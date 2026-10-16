Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Πεζεσκιάν – Δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, διέψευσε την Παρασκευή, 16/10, ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του να κάνει διάλογο και καταδικάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας.

Με την ευκαιρία της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, Ιρακλί Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης την οικοδόμηση στενών δεσμών με τη Γεωργία, λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή από το Τμπιλίσι των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν ιρανικές αεροπορικές εταιρίες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας.

«Αδικαιολόγητες και απάνθρωπες» οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και θεωρούμε ότι είναι δόλια η κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

«Ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε, αλλά εμείς δεν θα υποκύψουμε στον καταναγκασμό», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης «αδικαιολόγητες και απάνθρωπες».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κομπαχίτζε, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης να καταρτιστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Τμπιλίσι, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Κομπαχίτζε, σύμφωνα με το Tasnim, δήλωσε ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το γραφείο του δεν εξέδωσε ανακοίνωση με ανάλογες δηλώσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας είχε δηλώσει ότι θα συμμορφωθεί με το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο Κομπαχίτζε επέμεινε στο γεγονός ότι το Τμπιλίσι δεν επιβάλλει δικές του διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Διαβάστε επίσης:

Θα εξετάσουμε το αίτημα της Ουκρανίας για τα 70 δισ. ευρώ, λέει ο Μακρόν – Επιτέθηκε στη Λε Πεν που ζητά διακοπή της βοήθειας

Πούτιν: Αδιαπραγμάτευτη η δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας

Ο Τραμπ «τελείωσε» τη Ζακαράια από τον Λευκό Οίκο – «Ίσως η θέση να μην της ταιριάζει»



