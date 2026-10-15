search
ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 22:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2026 20:23

H ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρικ Σκοτ – Παρών και ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ Τζος Χακ

15.10.2026 20:23
papastavrou scott – huck – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνάντηση με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Πολιτείας της Φλόριντα κ.Rick Scott , τον νέο επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Joshua Huck και τους συνεργάτες τους, είχε στην Αθήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίου οφέλους και προσθέτει: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τη σημασία της συνεργασίας 3+1 μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς και του Κάθετου Διαδρόμου, για τη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα των δύο μεγαλύτερων ενεργειακών εταιρειών των ΗΠΑ –Chevron και ExxonMobil- για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, για τη ρύθμιση σχετικά με τα data centers που έχει τεθεί από το ΥΠΕΝ σε δημόσια διαβούλευση, για τις προκλήσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Rick Scott ήταν μεταξύ των πρωτεργατών του “Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act” του 2019, που αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής συνεργασίας στην περιοχή μας, θεσμοθετώντας τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον τριμερή μηχανισμό Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το σχήμα 3+1.

Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με την ενέργεια να συνιστά έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες. Συνεχίζουμε μαζί, με έργα και αποτελέσματα, προς όφελος της Πατρίδας μας και των πολιτών της».

Διαβάστε επίσης:

Marc: Εννιακομματική Βουλή, μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, στο 4,2% ο Κασιδιάρης

Επιμένει ο Βελόπουλος για τις φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη

Στο στόχαστρο οι μετανάστες, όχι όσοι τους εκμεταλλεύονται: «Θα τους πετάξουμε έξω», η ατυχής δήλωση Χρυσοχοΐδη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ofiKIFISIA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεν – ΟΦΗ: Live η αποστολή των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League

7123977
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Live η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League

haintouk
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάιντουκ – Άγιαξ: Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο με τα αρχικά του ολλανδικού συλλόγου στην πορεία των Κροατών (Video)

METRO_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία για Μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο

pierrakakis dnt – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Atlantic Council: «Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς και αποτελεί στρατηγικό πόρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

karamanlis samaras 15 10 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστάσεις Καραμανλή από Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα» - Το μήνυμα και οι νέες ισορροπίες στη ΝΔ

VALASI_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μπέτυ Βαλάση - Στις 19 Οκτωβρίου η πολιτική κηδεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 22:26
ofiKIFISIA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεν – ΟΦΗ: Live η αποστολή των Κρητικών στη Γαλλία για το Europa League

7123977
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Live η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League

haintouk
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάιντουκ – Άγιαξ: Ναζιστικά συνθήματα και φέρετρο με τα αρχικά του ολλανδικού συλλόγου στην πορεία των Κροατών (Video)

1 / 3