, ώστε το επώνυμό του καθιερώθηκε ανεπίσημα ως μονάδα μέτρησης εξαιρετικά βραχύβιων θητειών, γνωστή ως «ένα Σκαραμούτσι» (a Scaramucci). Η Ζακαράια δεν κατάφερε να συμπληρώσει ούτε αυτό το διάστημα, αποχωρώντας έπειτα από μόλις πέντε ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται, πάντως, να έχει διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις της με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, η Ζακαράια και η οικογένειά της επρόκειτο να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και την οικογένειά του. «Η συμπάθεια προς την Κέιτι δεν περιορίζεται μόνο στον πρόεδρο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η αποχώρησή της κλείνει ένα από τα συντομότερα κεφάλαια στην ιστορία της επικοινωνιακής ομάδας του Λευκού Οίκου, έπειτα από μια εβδομάδα κατά την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με επικρίσεις για την πρώτη της εμφάνιση, ερωτήματα για τα επαγγελματικά της προσόντα και αντιδράσεις για δημόσιες τοποθετήσεις της.

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