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Μετά την έγκριση της λίστας με τους πρώτους υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, η ΕΛΑΣ δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Πρόκειται για 120 υποψηφίους σε 45 νομούς/περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική και η Δυτική Αττική, όχι όμως η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το βήμα αυτό σηματοδοτεί την εκλογική ετοιμότητα αλλά και τη δυναμική παρουσία της ΕΛ.Α.Σ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά πρώην βουλευτές, στον κατάλογο των υποψηφίων περιλαμβάνονται ο Γιώργος Καραμέρος αλλά και η Έλενα Καραγεωργοπούλου (Ανατολική Αττική), ο Μίλτος Ζαμπάρας (Αιτωλοακαρνανία), ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (Αχαϊα), ο Συμεών Κεδίκογλου (Εύβοια), ο Διονύσης Καλαματιανός (Ηλεία), ο Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο), ο Γιώργος Ψυχογιός (Κορινθία), ο Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισα).

Επίσης, από το κεντρικό επιτελείο της ΕΛΑΣ ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες Γρηγόρης Θεοδωράκης, Εύα Ρέντζου, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Φανή Κουντούρη, Γιώργος Παππάς, Μαρίνος Σκανδάμης, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου Κώστας Καρπουχτσής και Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής Βασίλης Τσίρκας (2015 – 2019), ο Χρήστος Στάικος, ο πρώην δήμαρχος Λάρισας Απόστολος Καλογιάννης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο δημοσιογράφος -παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, η ηθοποιός Μαρία Κατσουλίδη, κ.ά.

Οι υποψήφιοι Βουλευτές/τριες της ΕΛΑΣ και τα βιογραφικά τους:

Ανατολική Αττική

Γεωργακούλιας Νικόλαος του Βασιλείου – Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ασωπό Λακωνίας. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της νευροχειρουργικής στον «Ευαγγελισμό». Εξειδικεύτηκε περαιτέρω στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βιέννη επί τετραετία. Από το 2012 διευθύνει τη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Δηλώνει ότι γνωρίζει σε βάθος τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του ΕΣΥ και επιθυμεί να συνεισφέρει με προτάσεις στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Δήμου Αθηνά του Δημητρίου – Φυσικός, MSc, PhD candidate /Συντονισμός και διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Είναι κάτοικος Σταμάτας του Δήμου Διονύσου και μητέρα δύο παιδιών. Από το 2018 εργάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αντικείμενο την εποπτεία και τον συντονισμό έργων μεγάλης κλίμακας και την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Φορέα. Έχει συντονίσει και διαχειριστεί χρηματοδοτήσεις άνω των 65 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΠΔΕ, το ΕΠΑ και άλλες πηγές, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Είναι απόφοιτη Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος και υποψήφια διδάκτορας στη διακυβέρνηση δασικών πυρκαγιών. Διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερα από 35 έργα και συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Καμπόλης Οδυσσεύς του Γεωργίου – Πρώην δικαστικός λειτουργός των Ενόπλων Δυνάμεων (Αναθεωρητής Γ΄ – Ταξίαρχος – Αρεοπαγίτης), Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών

Είναι πτυχιούχος Νομικής του ΑΠΘ, απόφοιτος της ΣΣΑΣ, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (ΕΚΠΑ) και υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε επί 30 χρόνια στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (δικαστής, ανακριτής, αντεισαγγελέας, αντιπρόεδρος στρατιωτικών δικαστηρίων) και διετέλεσε νομικός σύμβουλος των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπήρξε Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου των Ν. Τόσκα, Θ. Δρίτσα και του αείμνηστου Ν. Σαντορινιού. Στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει εκλεγεί επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών και διετέλεσε επικεφαλής παράταξης, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού και Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και ΚΕΠ.

Καραγεωργοπούλου Έλενα του Γεωργίου – Συμβολαιογράφος, Πρώην Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και κατοικεί στην Ανατολική Αττική. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (1993) και άσκησε δικηγορία (1996–2003) σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Το 2003 διορίστηκε συμβολαιογράφος στο Λαύριο. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, επιμορφωμένη στη ρύθμιση οφειλών και μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Είναι μητέρα ενός παιδιού (μονογονεϊκή οικογένεια) με ενεργή συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κοινωνικά κινήματα. Εξελέγη βουλευτής Ανατολικής Αττικής στις 25 Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 και άσκησε τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα έως την παραίτησή της στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Καραμέρος Γεώργιος του Παναγιώτη – Δημοσιογράφος, Πρώην Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Γεννήθηκε το 1974 και μεγάλωσε στο Πανόραμα Αχαρνών. Σπούδασε Δημοσιογραφία στην Αθήνα και απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο του Sunderland στην Αγγλία. Παράλληλα με τη μακρόχρονη πορεία του σε κορυφαία ΜΜΕ, υπηρέτησε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και δημοτικός σύμβουλος. Το 2023 εξελέγη βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Τον Ιούλιο του 2026 παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα στο κόμμα, προκειμένου να εγγραφεί ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ. στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Πάτρας Αθανάσιος του Ηλία – Δημοσιογράφος, Παρουσιαστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Γεννήθηκε το 1974 στη Δράμα και μεγάλωσε στους Σοφάδες Καρδίτσας. Εργάζεται στα ΜΜΕ από το 1995, έχοντας παρουσιάσει τηλεοπτικές εκπομπές σε ιδιωτικά κανάλια, ενώ έχει εργαστεί εκτενώς στο ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Είναι παντρεμένος από το 2007 με την Κατερίνα Παγώνη και έχουν μία κόρη 14 ετών, την Ίλια-Μανόλια. Δεν έχει πρότερη πολιτική δραστηριότητα και πιστεύει στη σκληρή δουλειά, τη συλλογικότητα και την ατομική και κοινωνική ευθύνη.

Παύλου Γεώργιος του Αθανασίου – Επιχειρηματίας / Γ΄ Αντιπρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ)

Γεννήθηκε και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις Αχαρνές Αττικής. Είναι απόφοιτος της Σιβιτανιδείου Σχολής (Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων) και διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς (45 ετών) ανακατασκευής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων. Εκλέγεται στο ΒΕΑ από το 2011, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της ΤΕΛΕΝΕΤ ΒΕΑ (2011–2015), μέλος της Διοικητικής Επιτροπής (από το 2015) και Γ΄ Αντιπρόεδρος (από το 2019). Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ΜμΕ, το ενεργειακό/φορολογικό κόστος και την επαγγελματική κατάρτιση, ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αχαρνών.

Πετράκος Χρήστος του Νικολάου – Δικηγόρος

Γεννήθηκε στον Πειραιά, μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη και κατοικεί στη Βούλα. Σπούδασε Νομική στη Γαλλία (Université de Lille II – Maîtrise de Droit Public). Υπήρξε Ειδικός Συντονιστής (2017–2019) και παραμένει Ειδικός Συνεργάτης (από τον Μάρτιο του 2019) του ΟΑΣΕ/ODIHR για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, έργο για το οποίο διακρίθηκε. Διετέλεσε για πάνω από 10 χρόνια υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της INDEX Α.Χ.Ε., καθώς και Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εταιρειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παραμένοντας μάχιμος δικηγόρος. Είναι παντρεμένος με πολιτικό μηχανικό και πατέρας δύο κοριτσιών.



Πέτρος Φιλίππου του Ιωάννου -Αρχαιολόγος – Φιλόλογος, Συγγραφέας, Πρώην Δήμαρχος & Αντιπεριφερειάρχης

Συγγραφέας βιβλίων ιστορικού, αρχαιολογικού και λαογραφικού περιεχομένου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρβανίτικη γλώσσα, και ιδρυτής των Επιστημονικών Συναντήσεων Ανατολικής Αττικής. Διατέλεσε Δήμαρχος Καλυβίων και Σαρωνικού επί 7 θητείες (1990–2023), Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής (2014–2019), Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ, 2003–2007), Νομαρχιακός Σύμβουλος (1991–1994), καθώς και επί 16 χρόνια εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (CEMR) στο Στρασβούργο και μέλος του ΔΣ του δικτύου Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας COPPEM. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με τον Συνασπισμό (1989) και τον ΣΥΡΙΖΑ (2023), καθώς και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά (2024). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών άρθρων. Είναι γνωστός για τη δράση του ενάντια στους καταπατητές δημόσιων εκτάσεων, υπέρ των ελεύθερων ακτών, για τις δενδροφυτεύσεις καμένων εκτάσεων, τη συμμετοχή του στα κινήματα ειρήνης και την έμπρακτη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, ενώ τα τελευταία χρόνια υπήρξε επικεφαλής 35 δήμων πανελλαδικά κατά της αυθαίρετης εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

Δυτική Αττική

Αργυρόπουλος Αργύριος του Διονυσίου – Δημοσιογράφος, Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Φυλής

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση από τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Πελοποννήσου. Είναι διπλωματούχος προπονητής καλαθοσφαίρισης Α’ κατηγορίας από τη ΓΓΑ, με πολύχρονη προσφορά στο άθλημα. Εργασίες και άρθρα του για την Αυτοδιοίκηση και την Ιστορία των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου έχουν δημοσιευτεί στα ΜΜΕ. Είναι πατέρας πέντε (5) παιδιών.

Κολοβέντζου Σοφία του Μιχαήλ – Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και της διοικητικής υποστήριξης

Κατάγεται από τη Μάνδρα Αττικής και έχει ενεργή παρουσία στα κοινά της Δυτικής Αττικής, με πολυετή πολιτική διαδρομή. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και τη διοικητική υποστήριξη, έχοντας εργαστεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας (2014–2015), στη Βουλή των Ελλήνων, στο γραφείο του Α΄ Αντιπροέδρου (2015–2016), στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (2016–2019) και στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ, 2019–2022), ενώ σήμερα εργάζεται στην Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. Εισήχθη μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Τμήμα Νοσηλευτικής και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στη Δημόσια Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τσουκαλάς Γεώργιος του Κώνσταντίνου – Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και μεγάλωσε στην Ελευσίνα, όπου ζει και δραστηριοποιείται. Εντάχθηκε στο μαθητικό και αργότερα στο φοιτητικό κίνημα, διατελώντας γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης το 1990, σε ηλικία 25 ετών. Από το 2002 έως το 2011 εκλεγόταν με τον δημοτικό συνδυασμό του αείμνηστου δημάρχου Γιώργου Αμπατζόγλου και ορίστηκε αντιδήμαρχος καθαριότητας, ενώ από το 2011 έως το 2019 διετέλεσε δήμαρχος Ελευσίνας. Από το 2023 είναι περιφερειακός σύμβουλος στη Δυτική Αττική με τον συνδυασμό «Αττικός Κύκλος» με επικεφαλής τον Γιώργο Ιωακειμίδη.

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Βέρρη Ευαγγελία του Βασιλείου -Χειρουργός Οδοντίατρος

Κατάγεται από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας και ασκεί το επάγγελμα του χειρουργού οδοντιάτρου στο Αγρίνιο από το 2002, έχοντας αποφοιτήσει από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Ιταλία). Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία (New Media Studies) και σχεδιασμό υποδημάτων (Istituto di Moda Burgo, Μιλάνο), ενώ έχει επιμορφωθεί στην ειδική αγωγή, τις διεπιστημονικές πρακτικές σύγκλισης και την υποκριτική. Έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα και ασχολείται με τη μουσική, την υποκριτική, τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή θεατρικών έργων, όντας υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας INNAMORATI Αγρινίου, με διακρίσεις και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ζωγραφίζει και έχει πραγματοποιήσει ατομική έκθεση, καθώς και συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Είναι μητέρα δύο φοιτητών, του Βασίλη και του Μάριου, και δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των ατόμων με αναπηρία, διεκδικώντας ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ζαμπάρας Μίλτος του Γεωργίου – Δρ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής / Ερευνητής / Ακαδημαϊκός

Είναι Διδάκτωρ (PhD) Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (MSc), στις Τεχνολογίες Αειφορικής Διαχείρισης και στους Θεσμούς και Πολιτικές Υγείας. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), δίδαξε στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιονίου και Θεσσαλίας, και είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και τρία ξενόγλωσσα βιβλία για το περιβάλλον, τη ρύπανση των υδάτων και την κυκλική οικονομία. Ενεργός πολίτης με σταθερή παρουσία στους αγώνες της γενιάς του και του τόπου του, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα τον Οκτώβριο του 2026 για να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.

Θεοδωράκης Γρηγόριος του Νικολάου – Δημόσιος Υπάλληλος, Μαθηματικός, Κάτοχος MSc, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». Αποφοίτησε από την ΙΔ΄ εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το 2003 και είναι μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Εργάστηκε επί τριετία ως καθηγητής Μαθηματικών και υπηρέτησε στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης και στη Διεύθυνση Διοίκησης. Διετέλεσε Προϊστάμενος στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και Προϊστάμενος Διεύθυνσης στις Διευθύνσεις Εθνικών Κληροδοτημάτων και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Τον Φεβρουάριο του 2015 αποσπάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού ως Προϊστάμενος του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τσιμπλή Ειρήνη του Δημητρίου- Πληροφορικός

Γεννήθηκε στη Λεπενού και κατοικεί στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Σπούδασε Πληροφορική και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοτική υπάλληλος στον Δήμο Αλυζίας, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με τη σχολική μελέτη και προετοιμασία μαθητών μέσης εκπαίδευσης. Το 2023 υπήρξε υποψήφια βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με τον συνδυασμό του Κώστα Καρπέτα. Είναι παντρεμένη με τον πυροσβέστη Θεόδωρο Γεωργαλή και μητέρα δύο παιδιών.

Νομός Αργολίδας

Ιφιγένεια Παπαδημητρίου του Μιχαήλ – Ιατρός, Μαιευτήρας, γυναικολόγος

Γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στο Άργος. Το 2007 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπηρέτησε ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας και ως ειδικευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Μαιευτικής–Γυναικολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Από το 2018 εργάζεται ως Επιμελήτρια Α΄ στη Μαιευτική–Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άργους και είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ως ομιλήτρια και μέλος οργανωτικών επιτροπών, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμες ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και συλλόγους γυναικών για την προαγωγή της γυναικείας υγείας στην κοινότητα. Το 2023 υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Άργους–Μυκηνών με τη δημοτική παράταξη «Πάμε Αλλιώς». Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.

Δήμος Παπαδημόπουλος του Γεωργίου – Φαρμακοποιός

Γεννήθηκε το 1973 και μεγάλωσε στο Μάνεση Αργολίδας, σε αγροτική οικογένεια. Φοίτησε στο Δημοτικό του χωριού του και στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίας Τριάδας. Το 1998 αποφοίτησε από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, και υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός φαρμακοποιός. Το 2000 άνοιξε το πρώτο του φαρμακείο στο Νέο Ηραίο και αργότερα δύο ακόμη στο Ναύπλιο, τα οποία λειτουργούν συνεργατικά με δύο συναδέλφους φαρμακοποιούς. Έχει διατελέσει επί τρεις θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας. Το 2008, μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη, ίδρυσαν τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Αργολίδας, διοργανώνοντας δεκάδες εκδηλώσεις σε σχολεία και πλατείες σε όλη την Αργολίδα, ενώ δημιούργησε και καθοδήγησε την ομάδα ρομποτικής του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση πανελλαδικά το 2020. Το 2022 συμμετείχε στην ίδρυση της δημοτικής παράταξης «Ναυπλία Ενωμένη». Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Παρασκευή (Βιβή) Σκούρτη Παρασκευή – Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

Γεννήθηκε στην Ερμιόνη Αργολίδας (γονείς της ο Μίμης και η Θωμαή Σκούρτη). Φοίτησε στο Γυμνάσιο Κρανιδίου και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νηπιαγωγών Καλλιθέας και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μετεκπαιδεύτηκε στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.) και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο στις Επιστήμες της Αγωγής. Υπηρέτησε επί 36 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγός. Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Τσεφαλά και μητέρα δύο παιδιών.

Νομός Αρκαδίας

Γιάννης Γκιουσάκης – Οικοδόμος, τεχνίτης πέτρας

Γεννήθηκε το 1976 στην κοινότητα Μπουλιάρι του Δήμου Γορτυνίας και είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Τρίπολης. Είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παντρεμένος με τη Χαρά Ηλιοπούλου και πατέρας δύο παιδιών. Εργάζεται επί σειρά ετών ως οικοδόμος – τεχνίτης πέτρας, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο μέσα από τη συμμετοχή του σε πλήθος οικοδομικών και τεχνικών έργων. Μέσα από την καθημερινή επαφή του με τους πολίτες και τον κόσμο της εργασίας, διαθέτει άμεση γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, ενώ η συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα έχει ενισχύσει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες του.

Δημήτριος Κολοστούμπης του Γεωργίου – Ιατρός, ψυχίατρος

Γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε στα Δολιανά Αρκαδίας, ολοκληρώνοντας τις εγκύκλιες σπουδές του στο Άστρος Κυνουρίας. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική στην Πανεπιστημιακή Κλινική του ΕΚΠΑ (Αιγινήτειο Νοσοκομείο). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΠΣΟΨΥ), καθώς και ιατρός και επιστημονικά υπεύθυνος της δομής. Συμμετείχε ως διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, ΕΠΙΨΥ, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς – ΙΕΘΣ, Τμήμα Ψυχολογίας του DEREE). Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, του Ελληνικού Κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφαρμακολογίας. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών «Γρηγόρης Λαμπράκης», καθώς και μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και εκπρόσωπός του στον ΠΙΣ. Είναι παντρεμένος με την κτηνίατρο–παρασιτολόγο Δέσποινα Στούγιου και έχουν έναν γιο, φοιτητή της Ιατρικής του ΕΚΠΑ.

Μπουρνά Βανέσσα, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια

Έζησε για σχεδόν πέντε χρόνια στο Nottingham της Αγγλίας, όπου μεταξύ άλλων εργάστηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα Nottingham Forest και έλαβε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από το University of Nottingham στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική. Έχει εργαστεί στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», στον Δήμο Γορτυνίας, στον ANT1 TV, στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» κ.α., ενώ εργάζεται στη διαχείριση τουριστικής επιχείρησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας.

Χρήστος Στάϊκος του Δημητρίου – Χημικός

Γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Εντάχθηκε στην Αριστερά στα φοιτητικά του χρόνια και υπήρξε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΝ, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στο γραφείο Τύπου και στα τμήματα ενέργειας και περιβάλλοντος του κόμματος. Την περίοδο 2015–2018 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ του Enterprise Greece, του αρμόδιου εθνικού φορέα εξωστρέφειας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μέλος της ΣτΑ και της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία ζύθου.

Νομός Άρτας

Άλκης Παπαχρηστάκης – Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Άρτας, Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών

Γεννήθηκε στην Άρτα, όπου ζει με την οικογένειά του. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών θεμάτων. Υπήρξε αναπληρωτής Γραμματέας τομέα Αθλητισμού ΠΑΣΟΚ από το 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οπότε και παραιτήθηκε, καθώς και πρώην Γραμματέας Ν.Ε. Άρτας. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αρταίων (2007–2010), πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αρταίων και επί σειρά ετών γραμματέας της ιστορικής ομάδας Αναγέννηση Άρτας. Είναι ιδρυτής της ομάδας Άνω Πόλη Άρτας με έντονη συμμετοχή στα πρωταθλήματα της περιοχής, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του συλλόγου Αρτινών πολιτών παρέμβασης, γραμματέας της Ένωσης χειροσφαίρισης βορειοδυτικής Ελλάδας, γραμματέας στον σύλλογο προπονητών ποδοσφαίρου Νομού Άρτας και εκπρόσωπος του Δήμου Αρταίων στον πρώην Σύνδεσμο απορριμμάτων. Είναι μέλος πολιτιστικών συλλόγων στην Άρτα.

Βασίλης Τσίρκας, Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, αποφοίτησε από το 3ο Λύκειο Άρτας και συμμετείχε στη Γ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων ως Έφηβος Βουλευτής. Από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στον χώρο της Αριστεράς. Αποφοίτησε από τη Νομική Κομοτηνής το 2004 και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας. Διετέλεσε μέλος της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχθηκε Βουλευτής Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, υπηρετώντας ως Γραμματέας της Βουλής, μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και της Προανακριτικής Επιτροπής για τη Novartis. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Ελένη Βλαχοπάνου και έχουν δύο παιδιά.

Νομός Αχαΐας

Περικλής Νασόπουλος του Αθανασίου – Δημοσιογράφος, Διευθύνων Σύμβουλος του thebest.gr

Γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σήμερα διοικεί το thebest.gr και την εταιρεία THE BEST net ΙΚΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην περιφερειακή ενημέρωση και στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων. Στο παρελθόν εργάστηκε και διατήρησε καταστήματα στον τομέα της εστίασης. Το 2019 υπήρξε συντονιστής της ομάδας έργου των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων της Πάτρας, ενώ το 2021 συμπαρουσίασε στο OPEN την ταξιδιωτική εκπομπή «Lock ’n’ Road», καταγράφοντας την αλλαγή της καθημερινότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ασχολείται επίσης με την πολιτική επικοινωνία, με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος – Ιατρός, Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Γεννήθηκε στα Καραίικα Αχαΐας, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικεύτηκε στην καρδιολογία. Εργάστηκε ως ειδικός καρδιολόγος και προϊστάμενος του Καρδιοαναπνευστικού Κέντρου Πάτρας, καθώς και ως ιατρός και ιατρός-ελεγκτής στο ΙΚΑ, ενώ διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας. Υπήρξε Πρόεδρος της Κοινότητας Καραιίκων, αντιπρόεδρος του ΔΣ του ιατρικού συλλόγου ΙΚΑ Πάτρας, Δήμαρχος του Δήμου Μόβρης, πρώτος Δήμαρχος του διευρυμένου Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, επικεφαλής της παράταξης «Αγωνιζόμενοι Πολίτες» και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του συλλόγου επιστημονικού προσωπικού της ΠΦΥ, Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Γεωργία Παπανίκου του Χρήστου – Κοινωνική Λειτουργός και Σύμβουλος Εργασίας

Εργάζεται ως εργασιακή σύμβουλος στο Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) του ΚοιΣΠΕ «Φάρος» στην Πάτρα, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Είναι Κοινωνική Λειτουργός (ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) και πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΠΕΣΥΠ – ΑΣΠΑΙΤΕ). Το πρώτο της πτυχίο είναι στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας εργαστεί ως καθηγήτρια Ιταλικών και εκπαιδεύτρια ενηλίκων, ενώ διαθέτει και πτυχίο παιδαγωγού από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ειδίκευση στη δημοτική εκπαίδευση. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στη Διαφορετικότητα και τις Κοινωνικές Ανισότητες, και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων και Εξάρτηση από τις Νέες Τεχνολογίες). Έχει εργαστεί σε ειδικό σχολείο ως εκπαιδευτικός Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας εντός καταστήματος κράτησης, παρέχοντας συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε κρατουμένους.

Γεώργιος Παππάς του Ευστρατίου- Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Οικονομολόγος

Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και στο μεταπτυχιακό Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ επί μία δεκαετία δίδαξε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), μεταπτυχιακού στη Λογιστική και Ελεγκτική (ΙΕΣΟΕΛ), MBA στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πατρών), Master στην Τραπεζική (ΕΑΠ) και υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και Φορολογίας στο ΕΑΠ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πρώην Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και από τον Μάιο του 2026 Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ.

Μαρίνος Σκανδάμης του Μιχαήλ – Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

Είναι δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει πραγματοποιήσει και δημοσιογραφικές σπουδές. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει συμμετάσχει σε fora, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων οργανισμών, και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και βιβλία στα πεδία της Εγκληματολογίας, της Αντεγκληματικής Πολιτικής, της Σωφρονιστικής και της Κοινωνικής Εργασίας. Είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομική επιστήμη, και από τον Ιούνιο του 2026 Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Μαρία Στέφου του Ηλία – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκε το 1973 και μεγάλωσε στην Πάτρα, ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Αποφοίτησε από το 6ο Λύκειο Πατρών και τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση στο Ποινικό και το Αστικό Δίκαιο, ασκώντας μάχιμη δικηγορία επί 26 συναπτά έτη, ενώ έχει επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Στα νεανικά της χρόνια υπήρξε αθλήτρια καλαθοσφαίρισης στην Α.Ε.Π. «Ολυμπιάς», αγωνιζόμενη και στη Β’ Εθνική κατηγορία (1989–1990).

Νομός Βοιωτίας

Γεώργιος Αγγελόπουλος του Δημητράκη – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, κατάγεται από το Δίστομο και κατοικεί μόνιμα στην Παραλία Διστόμου. Εργάστηκε στην Αθήνα στη γαλλική πολυεθνική εταιρεία Schneider Electric και το 2007 επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του για να εργαστεί στην εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος (Metlen), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Πολιτικές Απασχόλησης. Από το 2023 είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και από το 2025 Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, συμμετέχοντας στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (2014–2023), Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (2022–2023) και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (2017–2019), συμμετέχοντας στην Οικονομική Επιτροπή, στις Επιτροπές Παιδείας και στην Επιτροπή ΑΠΕ του Δήμου, καθώς και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας (2019–2023). Είναι μέλος της διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς (όπου διετέλεσε Γενικός Γραμματέας την περίοδο 2019–2022), μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Μετάλλου (ΠΟΕΜ), πρώην Ταμίας και Αντιπρόεδρος του Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος και απόφοιτος της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Αλέξανδρος Δέδες – Δημοσιογράφος, Πρώην Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, με καταγωγή από το Κόκκινο Βοιωτίας, όπου διαμένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά γρήγορα στράφηκε στη δημοσιογραφία, εργαζόμενος στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Ελευθεροτυπία» και «Έθνος». Διετέλεσε διευθυντής επικοινωνίας στην ΕΠΟ και στη Σούπερ Λιγκ, και αργότερα γενικός γραμματέας της ΕΠΟ επί μία τετραετία. Υπήρξε διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, θέση από την οποία αποχώρησε πρόσφατα προκειμένου να συμμετάσχει στην ΕΛ.Α.Σ.

Εύα Ρέντζου – Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Ορχομενό Βοιωτίας, φοιτώντας στο Αθλητικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λιβαδειάς. Είναι εικαστικός, αριστούχος απόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, με εκθεσιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Αθήνα, το Μιλάνο και το Βερολίνο. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σήμερα υπηρετεί ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και έχει συνεργαστεί ως επιμορφώτρια με το Γαλλικό Ινστιτούτο, συμμετέχοντας παράλληλα σε εκπαιδευτικά προγράμματα με τους Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και σε εθελοντικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσφύγων.

Νομός Γρεβενών

Γιάννης Παπαζήσης – Δικηγόρος

Γεννήθηκε στα Γρεβενά. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, υπήρξε ενεργό μέλος του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος ενταγμένος στην Αριστερά και είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Α.Σ.

Νομός Δράμας

Κώστας Αβραμίδης – Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1969 στη Δράμα και έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Παρανέστι Δράμας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1992) και από το 1995 ασκεί ενεργά δικηγορία στο Πρωτοδικείο Δράμας, ασχολούμενος ιδιαίτερα με το Ποινικό, το Αστικό και το Μεταναστευτικό Δίκαιο. Διετέλεσε επί τρεις θητείες αιρετό μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Αντιπρόεδρος του ΛΕΑΔ Δράμας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, της Ειρήνης και του Παναγιώτη. Ενεργοποιήθηκε από νωρίς στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς και ως φοιτητής στον Συνασπισμό, διατελώντας υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας με τον συνδυασμό «Γνώση & Συνεργασία» και Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας με την «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΜΘ». Στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής Δράμας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και από το 2024 είναι μέλος του ΙΝΑΤ.

Στέργιος Ηλιόπουλος – Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1966 στη Δράμα, όπου ζει και δραστηριοποιείται. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και ΑΣΠΑΙΤΕ, με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών. Εργάζεται ως μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας Η/Μ εγκαταστάσεων και στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ Δράμας και μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας (2014, 2019) ως επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δήμου Δράμας», μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜΘ και εκπρόσωπος στην ΚΕΔΕ. Το 2023 ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜΘ με την «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία», ενώ σήμερα είναι Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης, και μέλος της ΕΝΠΕ.

Νομός Δωδεκανήσων

Χρύσα Καραγιάννη του Σάββα – Βιολόγος, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (MSc, SRD)

Ιδιωτεύει στη Ρόδο και ασχολείται με τη διατροφική εκπαίδευση ως υπεύθυνη του τμήματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου (παράρτημα Ρόδου). Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας στο Νότιο Αιγαίο και είναι μέλος του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «(Δια) τροφή για … Σκέψη» (2019), μέλος των ΔΣ της Αντικαρκινικής Εταιρίας Ρόδου και του Συλλόγου «ΡΟΔΑΥΓΗ» για παιδιά που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού, καθώς και μέλος της χορευτικής ομάδας DUENDE. Εξελέγη βουλεύτρια Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Μαΐου 2023 και Περιφερειακή Σύμβουλος τον Σεπτέμβριο του 2023, ως επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο».

Νίκος Φουτούλης του Στέργου – Φαρμακοποιός

Διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική, διοικητική και θεσμική παρουσία στον χώρο της φαρμακευτικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας. Είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου από το 2006 έως σήμερα, Γ΄ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εκπρόσωπος του ΠΦΣ στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και Γραμματέας του ΙΔΕΕΑΦ. Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στην προάσπιση του ρόλου του φαρμακοποιού, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας, στην επιστημονική εξέλιξη του κλάδου και στην ενίσχυση της συμβολής του φαρμακείου στο σύστημα υγείας.

Νομός Έβρου

Μενέλαος Μαλτέζος Μενέλαος του Φωτεινού – Οικονομολόγος

Ζει στην Αλεξανδρούπολη και δραστηριοποιείται στον νομό Έβρου ως λογιστής – φοροτεχνικός, ενώ στις εκλογές του Μαΐου 2023 εξελέγη βουλευτής Έβρου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας επί πέντε συνεχείς θητείες (2005–2019) και μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ ως επικεφαλής της προοδευτικής παράταξης. Ανέπτυξε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση στον χώρο της Αριστεράς από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια και έχει διατελέσει Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει καταγωγή από τη Σαμοθράκη και προσφυγικές ρίζες από την Καππαδοκία, με γονείς μετανάστες στη Δυτική Γερμανία. Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Κοσμαδάκη και πατέρας δύο παιδιών, του Φώτη και της Χρύσας.

Κατερίνα Μπέρδου – Δικηγόρος

Γεννήθηκε και ζει στην Αλεξανδρούπολη, με καταγωγή από τη Σαμοθράκη. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M.) στο Εμπορικό Δίκαιο από το Cardiff University της Μεγάλης Βρετανίας. Από το 2009 είναι μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Α. Μπέρδου – Σ. Μπέρδου Συνεργάτες», δραστηριοποιούμενη ως νομική σύμβουλος επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (2010–2011) και Πρόεδρος του Συλλόγου Σαμοθρακιτών Ν. Έβρου για δύο συνεχόμενες θητείες (2015–2021), ενώ είναι ιδρυτικό μέλος και νυν Πρόεδρος του συλλόγου σκέψης και προβληματισμού «ΣΥΝ-ΟΛΟ». Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο και έχουν δύο παιδιά, τον Σταύρο και την Αγγελική.

Νομός Εύβοιας

Νικόλαος Ανέστης – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Κατάγεται από τη Βόρεια Εύβοια, ζει και εργάζεται στη Χαλκίδα και είναι πατέρας δύο αγοριών. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Ανέστης – Βελέντζα» και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής από το 2014. Σπούδασε Δημόσια Διοίκηση και Νομική, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπονεί διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Υπηρέτησε στην Προεδρία της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ως νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας (2017–2019) συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ και της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας και για μία δεκαετία πρόεδρος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Χαλκιδέων, ενώ έχει εκλεγεί τρεις φορές διαδοχικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Συμεών Κεδίκογλου – Διευθυντής του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Κατάγεται από την Ιστιαία Ευβοίας. Σπούδασε ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της δερματολογίας – αφροδισιολογίας στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα και στο νοσοκομείο «Saint George’s Hospital» του Λονδίνου. Εργάζεται ως Διευθυντής του ΕΣΥ στην πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». Εκλέχτηκε βουλευτής Ευβοίας με το ΠΑΣΟΚ στις διαδοχικές εκλογές από το 2009 έως το 2014, διατελώντας υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2013–2014. Στις εθνικές εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε βουλευτής Ευβοίας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα τομεάρχη αρχικά Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας και στη συνέχεια Εθνικής Άμυνας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Παναγιώτης Τζαφέρος – Δημοτικός Σύμβουλος Χαλκίδας / Πρώην Διοικητής Νοσοκομείου Χαλκίδας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χαλκίδα, είναι παντρεμένος με τη Δέσποινα Αντωνιάδη και έχει έναν γιο. Είναι πτυχιούχος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καθώς και του Νομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Διετέλεσε Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης, καθώς και Διευθυντής τραπεζικών καταστημάτων (Πειραιώς, Εγνατίας, Μαρφίν-Λαϊκής, Ιονικής) και υπεύθυνος προγραμμάτων ΕΣΠΑ για 115 τραπεζικά καταστήματα στην Αθήνα. Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Φίλων του Νοσοκομείου Χαλκίδας και μέλος των συλλόγων «Γιάννης Σκαρίμπας», «Θέατρο Χαλκίδας», Κανήθου, Ποντίων «Οι Κομνηνοί», Πελοποννησίων, Ομάδων Χαλκίδας και Προποντίδας, της οποίας υπήρξε και ποδοσφαιριστής.

Νομός Ηλείας

Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός του Χρήστου – Δικηγόρος

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το 2003, με εξειδίκευση στο Εργατικό, το Δημόσιο και το Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (MSc in European Studies) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε ως Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2015–2016) και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2017–2018). Εκλέχθηκε Βουλευτής στις εκλογές του 2019 και του 2023 και υπηρέτησε ως Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Τομεάρχης Παιδείας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη.

Γεώργιος Μπουλμπασάκος του Νικολάου – Συνταξιούχος, Ιατρός – Πνευμονολόγος

Γεννήθηκε το 1955 στην Αμαλιάδα Ηλείας και εργάστηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) από το 1984 έως το 2023, διατελώντας τα τελευταία 7 χρόνια Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου Πύργου (1984), Αντιπρόεδρος Αγροτικών Ιατρών Νομού Ηλείας (1985), μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, εκπρόσωπος του «Ευαγγελισμού» στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας και εθελοντής υπεύθυνος στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση διετέλεσε επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Γέρακα και της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας, καθώς και δύο φορές Δημοτικός Σύμβουλος του ενιαίου Δήμου Παλλήνης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Αμαλιάδας (1974), Γραμματέας ΚΝΕ Βουκουρεστίου, μέλος της Νομαρχιακής υγείας του Συνασπισμού, Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ, μέλος της γραμματείας της Ανανεωτικής Αριστεράς, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και Γραμματέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καθώς και Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ.

Σωτήριος Παπαηλίου του Κωνσταντίνου – Αναπληρωτής Δημάρχου / Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Γεννήθηκε στον Πύργο τον Μάρτιο του 1974, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία και εργάστηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα επί 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, ενώ παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στο διιδρυματικό πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Το 1998 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στον καποδιστριακό Δήμο Φολόης, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και από το 2024 έως σήμερα ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών. Υπήρξε επί 4 θητείες Πρόεδρος των Πυροσβεστών Νομού Ηλείας, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών και αντιπρόσωπος στα συνέδρια της ΑΔΕΔΥ.

Νομός Ημαθίας

Αθανάσιος Τσιάπλας – Οδοντίατρος

Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1960 στη Μελίκη Ημαθίας. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και ασκεί το επάγγελμά του από το 1996 μέχρι σήμερα, έχοντας εργαστεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και επί 7,5 έτη στη Γερμανία. Είναι έγγαμος και πατέρας πέντε παιδιών. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξάνδρειας (1990–1993, 2011–2012), υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος, υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας (2010), μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου Βέροιας (2016–2019) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας (2019–2022). Υπήρξε μέλος της ΠΑΣΠ, της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ημαθίας και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος στον πολιτιστικό σύλλογο «Ο Αμάραντος», στον Σύλλογο Αλωνιστών Ημαθίας, στο CBer Αλεξάνδρειας, στον σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων, στην Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (1996–2001) και στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας.

Νομός Ηρακλείου

Ευάγγελος Ζάχαρης του Α. – Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Είναι επεμβατικός καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαθμό διευθυντή ΕΣΥ και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2019 μέχρι σήμερα είναι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας διατελέσει τα τρία τελευταία έτη Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ενώ από το 2022 έως σήμερα είναι υπεύθυνος του Φεστιβάλ Κρήτης. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Γεώργιος Ζαχαριουδάκης του Ιωάννη – Γεωπόνος (ΤΕ)

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Κρήτης και ιδιοκτήτης καταστήματος γεωργικών εφοδίων στις Μοίρες, ενώ από το 2009 είναι διευθυντής και υπεύθυνος επιστήμονας επιχείρησης απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων με δραστηριότητα και στον τουριστικό κλάδο. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλιάς, της Τράπεζας Αίματος Γαλιάς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γαλιάς, και το 2024 ανέλαβε υπεύθυνος του Αγροτοδιατροφικού Τομέα της ΝΕ Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων υπήρξε γραμματέας της Σχολής Γεωπονίας και εκπρόσωπος φοιτητών. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Φαίδρα Καρούτσου του Γεωργίου – Δικηγόρος

Είναι δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και απόφοιτη Φιλολογίας με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Ποινικό Δίκαιο, στις Πολιτικές Επιστήμες και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργάζεται ως δικηγόρος σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, με έμφαση στην οικογενειακή προστασία, τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλεύτρια Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ συμμετείχε και στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου το 2025. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου Κρήτης και δραστηριοποιείται σε κοινωνικές πρωτοβουλίες, ομάδες αλληλεγγύης και εθελοντικές δράσεις.

Γεώργιος Μακράκης του Νικολάου – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου / Μέλος του Προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

Γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1986 στο Ηράκλειο, όπου μεγάλωσε και ζει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα ειδικής αγωγής Ευτυχία και έχουν μία κόρη 3,5 ετών, τη Μαρία-Μελίνα. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003–2007) και διορίστηκε ως μόνιμος εκπαιδευτικός το 2010, ενώ είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία. Από τα φοιτητικά του χρόνια συμμετέχει ενεργά στη συνδικαλιστική δράση και στα κινήματα, διατελώντας Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» από το 2013 μέχρι σήμερα, καθώς και εκλεγμένο μέλος στο Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Χαράλαμπος Μαμουλάκης – Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 19 Μαΐου 1976 και είναι παντρεμένος με την Κάλλια Γαρεφαλάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει 4 παιδιά, τη Δέσποινα, την Ασπασία, τον Αντώνη και τον Μανόλη. Είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, καθώς και στην Αντισεισμική Προστασία των Κτιρίων. Στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 εκλέχθηκε Βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Ηρακλείου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (2014–2016), Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (2016–2019), Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (2017–2019), καθώς και μέλος του Ελεγκτικού Κλιμακίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (2014–2019). Είναι μέλος εθνικών και διεθνών οργανισμών και έχει υπηρετήσει τα κοινά από διάφορες θέσεις.

Τζιαν Αντρέα Πάολο Γκαραντσίνι του Τζιανφράνκο – Εμπειρογνώμονας & Αξιολογητής της ΕΕ, Μουσικός

Γεννήθηκε το 1971 στην Ιταλία και το 2021, έπειτα από 13 χρόνια μόνιμης κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης, απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα. Είναι απόφοιτος των Σχολείων Ευρωπαϊκής Παιδείας και σπούδασε Διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο. Υπηρέτησε ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί 4 χρόνια ως Συντονιστής των Ιταλικών Περιφερειών στις Βρυξέλλες και επί 5 χρόνια ως υπεύθυνος του Γραφείου Αντιπροσωπίας της Ιταλικής Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου και Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, αναλαμβάνοντας στις αρχές του 2016 τη νεοσύστατη Αντιδημαρχία Τουρισμού έως το 2019, ενώ υπηρέτησε επίσης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Εργάζεται ως Grant Manager, Εμπειρογνώμονας και Αξιολογητής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ «3win Action» για την αειφορία και την κυκλικότητα στον τουρισμό, καθώς και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Νομός Θεσπρωτίας

Παναγιώτα Αγγέλη – Διευθύντρια Γαστρεντερολογίας ΓΝ Φιλιατών Θεσπρωτίας

Γεννήθηκε το 1973 στο Άνω Γραικικό Άρτας. Αποφοίτησε το 1997 από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, έλαβε τίτλο ειδικότητας στη Γαστρεντερολογία το 2006 και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2008. Εργάζεται ως Ιατρός Γαστρεντερολόγος στο ΓΝ Φιλιατών Θεσπρωτίας, αρχικά ως Επιμελήτρια Α’ και από το 2016 με τον βαθμό της Διευθύντριας Γαστρεντερολογίας, ενώ από το 2024 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Στις περιφερειακές εκλογές του 2023 εκλέχθηκε Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΠΕ Θεσπρωτίας με την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Κοινό των Ηπειρωτών ώρα ευθύνης» και είναι μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Είναι έγγαμη με τον διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ΕΜΠ Αναστάσιο Μπουρνέτα και μητέρα τριών παιδιών.

Παντελής Κυπριανός του Σπυρίδωνος – Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεννήθηκε στη Νέα Σελεύκεια και μεγάλωσε στην Ηγουμενίτσα. Σπούδασε Ιστορία, Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο και στο Παρίσι, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Εργάστηκε σε πολλά πανεπιστήμια και είναι ομότιμος καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συμμετέχει σε πολλές συλλογικότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων φοιτητικών συλλόγων, του Συλλόγου των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων ενώσεων. Διετέλεσε Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εθνικός εκπρόσωπος στον ΟΟΣΑ για θέματα εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων και δέκα βιβλία, με τελευταίο το «Η Μεταπολίτευση το τέλος της, η κληρονομιά της (1974–2024)» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2026).

Νομός Ιωαννίνων

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης – Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας και Πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1979) με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αγροτικών Αποβλήτων» και διδακτορική διατριβή με θέμα τα «Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων στο Περιβάλλον και τα Γεωργικά Προϊόντα», ενώ πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τέξας (1989–1991). Το 2004 εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Ελέγχου και Προστασίας του Περιβάλλοντος» και διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», έχοντας δημοσιεύσει με τους συνεργάτες του περισσότερες από 260 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Ένωσης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκτίμηση και Προστασία». Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών (2006–2010) και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (2009–2014), ενώ είναι μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Μαρία Κατσουλίδη – Ηθοποιός, Ελεύθερη Επαγγελματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης Γιώργου Θεοδοσιάδη και έζησε για 17 χρόνια στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως ηθοποιός στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Το 2013 επέστρεψε στα Ιωάννινα, συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε θεατρικές παραγωγές και δίδαξε υποκριτική σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της πόλης, ενώ από το 2018 διατηρεί στα Ιωάννινα κατάστημα εκτυπώσεων και φωτοτυπιών. Στις δημοτικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Ενεργοί Πολίτες του Δήμου Ζίτσας» και διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Α.Σ. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της.

Θεοχάρης Λιούρης του Χρήστου – Πτηνοκτηνοτρόφος

Γεννήθηκε το 1979 στα Ιωάννινα, από όπου και κατάγεται. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Καψάλη και πατέρας δύο παιδιών. Έχει σπουδάσει Οικονομία και Διοίκηση και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα ως πτηνοκτηνοτρόφος. Η συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε το 2010 με ενεργή συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του αγροτικού κόσμου, διατελώντας μέλος του ΔΣ της ΓΕΣΑΣΕ (2010–2012) και Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού Ιωαννίνων (2015–2019). Υπήρξε πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (2020–2025) και μέλος του ΔΣ από το 2017 έως σήμερα, ενώ υπηρέτησε ως Περιφερειακός Σύμβουλος του Νομού Ιωαννίνων την περίοδο 2019–2025. Είναι μέλος του ΑΠΣΙ «Πίνδος» και από το 2025 έως σήμερα Ταμίας του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Ιωάννης Στέφος του Θεοδώρου – Εκπαιδευτικός

Γεννήθηκε το 1964 στην Κοσμηρά Ιωαννίνων. Σπούδασε παιδαγωγικά στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο και το Διδασκαλείο Ιωαννίνων, και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ. Υπήρξε επί σειρά ετών διευθυντής σχολικών μονάδων, αιρετός εκπρόσωπος του κλάδου των εκπαιδευτικών ΠΕ Ιωαννίνων και μέλος του ΔΣ του συλλόγου τους, πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των εκπαιδευτικών ΠΕ Ιωαννίνων και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Δραστηριοποιήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών το 2014, ενώ από το 2023 είναι επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου με την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών – ώρα ευθύνης». Υπήρξε οργανωμένο μέλος στη νεολαία της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και το ΚΚΕ Εσωτερικού, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχοντας στα νομαρχιακά και κεντρικά τους όργανα από το 2007 μέχρι την άνοιξη του 2026, οπότε και παραιτήθηκε. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Α.Σ. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της.

Νομός Καβάλας

Αναστάσιος Καρασαββόγλου του Γεωργίου – Οικονομολόγος, Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Είναι Καθηγητής στο ΔΠΘ και Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής του ΔΠΘ. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Freiburg/Breisgau της Γερμανίας, όπου πραγματοποίησε και το διδακτορικό του. Υπήρξε εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR) και είναι Πρόεδρος του ετήσιου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου EBEEC. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Καβάλας με τη «Συμπαράταξη Πολιτών». Την περίοδο 2015–2019 διετέλεσε Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην εκλογική περιφέρεια της Καβάλας.

Δημήτριος Λυμπεράκης – Εκπαιδευτικός

Γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας στις 11 Νοεμβρίου 1960, αποφοίτησε από το ΓΕΛ Ελευθερούπολης και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του ΑΠΘ, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογία Πληροφοριών και Εικόνων στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας (νυν ΔΠΘ). Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Αγγελοπούλου και πατέρας δύο παιδιών. Από το 1985 υπηρετεί ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας διατελέσει Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας επί έξι χρόνια και Διευθυντής του Γυμνασίου Ν. Περάμου επί τέσσερα χρόνια. Υπήρξε αιρετός πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βαυαρίας, ταμίας και μέλος της ΕΛΜΕ Καβάλας, αιρετός του ΠΥΣΔΕ Καβάλας και υποψήφιος στον Δήμο Παγγαίου. Από το 2019 είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ με την παράταξη «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία».

Νομός Καρδίτσας

Κώστας Γιάννελος του Κλεομένη – Φυσικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΠΑ2 Καρδίτσας (ΔΥΠΑ)

Είναι φυσικός, απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Εργάστηκε ως καθηγητής Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ από το 2012 εργάζεται στον ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), διατελώντας από το 2024 Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Καρδίτσας. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική και πολιτική δράση, με συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα εργαζομένων και αιρετές θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας διατελέσει εκλεγμένος σύνεδρος και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου UEFA C και γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και σερβικά.

Νικόλαος Μιχαλάκης του Ηλία – Ιατρός Καρδιολόγος

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1956, όπου έζησε τα μαθητικά του χρόνια, και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της ιατρικής στη Νάπολη της Ιταλίας και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος των αγροτικών ιατρών στον Νομό Καρδίτσας, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας και δημοτικός σύμβουλος της πόλης της Καρδίτσας. Εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012, το 2015, καθώς και στις πρώτες εκλογές του 2023.

Παρασκευή (Βιβή) Ντούρβα – Συμβολαιογράφος Μουζακίου Καρδίτσας

Γεννήθηκε το 1968 στη Λαζαρίνα Μουζακίου Καρδίτσας και είναι πτυχιούχος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άσκησε δικηγορία στον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης (1990–1998) και από το 1998 υπηρετεί ως συμβολαιογράφος στο Μουζάκι Καρδίτσας, ενώ παράλληλα έως το 2024 εκτελούσε χρέη άμισθου Υποθηκοφύλακα. Έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση, συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους και διατελώντας πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μουζακίου (2012–2017). Το 2014 και το 2019 ήταν υποψήφια Δήμαρχος Μουζακίου Καρδίτσας και έως το 2023 συμμετείχε ενεργά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ΚΕΔΕ και σε αυτοδιοικητικές επιτροπές ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Το 2026 υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της.

Νομός Καστοριάς

Χρίστος Μόσχος του Δημητρίου – Κτηνίατρος

Είναι κτηνίατρος, ενεργός αγροτοσυνδικαλιστής και εκπρόσωπος του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με παρουσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Οργάνωσης Via Campesina (ECVC) και διετέλεσε πρέσβης του βοείου κρέατος της Ελλάδας για την Copa Cogeca από το 2019 έως το 2024. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ προωθεί την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, τη βιωσιμότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, την προστασία των παραγωγών και την ανάδειξη της ελληνικής κτηνοτροφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομός Κερκύρας

Κωνσταντίνος Παυλίδης του Κωνσταντίνου – Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με ενεργή συμμετοχή στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, διατελώντας μέλος του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου «Σωτήρης Πέτρουλας» και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (1984–1990), μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ (1985–1990) και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ (1990–1991). Από το 1991 ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2002 έως το 2015 ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Θιναλίων, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Διοίκησης και Οικονομικών και αναπληρωτής Δημάρχου (2003–2010), καθώς και αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας και αναπληρωτής Δημάρχου (2014–2015). Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ έως το 2019, διατελώντας αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Προϋπολογισμού της Βουλής. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, διευθυντικό στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα και σύμβουλος ανάπτυξης και διαχειριστής ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Νίκος Ράλλης – Δικηγόρος / Πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

Ασκεί τη δικηγορία στην Κέρκυρα, έχοντας διατελέσει και μέλος οργάνων του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας την περίοδο 2014–2017 με την παράταξη «Νέα Ριζοσπαστική Κίνηση», συμμετέχοντας ενεργά στη διοίκηση και στα δημοτικά δρώμενα της πόλης.

Νομός Κεφαλληνίας

Γεώργιος Κασσιανός του Σπυρογεράσιμου – Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Διευθυντής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας

Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1971, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης, με μεταπτυχιακό στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Από το 2013 υπηρετεί στο ΕΣΥ και από τον Φεβρουάριο του 2025 είναι Διευθυντής Ορθοπαιδικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, καθώς και Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου για τρεις συνεχόμενες θητείες.

Νομός Κιλκίς

Αθανάσιος Γραμματικόπουλος – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεννήθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται στο Κιλκίς. Είναι απόφοιτος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ, ενώ γνωρίζει έξι ξένες γλώσσες. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς (2014–2023) και υπήρξε υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς (2025), έχοντας εργαστεί επίσης σε δράσεις για το προσφυγικό και την κοινωνική ένταξη. Είναι Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, αιρετός Γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Κιλκίς και Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Κιλκίς, ενώ είναι πατέρας μίας κόρης. Η πολιτική του διαδρομή εντάσσεται διαχρονικά στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, με προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την ευρωπαϊκή προοπτική.

Νίκος Τερζής – Φυσίατρος

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή και ειδικεύτηκε στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση σε μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα, συμμετέχοντας παράλληλα σε επιστημονικά συνέδρια αποκατάστασης και αθλητιατρικής. Εργάζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Τμήμα Αποκατάστασης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, ενώ παράλληλα διευθύνει την εταιρεία αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας Terzis Rehab Team. Είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ΕΚΠΑ στη «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας». Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΓΝ Κιλκίς επί τρία έτη. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τα κοινά και κινήματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού, όντας επί χρόνια μέλος των Γιατρών του Κόσμου με πλούσια δράση, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στις πολιτικές πρωτοβουλίες του προοδευτικού χώρου στον νομό Κιλκίς.

Παύλος Τονικίδης – Εκδότης και Διευθυντής της εφημερίδας «Πρώτη Σελίδα»

Γεννήθηκε το 1958 στο χωριό Ακρίτας Κιλκίς και σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης στο ΕΑΠ. Από το 1991 είναι εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας «Πρώτη Σελίδα». Διετέλεσε Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΤΠΑΚ) και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Κιλκίς (1998–2001), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς (2001–2019) και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (2012–2017), ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του ΑΟ Κιλκισιακός. Υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος Κιλκίς το 2014 και το 2019 (λαμβάνοντας 49,5%) και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023. Διαμένει μόνιμα στο Κιλκίς, είναι παντρεμένος με την Αγγελική Πατσίου και πατέρας δύο παιδιών, της Κυριακής και του Σπύρου.

Σοφία Ψαρρά – Φιλόλογος

Γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1988, είναι απόφοιτη Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Εργάστηκε ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εστίαση και στην υποστήριξη προσφυγικών πληθυσμών στη Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στη Νέα Καβάλα. Εντάχθηκε στη Νεολαία Συνασπισμού το 2008 και συμμετείχε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έως το 2026, διατελώντας μέλος νομαρχιακών και κεντρικών επιτροπών, καθώς και υποψήφια βουλεύτρια Κιλκίς. Είναι παντρεμένη με τον μάγειρα επαγγελματικής κουζίνας Κυριάκο Γκουτσίδη και έχουν έναν γιο, τον Γιώργο.

Νομός Κοζάνης

Σωκράτης Βατάλης του Αργυρίου – Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Γεννήθηκε το 1982 στην Κοζάνη, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Αντισεισμική Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου, έχοντας διακριθεί με υποτροφίες και στα δύο ιδρύματα. Από το 2009 δραστηριοποιείται στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο, με πολυετή εμπειρία στη μελέτη, διαχείριση και επίβλεψη έργων υποδομής, οικοδομικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπήρξε επί σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) από το 2019 έως σήμερα, έχοντας αναπτύξει συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια.

Θόδωρος Καρυπίδης – Δημοσιογράφος / Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας (2014–2019)

Γεννήθηκε στο Δρέπανο Κοζάνης και σπούδασε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία, εργαζόμενος επί σειρά ετών σε τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο και Τύπο) της Δυτικής Μακεδονίας ως παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων και πολιτικών/κοινωνικών εκπομπών. Διετέλεσε Περιφεράρχης Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής του συνδυασμού «Ανατροπή – Δημιουργία» (2014–2019), ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Π.Ε. Κοζάνης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Βασίλειος Τσιότσιος του Αργυρίου – Χειρουργός Οδοντίατρος

Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1980 στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από την Πτολεμαΐδα, όπου μεγάλωσε. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, συνέχισε το 2007 τη μετεκπαίδευσή του στη Σουηδία, διατηρώντας παράλληλα ιδιωτικό οδοντιατρείο, ενώ από το 2013 ασκεί την οδοντιατρική αποκλειστικά στην πόλη της Κοζάνης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κατερίνα Στόγια και έχουν δύο παιδιά, τον Αργύρη και τη Θεοφανία. Συμμετέχει ενεργά στην αθλητική ζωή της περιοχής ως αντιπρόεδρος του τμήματος καλαθοσφαίρισης του Εθνικού Κοζάνης.

Νομός Κορινθίας

Γιώργος Ψυχογιός – Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1983 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, με καταγωγή από τη Λυκοποριά και την Η.Ν. Κάσο, και διετέλεσε βουλευτής Κορινθίας από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2026. Είναι παντρεμένος με τη Μαρίνα Πιέρρου και έχουν δύο παιδιά. Σπούδασε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Υπηρέτησε ως Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ένωσης για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και εκπρόσωπος της Βουλής στον ΟΗΕ το 2018. Έχει καταθέσει χιλιάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, αναφορές και ομιλίες στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές της Βουλής για τοπικά και κεντρικά ζητήματα, ενώ ανέλαβε τους τομείς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης–Πολιτικής Προστασίας και Αθλητισμού. Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ έως τον Ιούλιο του 2026. Άσκησε μάχιμη δικηγορία κυρίως σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, εργατικών διαφορών, προσφύγων και μεταναστών, ενώ εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου το 2014. Συμμετέχει σε κινήματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και υπήρξε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου στη Δ’ Εθνική Κατηγορία.

Νομός Κυκλάδων

Κωνσταντίνος Δοκιμάκης – Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1975, μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στην Τήνο. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στις Κυκλάδες. Από το 2003 ζει μόνιμα στη Σύρο, όπου ασκεί μάχιμη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, έχοντας ιδρύσει την ομώνυμη δικηγορική εταιρεία με δραστηριότητα σε ολόκληρες τις Κυκλάδες και ευρύτερα. Τα τελευταία χρόνια ασκεί αποκλειστικά ποινική δικηγορία. Είναι έγγαμος και πατέρας μιας κόρης και ενός γιου.

Νικόλαος Πρωτονοτάριος του Αντωνίου – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα, κατάγεται από τη Νάξο και έχει ζήσει στη Νάξο και στα Κουφονήσια, τόπους με τους οποίους διατηρεί στενούς δεσμούς. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και δραστηριοποιείται ως σύμβουλος και επιβλέπων μηχανικός, με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα. Διετέλεσε επί πέντε έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών το 2015, καθώς και επιστημονικός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2012–2015. Με τη σύζυγό του, εικαστικό Κωνσταντίνα Σκαπετούλια, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας, Νάξου και Κουφονησίων.

Νομός Λακωνίας

Σοφία Δουμάνη του Πασχάλη – Δικηγόρος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών και από το 2004 εργάζεται στη Νεάπολη Λακωνίας ως δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, ενώ είναι μητέρα δύο παιδιών. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2026. Την περίοδο 2014–2019 υπήρξε επίσης εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Μονεμβασίας ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Πολίτες εν Δράσει», ενώ το 2002, ως φοιτήτρια, ήταν υποψήφια Διαμερισματική Σύμβουλος του Ε’ διαμερίσματος Πειραιά με τον συνδυασμό «Λιμάνι της Αγωνίας». Υπήρξε υποψήφια βουλευτής Λακωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές των ετών 2012, 2015 και 2019, και εκλέχθηκε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Νεάπολης για τη διετία 2026–2028.

Παναγιώτης-Δημήτριος Κούρος – Δημοσιογράφος / Διευθυντής Φωτογραφίας / Παραγωγός Οπτικοακουστικών Μέσων

Είναι επαγγελματίας της δημοσιογραφίας και της οπτικοακουστικής παραγωγής, με πολυετή παρουσία στον περιφερειακό και πανελλαδικό τηλεοπτικό χώρο και συνεχή δραστηριότητα από το 1997. Είναι απόφοιτος της Σχολής Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, με ειδίκευση στην Εικονοληψία και τη Φωτογραφία, και κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το IONIAN TV, το MEGA, ο ALPHA, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και το EUROKINISSI, παρουσιάζοντας και παράγοντας τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ και διαφημιστικές ταινίες. Έχει αναλάβει σημαντικές οπτικοακουστικές παραγωγές και ζωντανές μεταδόσεις, όπως των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (2015–2024), του Σπάρταθλον και αθλητικών διοργανώσεων του ΣΕΓΑΣ, ενώ συμμετείχε στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ «40 Χρόνια Αυθεντικός Μαραθώνιος» και μουσικών βιντεοκλίπ γνωστών καλλιτεχνών. Το 2001 ίδρυσε τη Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης, της οποίας υπήρξε πρώτος πρόεδρος, αναπτύσσοντας παράλληλα εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση μέσω σεμιναρίων φωτογραφίας, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως το πρώτο βραβείο στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το 1996. Έχει έδρα τη Σπάρτη και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λακωνία και την ευρύτερη Πελοπόννησο.

Νομός Λάρισας

Ευάγγελος Αποστόλου του Θωμά – Επισκέπτης Υγείας στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Γεννήθηκε και ζει μόνιμα στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, ενώ εργάζεται ως Επισκέπτης Υγείας στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας. Η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν διετέλεσε εκλεγμένο μέλος με την ΠΑΣΠ στη Σχολή Επισκεπτών Υγείας (1992–1995), ενώ την περίοδο 2009–2012 υπηρέτησε ως εκλεγμένος Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών Λάρισας. Το 2019 υπήρξε υποψήφιος Βουλευτής Νομού Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στη συνέχεια εκλέχθηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας) με τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία» του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, διατελώντας Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τις 2 Ιανουαρίου 2024 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Απόστολος Καλογιάννης – Οδοντίατρος, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Κατάγεται από αγροτική οικογένεια της Λάρισας, όπου βίωσε τις διώξεις του ΕΑΜίτη πατέρα του. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας στα χρόνια της χούντας, συμμετέχοντας από την πρώτη στιγμή στον αντιδικτατορικό αγώνα, ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λαρισαίων Φοιτητών και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Με την επιστροφή του στη Λάρισα δημιούργησε οικογένεια, άσκησε το επάγγελμα του οδοντιάτρου επί σαράντα χρόνια και συμμετείχε ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες και στα κοινά της πόλης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για δύο θητείες ως αντιπολίτευση και Δήμαρχος Λαρισαίων την περίοδο 2014–2023, καθώς και μέλος και επικεφαλής παράταξης στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (2019–2023) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδας (2014–2023).

Βασίλειος Κόκκαλης του Κωνσταντίνου – Δικηγόρος/Πρόεδρος Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας

Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 10 Ιανουαρίου 1972, είναι έγγαμος και πατέρας ενός γιου. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενεργός δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στο Πρωτοδικείο Λάρισας. Από το 2005 έως το 2015 δραστηριοποιήθηκε στο καταναλωτικό κίνημα ως αιρετός πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ. Θεσσαλίας, μέλος του ΔΣ του ΕΦΕΤ και αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, ενώ το 2008 και το 2009 συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ως εκπρόσωπος καταναλωτικών οργανώσεων. Εκλέχθηκε βουλευτής Λάρισας τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και διετέλεσε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019. Το 2019 και τον Μάιο του 2023 επανεξελέγη βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικών Θεμάτων, έως τις 22 Ιουλίου 2026 οπότε και παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και αποχώρησε από το κόμμα.

Απόστολος Πέκας – Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στη Λάρισα, με καταγωγή από την Αβδέλλα Γρεβενών, και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο. Το 2018 ίδρυσε το δικό του τεχνικό γραφείο στη Λάρισα, το οποίο εξελίχθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία «ΠΕΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με μελέτες, κατασκευές και ανακαινίσεις ιδιωτικών έργων πανελλαδικά, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον κλάδο της εστίασης. Την περίοδο 2020–2022 διετέλεσε ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη «Συμπαράταξη Λαρισαίων». Τον Μάιο του 2026 υπέγραψε από τους πρώτους την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και σήμερα είναι μέλος του Εθνικού της Συμβουλίου. Είναι πατέρας ενός παιδιού πέντε ετών.

Νομός Λέσβου

Ανθή Παζιάνου – Δημοσιογράφος, Μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ

Γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλήνη με την οικογένειά της. Είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ, κοινωνική ανθρωπολόγος, ιστορικός, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις σπουδές Φύλου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και πιστοποιημένη coach (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Εργάζεται ως ανταποκρίτρια στην «Καθημερινή» και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), είναι αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Πλατεία», μέλος της συντακτικής ομάδας «Στο Νησί» και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό «Ν» 99 fm, ενώ δημιούργησε το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών «Κάτι για μένα». Είναι Συντονίστρια Παιδιού και Οικογένειας του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., μέλος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Μυτιλήνης, Γραμματέας της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Βορείου Αιγαίου, καθώς και ιδρυτικό μέλος της ΚοινΣΕπ «Ενημέρωση» και της ΑμΚΕ ΔΕΚΑ για τα ψηφιακά δικαιώματα.

Θεοκλής Χαϊδεμένος του Γεωργίου – Αγρότης και Κτηνοτρόφος

Είναι 28 ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κάπη της Λέσβου, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα ως νέος αγρότης και κτηνοτρόφος. Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τελειόφοιτος Γεωπόνος Ζωοτέχνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συμμετέχει ενεργά στη συνεταιριστική δράση, διατελώντας Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάπης, με παρουσία στα ζητήματα που αφορούν την τοπική παραγωγή, τη συνεργασία των παραγωγών και τις προοπτικές του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Νομός Μαγνησίας

Φανή Κουντούρη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από την EHESS και το Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine. Διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία», είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, έχει συγγράψει τέσσερις μονογραφίες, έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα, μελετώντας την πολιτική αντιπροσώπευση, την πόλωση, την πολιτική επικοινωνία και τους μετασχηματισμούς της δημοκρατίας, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό Τύπο. Μεγάλωσε στον Βόλο, είναι κόρη του πρώην δημάρχου Βόλου Μιχάλη Κουντούρη και δραστηριοποιήθηκε σε σχήματα της Αριστεράς τόσο ως φοιτήτρια όσο και ως μέλος ΔΕΠ. Εντάσσεται για πρώτη φορά σε πολιτικό κόμμα ως ιδρυτικό μέλος της ΕΛ.Α.Σ., έχοντας συμμετάσχει στην επεξεργασία του Μανιφέστου της, ενώ είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Οικογένειας και Παιδιού και υποψήφια βουλεύτρια Μαγνησίας. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Σουλιώτη και έχουν δύο παιδιά.

Παναγιώτης (Πάνος) Λαμπρινίδης-Στάχτος, Ελεύθερος Επαγγελματίας / Συντηρητής Έργων Τέχνης ΠΕ

Γεννήθηκε το 2000 και μεγάλωσε στον Βόλο, όπου συμμετείχε από τα μαθητικά του χρόνια στους κοινωνικούς αγώνες. Ως μαθητής του Μουσικού Σχολείου Βόλου υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, πρωτοστατώντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των Μουσικών Σχολείων για την αναβάθμισή τους. Σπούδασε στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αναπτύσσοντας έντονη συνδικαλιστική και καλλιτεχνική δράση ως εκλεγμένο μέλος του φοιτητικού του συλλόγου. Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης και Τεχνικών Έργων και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Διετέλεσε Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2025–2026 και δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στον εργασιακό του κλάδο.

Νομός Μεσσηνίας

Ευθύμιος (Θύμιος) Γεωργόπουλος του Ιωάννη – Οικονομολόγος, Υγειονολόγος

Γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από τη Μεσσηνία και από τους δύο γονείς, από την κοινότητα Στενυκλάρου Μελιγαλά (όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του) και την κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης. Σπούδασε Μακροοικονομία στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Finance από την ΕΕΔΕ και εξειδικεύτηκε σε Ελλάδα και ΗΠΑ στα Οικονομικά και στη Διοίκηση της Υγείας. Εργάστηκε ως οικονομικό και διευθυντικό στέλεχος επί 38 χρόνια σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (εισαγωγικές αυτοκινήτων, τηλεοπτικά κανάλια, χρηματοπιστωτικές εταιρείες) και ως Διοικητής – Πρόεδρος ΔΣ στα δημόσια νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός, Γενικό Κρατικό Νίκαιας Πειραιά, «Αγία Βαρβάρα», Πολυκλινική Αθηνών και Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ διετέλεσε Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συμμετέχει στους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες ανελλιπώς τα τελευταία 53 χρόνια (από τον Νοέμβριο του 1973 μέχρι σήμερα) μέσα από τις γραμμές της Αριστεράς (ΚΚΕ, Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΕΛ.Α.Σ.).

Δήμητρα Λυμπεροπούλου του Αντωνίου – Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος

Είναι γεωπόνος, με σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας στο Bristol University of England και κάτοχος MSc στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διετέλεσε επί οκτώ χρόνια εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου και επικεφαλής της ανεξάρτητης παράταξης «Πράσινη Πελοπόννησος», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Εμμανουήλ-Λεονάρδος Μάκαρης του Ιωάννη – Καρδιολόγος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc στη Νανοϊατρική και MA στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συνδυάζει την ιατρική με την κοινωνική προσφορά, συμμετέχοντας εθελοντικά στο πρόγραμμα «Υγεία για Όλους», ενώ διετέλεσε πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών Μεσσηνίας και εξελέγη δύο φορές εκπρόσωπος των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Υπήρξε αντιδήμαρχος Παλλήνης και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Καλαμάτας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις δημοτικές εκλογές του 2014. Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2023 αναδείχθηκε δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία, ενώ σήμερα είναι περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος». Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Νομός Ξάνθης

Αικατερίνη Βουγιουκλή του Γρηγορίου – Δημόσιος Υπάλληλος / Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και υπηρετεί επί 20 χρόνια στο δημόσιο σχολείο ως μόνιμη εκπαιδευτικός, φιλόλογος σε διάφορα σχολεία της Ξάνθης. Ασχολήθηκε με θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης (σεμινάρια, επιμορφώσεις, πιλοτικά προγράμματα) και συνεργάστηκε με το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) για την υλοποίηση προγράμματος σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα στερεότυπα στην εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εργάστηκε ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στο ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης, διαθέτει πιστοποίηση από την ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι μέλος της ΕΛΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). Ασχολείται επί σειρά ετών με τον συνδικαλισμό, διατελώντας τα τρία τελευταία χρόνια Γραμματέας της ΕΛΜΕ Ξάνθης, ενώ ανήκει στο Συντονιστικό της γυναικείας συλλογικότητας FEMINA.

Ερκάν Μποζόγλου του Φαχρή – Ελεύθερος Επαγγελματίας

Είναι 35 ετών, κατοικεί στην Ξάνθη και είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στους τομείς της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά με τον πρωτογενή τομέα, με κύριο αντικείμενο την καλλιέργεια αμυγδάλων. Συμμετείχε ως υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2023 στον Δήμο Μύκης και υπήρξε ενεργό μέλος οργανώσεων νεολαίας.

Νομός Πέλλας

Παρασκευή Δάντση- Μηχανικός

Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον ακουστικό σχεδιασμό (MSc Acoustic Designer), και εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στον νομό Πέλλας. Συμμετείχε ως υποψήφια βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εθνικές εκλογές του 2023 και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα υποψηφίων μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Νικόλαος Δόντσης του Σωτηρίου – Οικονομολόγος / Τραπεζικό Στέλεχος

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά την 1η Μαρτίου 1992 και είναι παντρεμένος με την Έλενα Παπανικολάου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το 2020 εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο και από το 2023 κατέχει θέση ευθύνης στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών πελατών, έχοντας εργαστεί επίσης ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και εκπαιδευτής ενηλίκων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αριδαίας. Από το 2024 διατελεί Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας, ενώ είναι διαπιστευμένος εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Οικονομικών, αξιολογητής του ΕΦΕΠΑΕ για προγράμματα ΕΣΠΑ και λογιστής-φοροτεχνικός Β΄ τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Γιώργος Παπαδόπουλος του Ιορδάνη – Ελεύθερος Επαγγελματίας, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Κρύας Βρύσης και Περιχώρων «Η Ένωση»

Γεννήθηκε το 1990 και ζει στην Κρύα Βρύση Πέλλας. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας από το 2017 και συνιδρυτής της επιχείρησης KARE. Το 2020 ανέλαβε την πρωτοβουλία ανασύστασης του Εμπορικού Συλλόγου Κρύας Βρύσης και Περιχώρων «Η Ένωση», διατελώντας αρχικά ταμίας και στη συνέχεια Πρόεδρος μετά την εκλογή του τον Ιανουάριο του 2024 και την ομόφωνη επανεκλογή του τον Ιανουάριο του 2026. Συμμετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπροσώπησης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Αλέξανδρος Τσίμας – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός / Πολεοδόμος

Γεννήθηκε το 1989 στην Έδεσσα και κατοικεί στην Άψαλο Αλμωπίας. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία και Χωροταξία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2018 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αριδαία στη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Διετέλεσε Συντονιστής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Αλμωπίας (2022–2025) και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας (2021–2022), ενώ το 2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμμετέχοντας και στην Κεντρική και Διοικούσα Επιτροπή του.

Νομός Πιερίας

Αθανάσιος Γκούνας του Σωτηρίου – Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε., Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γεννήθηκε το 1976 και είναι έγγαμος με 2 παιδιά. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ και Διαφήμισης στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με διδακτορικό στην Πολιτική Επικοινωνία και το Πολιτικό Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο «St. Kliment Ohridski» της Σόφιας, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών MBA από τα πανεπιστήμια Roosevelt University του Σικάγο και University of Sunderland της Βρετανίας, καθώς και πτυχίου Οικονομικών. Από το 2002 δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα και στον σχεδιασμό διαφημιστικών εκστρατειών, ενώ από το 2019 έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα στον θαλάσσιο τουρισμό. Κατά την επαγγελματική του πορεία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων, έχει συμμετάσχει σε 33 διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις, έχει δημοσιεύσει έξι επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης και έχει συμβάλει στη συγγραφή τεσσάρων βιβλιογραφικών έργων.

Σημέλα Ελευθεριάδου – MSc Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος

Υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων και στη Δημόσια Διοίκηση. Συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή της πρωτοβουλίας πολιτών «I Can’t Breathe / Δεν μπορώ να ανασάνω» και δραστηριοποιήθηκε επί χρόνια στο οργανωμένο γονεϊκό κίνημα. Διετέλεσε νομαρχιακή σύμβουλος Πιερίας και ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Κατερίνης το 2019 και το 2023. Είναι μητέρα δύο παιδιών και κόρη του αείμνηστου Ελευθέριου Ελευθεριάδη, ο οποίος εξελέγη τρεις φορές βουλευτής Πιερίας και συνέβαλε στην προβολή του ποντιακού πολιτισμού και στην ανάδειξη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Νομός Πρέβεζας

Αικατερίνη Τσίγγου του Ευθυμίου – Ιδιωτική Υπάλληλος

Γεννήθηκε το 1980 στην Πρέβεζα, όπου κατοικεί και εργάζεται, έχοντας εξειδικευτεί στα Τουριστικά Επαγγέλματα και στη Διοίκηση με κατεύθυνση το Τμήμα Λογιστηρίου. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει πολυετή ενασχόληση στον χώρο του τουρισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία, καθώς και στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ενώ εργάστηκε στη Νομαρχία Πρέβεζας στο Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού και στο Γραφείο Δημάρχου Πάργας ως συνεργάτιδα σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, με ενεργή συμμετοχή σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και πολιτιστικούς συλλόγους. Έχει υπάρξει υποψήφια σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, συμμετέχοντας παράλληλα σε τοπικά, νομαρχιακά και κεντρικά κομματικά όργανα.

Νομός Σάμου

Ανδρέας Ευστρατουδάκης του Ευστρατίου – Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

Γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στο Ίλιον Αττικής, με καταγωγή από το Ίλιον και το Καραβόσταμο Ικαρίας. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή της πόλης του Νις της Σερβίας, εκπλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στις Ράχες Ικαρίας και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Από το 2019 διαμένει μόνιμα στη Σάμο, ασκώντας τα καθήκοντά του ως χειρουργός στο νοσοκομείο του νησιού, ενώ το 2026 εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο κοριτσιών, ηλικίας 10 και 6,5 ετών.

Νομός Σερρών

Κώστας Καρπουχτσής – Οικονομολόγος / Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2007 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η διαδρομή του περιλαμβάνει ενεργό συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Σερρών, με εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού και τοπικής ανάπτυξης, ενώ σήμερα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Ζωή Μαρίγκου του Δημητρίου – Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στη Δημόσια Διοίκηση από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ασχολήθηκε με την επιμέλεια και τη μετάφραση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ενώ ανέλαβε καθήκοντα διεύθυνσης σε ιδιωτική δομή προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, ενώ συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Μαρία Τρούπη του Ιωάννη – Ελεύθερη Επαγγελματίας, Λογίστρια

Σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ Σερρών και από το 2011 εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας λογίστρια, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως υπάλληλος. Είναι μέλος της Ένωσης Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Νομού Σερρών και έχει υπάρξει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Σερρών.

Νομός Τρικάλων

Γιώργος Μπαλατσούκας – Δικηγόρος, Ποινικολόγος

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023, έχοντας πραγματοποιήσει την άσκησή του από το 2021 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Αποφοίτησε με άριστα το 2014 από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» και εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο (summa cum laude), με διπλωματική εργασία με τίτλο «Capital Market Crime: European Dimension – Έγκλημα της Κεφαλαιαγοράς: ευρωπαϊκή διάσταση» (Δεκέμβριος 2023). Ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια, διατελώντας Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ.

Σωτήρης Τσουκαρέλης – Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά», Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. Ηπείρου, Ενεργός Αγρότης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα το 1984, με καταγωγή από την Κρανιά Ασπροποτάμου. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με κατεύθυνση την πολιτική φιλοσοφία και την τοπική ανάπτυξη, φοίτησε στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, ενώ είναι απόφοιτος της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και εκπαιδεύτηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Διετέλεσε γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ του νομού Τρικάλων έως το 2011. Είναι ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά», ενεργός αγρότης καλλιεργώντας λαχανικά σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ηπείρου «Κοινό Κ.Αλ.Ο.» και αντιπρόεδρος ανάπτυξης οικοσυστημάτων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Φορέων Κ.Αλ.Ο. «ΠΑ.Σ.Ε. Κ.Αλ.Ο.».

Γιάννης Χάιδος – Φαρμακοποιός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Health Care Management) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο Υγειονομικό επέστρεψε στα Τρίκαλα, όπου ίδρυσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα το ιδιωτικό του φαρμακείο. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε πρώτος Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων, ενώ το 2020 εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος Βουλευτής Τρικάλων.

Νομός Φθιώτιδας

Γεώργιος Λιανός – Δικηγόρος

Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1991 στη Λαμία και μεγάλωσε στη Στυλίδα, όπου κατοικεί, ενώ είναι έγγαμος και πατέρας δύο κοριτσιών. Εισήχθη το 2009 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από όπου αποφοίτησε το 2013, και το 2017 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», διαθέτοντας άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency, University of Michigan). Από το 2015 είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με γραφείο στη Λαμία και εξειδίκευση στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο, με πιστοποίηση για την απονομή συντάξεων. Από τον Ιούνιο του 2025 είναι δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, ενώ ασχολείται διαχρονικά με τον αθλητισμό, όντας εκλεγμένος γραμματέας του συλλόγου αντισφαίρισης ΟΑΑΦ Στυλίδας.

Αθανάσιος Λουκόπουλος του Χρήστου – Καθηγητής Πανεπιστημίου / Μηχανικός Η/Υ

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1974 και το 1992 εισήχθη 3ος στην κατάταξη στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου αποφοίτησε το 1997. Το 1998 ξεκίνησε διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST), ανακηρύχθηκε Διδάκτορας το 2002 και παρέμεινε ως Επισκέπτης Καθηγητής έως το 2003. Το 2013 εκλέχθηκε μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου εξακολουθεί να υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ το 2021 εκλέχθηκε Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στις εθνικές εκλογές του 2023 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ είναι εκ των ιδρυτικών μελών της ΕΛ.Α.Σ. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Νομός Φλώρινας

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Χρήστου – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημόσιος Υπάλληλος, Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Φλώρινας

Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διατριβή στις μετασοσιαλιστικές οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την παγκοσμιοποίηση, και κάτοχος μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Loughborough της Μεγάλης Βρετανίας στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Είναι ιδρυτής του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δίκαιη Μετάβαση (δίκτυο JTPeers), επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την ισότητα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (UEF – Greece). Συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για την ισότητα ευκαιριών και την απασχόληση στις λιγνιτικές περιοχές και ασχολείται επί χρόνια με την πολιτική για τη νεολαία, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διασυνοριακή συνεργασία, ζώντας και δραστηριοποιούμενος στη Φλώρινα.

Νομός Φωκίδας

Σάββας Γιαννόσπυρος του Λεωνίδα – Οικονομολόγος, Πρώην Διοικητικό Στέλεχος των ΕΛ.ΤΑ.

Γεννήθηκε το 1962 στην Άμφισσα, όπου κατοικεί μόνιμα, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και απόφοιτος της Σχολής Διοικητικών Στελεχών των ΕΛ.ΤΑ. με εξειδίκευση στη διοίκηση, τα logistics και τη διοίκηση ολικής ποιότητας. Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Άμφισσας, υποψήφιος Δήμαρχος το 2002, Γραμματέας της ΤΕΔΚ Φωκίδας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Άμφισσας. Στον συνδικαλιστικό χώρο διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΛ.ΤΑ. Φωκίδας και Αντιπρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φωκίδας, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας και Πρόεδρος των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του «Φωκικού».

Λουκία Μαστροπέρρου του Εμμανουήλ – Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, με ρίζες από το Αλποχώρι και το Διακόπι (Γρανίτσα) Δωρίδας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Δικονομίας και απόφοιτη της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω κατέχει από το 2011 έμμισθη θέση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ειδίκευση σε κτηματολογικές διαφορές, έχοντας εργαστεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και διατελέσει Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Έχει συμμετάσχει σε δύο συλλογικά έργα και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε νομικά περιοδικά, ενώ την τετραετία 2019–2023 ασχολήθηκε με την επεξεργασία νομοσχεδίων, κυρίως των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Είναι μέλος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, του ΟΠΕΜΕΔ, της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γυναικών Δικηγόρων Αθηνών και Φίλων «Ελένη Καρύδη». Συμμετέχει στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια και στον Τομέα Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., ενώ το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στη Φωκίδα.

Νομός Χαλκιδικής

Μιχαηλία Κυργιαφίνη του Δημητρίου – Συνθέτρια, Στιχουργός / Ελεύθερη Επαγγελματίας

Γεννήθηκε το 1991 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου ζει, εργάζεται και δημιουργεί. Είναι συνθέτρια, στιχουργός και ερμηνεύτρια, με προσωπική δισκογραφία και συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως ελεύθερη επαγγελματίας, διατηρώντας στον Πολύγυρο έναν πολυχώρο πολιτισμού, όπου φιλοξενούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, ενώ διοργάνωσε στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου ημερίδα με θέμα «Πολιτισμός και Αυτοοργάνωση». Είναι αντιπρόεδρος του Φιλοζωικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Σωματείου Πολυγύρου και συμμετέχει σε συλλογικές πρωτοβουλίες εθελοντισμού, αντιρατσιστικές δράσεις και δράσεις στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ασημίνα Σαριγγέλου του Στυλιανού – Χειρουργός Οδοντίατρος, Στοματολόγος (DDS, MSc)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984 με καταγωγή από τη Σιθωνία Χαλκιδικής, ενώ φοίτησε με υποτροφία στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Είναι χειρουργός οδοντίατρος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Στοματολογία του ΑΠΘ και διατηρεί δικό της οδοντιατρείο στη Σιθωνία εδώ και 15 χρόνια. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Μπρέκη και μητέρα δύο κοριτσιών, ηλικίας 10 και 7 ετών. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι συνεργάτης του «Οράματος Ελπίδας», ενώ κατά τα φοιτητικά της χρόνια υπήρξε στέλεχος της ΠΑΣΠ Οδοντιατρικής ΑΠΘ, αποχωρώντας λόγω ιδεολογικών διαφωνιών.

Δημήτριος Φωτακίδης – Δικηγόρος, MSc

Είναι έγγαμος με την καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου Ευαγγελία Ασβεστά, και πατέρας δύο ενήλικων αγοριών. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή άσκηση μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας, έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία του Αθλητισμού και των Σπορ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Αρθρογραφεί στην τοπική εφημερίδα «Η Χαλκιδική Σήμερα» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά θέματα, αναπτύσσοντας συνδικαλιστική, πολιτική και κοινωνική δράση, ενώ είναι και αθλητής δρόμων.

Νομός Χανίων

Φώτιος Καζάσης του Γεωργίου – Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδας και διαμένει στα Χανιά από το 1990, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι διπλωματούχος μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Πληροφορική του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου εργάζεται ως επιστημονικό και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό από το 1990. Εκλέγεται συνεχώς από το 2007 στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, έχοντας διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, ενώ από το 2025 είναι Συντονιστής της θεματικής επιτροπής υποδομών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι αιρετό μέλος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (από το 2021) και έχει θητεύσει από το 2003 ως Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ συλλόγων προσωπικού του ιδρύματος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (2016–2020) και υπήρξε υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης τον Μάιο του 2014 και τον Οκτώβριο του 2023.

Γεώργιος Πετράκης του Στυλιανού – Επιμελητής Α΄ Χειρουργός, MSc (HPB), PhD

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά σε πολύτεκνη οικογένεια. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα τη χειρουργική ήπατος–χοληφόρων και παγκρέατος, και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα τον καρκίνο του παχέος εντέρου, με υποτροφία και βαθμό άριστα. Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στη Γενική Χειρουργική το 2017 και υπηρετεί στο ΕΣΥ ως Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Από το 2013 εκλέγεται στο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, κατέχοντας τη θέση του γενικού γραμματέα, ενώ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης ιατρών ΕΣΥ Χανίων. Είναι παντρεμένος με τη Μαργαρίτα Τσιράκη και έχουν τέσσερα παιδιά.

Θεόδωρος Σταθάκης του Θεοδώρου – Δημόσιος Υπάλληλος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1976, είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα Δερμιτζάκη και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ενώ εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Είναι απόφοιτος ΤΕΛ, με ειδικότητα Μηχανολογίας (1994) και Ηλεκτρολογίας (2021), και πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (2016). Ασχολείται ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Κισσάμου από το 2007, εκλεγόμενος συνεχώς Δημοτικός Σύμβουλος, διατελώντας Αντιδήμαρχος (2008–2009), Δήμαρχος Κισσάμου (Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2019) και επικεφαλής της αντιπολίτευσης από το 2019 έως σήμερα.

Νομός Χίου

Γεώργιος Σαρρής του Παντελή – Ιατρός / Ιατρός Εργασίας

Γεννήθηκε στα Νένητα Χίου στις 22 Απριλίου 1958, αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και Λύκειο Χίου το 1976 και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Αθηνών το 1985. Είναι παντρεμένος με δύο γιους, 33 και 29 ετών, οι οποίοι εργάζονται ως κτηνίατροι στην Αθήνα. Υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στα Νένητα Χίου (1988–1990) και απέκτησε την ειδικότητά του στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» Αθηνών (1990–1995), ενώ από το 1996 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Χίο και διετέλεσε Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος στην Κλινική «Ζωοδόχος Πηγή» Χίου (1997–2025). Εργάζεται ως Ιατρός Εργασίας στη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ (από το 2001 σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Αγαθονήσι, Φούρνους και από το 2024 σε Λέσβο, Ψαρά, Οινούσσες), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (από το 2022) και στο Νοσοκομείο Χίου (από το 2023). Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Ιωνίας Χίου επί 8 έτη (εκ των οποίων 4 έτη Πρόεδρος), Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου (2001–2015 και από το 2025 έως σήμερα), μέλος του ΔΣ της ΕΠΟ (από το 2008) και Πρόεδρος της ΕΠΟ (2012–Δεκέμβριος 2014).

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