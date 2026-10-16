Βλάβη στο αεροπλάνο του Τασούλα – Πώς πήγε στη Λουμπλιάνα

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«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα»: με τη φράση αυτή αντέδρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, όταν ενημερώθηκε ότι το αεροσκάφος Embraer που θα τον μετέφερε στην Λουμπλιάνα για την ετήσια Σύνοδο Arraiolos παρουσίασε βλάβη.
Τελικά ο Κ. Τασούλας ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας με δικινητήριο C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο έχει το ρόλο του εφεδρικού αεροσκάφους και η μοναδική παρενέργεια ήταν ότι η πτήση διήρκεσε λίγο παραπάνω.
Στη σύνοδο συμμετέχουν οι «μη εκτελεστικοί» πρόεδροι των χωρών-μελών της ΕΕ, όπως της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σλοβακίας, της Μάλτας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Εσθονίας.
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