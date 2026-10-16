Πούτιν: Αδιαπραγμάτευτη η δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας

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Η Ρωσία εγκαθιδρύει μια «ζώνη ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας, κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, την οποία δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες με το Κίεβο, δήλωσε απόψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Φορώντας στρατιωτική στολή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ένα κέντρο στρατιωτικής διοίκησης, ο Πούτιν είπε ότι η δημιουργία αυτής της ζώνης είναι η απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας, το 2024-25, στην περιφέρεια του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν όχι μόνο να εκδιώξουν τον εχθρό από το έδαφός μας αλλά και να εγκαθιδρύσουν μια ζώνη ασφαλείας στο γειτονικό έδαφος. Το έργο αυτό εκτελείται με επιτυχία», είπε σε μια ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλεια των μεθοριακών περιοχών της Ρωσίας στο μέλλον και δεν σκοπεύουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η σχεδιαζόμενη ζώνη έχει μήκος 660 χιλιόμετρα, εκ των οποίων το 70% είναι ήδη υπό ρωσικό έλεγχο. Δεν διευκρίνισε σε τι βάθος θα εκτείνεται εντός του ουκρανικού εδάφους.

Ο Πούτιν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας τέτοιας ζώνης, όμως δεν είχε αναφερθεί στην έκτασή της, ούτε έχει πει ποτέ ότι το θέμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Για να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη πάντως, όπως το επιθυμεί η Μόσχα, θα χρειαστούν και εδάφη στις περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου, που δεν ελέγχονται σήμερα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος, που σπανίως εμφανίζεται με στρατιωτική περιβολή, εμφανίστηκε επιθετικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση στην ομιλία του προς υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις χρειάζεται να καταλάβουν ακόμη το 10% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 16,5% της Ζαπορίζια.

Επαίνεσε την αποτελεσματικότητα των ρωσικών πληγμάτων σε στρατιωτικούς, βιομηχανικούς και επιμελητειακούς στόχους της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στην αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλά κέντρα δεδομένων στη Ρωσία και ένα μεγάλο διυλιστήριο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικές πόλεις, λιμάνια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μεταξύ άλλων στόχων.

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