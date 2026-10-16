Κλιμακώνει η Τουρκία: Εξέδωσε νέα αντι-NAVTEX – Aμφισβητεί την κυπριακή ΑΟΖ και τις έρευνες για το καλώδιο δεδομένων

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Με μια νέα αντι-NAVTEX, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση ενόψει της δρομολογούμενης επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης.



Και οι δύο τουρκικές αναγγελίες έχουν εκδοθεί για περιοχές από τις οποίες θα διέλθει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες από το πλοίο Abeille Marengo.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Τουρκία εξέδωσε αντιNAVTEX για την ελληνική NAVTEX για πολυεθνική άσκηση με πραγματικά πυρά «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου, περιοχή από την οποία αναμένεται να διέλθει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo το οποίο θα οργανώσει την βύθιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, αφότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου. Ουσιαστικά, η τουρκική NAVTEX αποτελεί παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά την Πέμπτη NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA» στις 19 Οκτωβρίου, προσδιορίζοντας την περιοχή νότια του Καστελλόριζου. Το πρωί της Παρασκευής, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα αγγελία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα και χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό. Η τουρκική NAVTEX επαναλαμβάνει τις συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί από το Ηράκλειο. Πρόκειται για παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει και των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο.



Η κυπριακή NAVTEX

Η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για την αναγγελία εργασιών του πλοίου S/V KOBI RUEGG εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, οι οποίες αφορούν γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC).

CZC MA37

15 1300 UTC OCT 2026

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 302/26

MEDITERRANEAN SEA

S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, IMO:9713753) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 21 OCT 2026 UNTIL 02 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35° 01.766’N – 30° 49.601’E

35° 01.426’N – 30° 53.910’E

34° 53.391’N – 31° 20.738’E

34° 39.128’N – 31° 38.506’E

34° 32.952’N – 31° 42.966’E

34° 21.024’N – 31° 50.407’E

34° 17.535’N – 31° 52.266’E

34° 06.103’N – 31° 56.215’E

33° 56.254’N – 32° 07.542’E

33° 48.387’N – 32° 16.300’E

33° 41.640’N – 32° 21.563’E

LINE 2

34° 44.020’N – 30° 33.733’E

34° 41.881’N – 30° 57.113’E

34° 38.633’N – 31° 03.989’E

34° 35.022’N – 31° 07.105’E

34° 24.763’N – 31° 15.807’E

34° 17.978’N – 31° 20.826’E

34° 15.763’N – 31° 22.463’E

34° 06.999’N – 31° 26.263’E

33° 53.252’N – 31° 39.631’E

33° 50.214’N – 31° 45.189’E

WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED

CANCEL THIS MESSAGE ON 03 NOV 2026 0001 UTC

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN





Η Τουρκία, λίγο αργότερα, εξέδωσε αντι NAVTEX με την οποία δηλώνει ότι οι έρευνες αφορούν περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν κοινοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο σταθμός της Λάρνακας που εξέδωσε την NAVTEX είναι μη εξουσιοδοτημένος και ότι η περιοχή ανήκει στην τουρκική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.



Επιπλέον, η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η «Κύπρος» δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960 και ότι ο όρος «Κύπρος» δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.



Η τουρκική NAVTEX επισημαίνει ακόμη ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

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