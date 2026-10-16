Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Συγκρούσεις, γκρίνιες και καμία συμφωνία για ενέργεια και προϋπολογισμό

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Ως και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, η εικόνα που προέκυπτε από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με βασική ατζέντα τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γνωστό ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), και την ενεργειακή κρίση, ήταν σχεδόν απελπιστικά αναμενόμενη.

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών φάνηκαν για άλλη μια φορά περιχαρακωμένοι στις θέσεις τους και, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για εναλλακτικές και συμβιβασμούς, μέχρι αργά το βράδυ – οπότε και η Σύνοδος διέκοψε τις εργασίες της για το γεύμα (βελουτέ σούπα από κολοκύθα με κομμάτια κάστανου, ψητό καλκάνι με σάλτσα σαμπάνιας και για επιδόρπιο σταφύλια και δαμάσκηνα με κρέμα αρμανιάκ) – δεν είχε επιτευχθεί καμία πρόοδος.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί ήταν η πίεση που άσκησε στους λοιπούς ηγέτες της ΕΕ ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει το ΠΔΠ να κλείσει πριν από το τέλος του 2026 – την επόμενη χρονιά έρχονται εκλογές σε κάμποσες χώρες-μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβακία), οπότε οι διαπραγματεύσεις θα καταστούν ακόμα πιο δύσκολες – υπογραμμίζοντας ότι από τον Ιανουάριο και εντεύθεν δεν θα υπάρχει πολιτικός χώρος για συμφωνία.

Από εκεί και πέρα, οι… τσιγκούνηδες Βόρειοι (Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και το Βέλγιο ως «συνοδό μέλος» της ομάδας) επιμένουν σε βαθιές περικοπές στην πρόταση της Κομισιόν για προϋπολογισμό άνω των 1,7 τρισ. ευρώ – κυρίως σε προγράμματα σχετιζόμενα με τη Συνοχή και τον αγροτικό τομέα, κάτι που ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέρριψε ήδη κατά την άφιξή του στο κτίριο Europa, λέγοντας ότι «δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Πλέον, ο Κόστα αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα του ΠΔΠ και δήλωσε ότι θα αναζητήσει νέους «ίδιους πόρους» (διάβαζε: φόρους) μέσω των οποίων θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι μια αρχική πρόταση της Κομισιόν για τέτοιους «νέους ίδιους πόρους» απορρίφθηκε μετ’ επαίνων από πολλές χώρες, οι οποίες θεωρούσαν ότι έπλητταν σημαντικές βιομηχανίες τους. Επίσης, ανακοίνωσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τις 26 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά το δεύτερο «καυτό» θέμα, την ενεργειακή κρίση, η στάση των Ευρωπαίων ηγετών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και εξοργιστική, υπό την έννοια ότι όλοι αναγνώρισαν ότι οι τιμές στην ενέργεια είναι πολύ υψηλές και ότι πλήττουν την πλειοψηφία των πολιτών, ωστόσο, αρνήθηκαν την πρόταση της Ελλάδας για μια πανευρωπαϊκή, ας πούμε, χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερων παρεμβάσεων στις τιμές.

Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στο ζήτημα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών άνθρακα, με την Ιταλία και τους «4 του Βίσεγκραντ» να ζητούν αναβολή του ως το 2030 και χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία να επιμένουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί. Ο Μητσοτάκης φέρεται να υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος και ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τη χρονική στιγμή της υιοθέτησής του.

Φυσικά, αυτή η… κυκλική συζήτηση προκαλεί εκνευρισμό: «Αυτό είναι πλέον το τρίτο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο συζητάμε για τις τιμές της ενέργειας», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος. Διπλωμάτης της ΕΕ επισήμανε την αυξανόμενη απογοήτευση που προκαλεί η ανάγκη να επανεξετάζεται επανειλημμένα το ίδιο θέμα, ενώ άλλος διπλωμάτης περιορίστηκε να σημειώσει απαξιωτικά ότι «αυτό το θέμα έπρεπε να συζητηθεί από τους υπουργούς Περιβάλλοντος».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμενε ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας».

Εν πάση περιπτώσει, η Σύνοδος θα συνεχιστεί και σήμερα, αν και είναι αμφίβολο αν θα καταλήξει σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα…

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