Ελληνοτουρκικά: Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX για την άσκηση «EUNOMIA» και το καλώδιο

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Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία η οποία εξέδωσε NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου. Η τουρκική κίνηση αφορά θαλάσσια περιοχή από την οποία αναμένεται να διέλθει το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo το οποίο θα οργανώσει την βύθιση του υποθαλάσσιου καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου.
Σημειώνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά την Πέμπτη NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA» στις 19 Οκτωβρίου, προσδιορίζοντας την περιοχή νότια του Καστελλόριζου. Το πρωί της Παρασκευής, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα αγγελία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα και χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό. Η τουρκική NAVTEX επαναλαμβάνει τις συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί από το Ηράκλειο. Πρόκειται για παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει και των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο.
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