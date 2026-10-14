Επισήμως ο Τζος Χακ επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Γκίλφοϊλ

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Επισήμως, μετά από σχετική ανακοίνωση, επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ (Joshua Huck).

Ο Τζος Χακ, ο οποίος μέχρι την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, είναι και επισήμως ο διάδοχός της.

Μια διπλωματική διαδρομή με σταθμούς σε Ασία και Ευρώπη

Η επαγγελματική πορεία του Χακ διαφέρει σημαντικά από εκείνη της Γκιλφόιλ, η οποία προέρχεται από τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και της πολιτικής. Ο ίδιος εντάχθηκε στο αμερικανικό διπλωματικό σώμα (Foreign Service) το 2001 και έκτοτε έχει υπηρετήσει σε αποστολές των ΗΠΑ στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν της Μιανμάρ, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Κατά τη θητεία του στην Ουάσιγκτον εργάστηκε στα γραφεία που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις της Κίνας και της Κορέας. Παράλληλα, διετέλεσε προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ, την περίοδο που εκείνος κατείχε τη θέση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό. Η ενασχόλησή του με την ευρύτερη περιοχή συνδέεται και με τη γνώση τεσσάρων γλωσσών: Κινεζικών, ιαπωνικών, βιρμανικών και βουλγαρικών.

Προτού μετακινηθεί στην Αθήνα, ο Χακ είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή βοηθού υπουργού Εξωτερικών, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε προηγουμένως διατελέσει διευθυντής του Γραφείου Νοτιοευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η ενεργειακή ατζέντα και ο ρόλος της Ελλάδας

Από τη θέση του επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο Χακ έχει αναφερθεί δημόσια στη σημασία της ελληνικής συμμετοχής στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Έχει επισημάνει ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι καθοριστική για την υλοποίηση του σχεδίου και τη διοχέτευση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού και η συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής βρίσκονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, η προηγούμενη θητεία του Χακ με αρμοδιότητα τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο τον έχει φέρει σε άμεση επαφή με ζητήματα που διαμορφώνουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Τουρκία.

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