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Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κυριακάτικη ανάρτησή του για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα μέτρα στήριξης και τις αγροτικές ενισχύσεις.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αποσιώπηση σκανδάλων, ακρίβεια και αναποτελεσματική πολιτική σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

ΠΑΣΟΚ: «Σε κλοιό σκανδάλων ο ίδιος, σε κλοιό ακρίβειας η κοινωνία»

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για σιωπή αναφορικά με την υπόθεση των υπερκοστολογημένων σπιτιών ανακύκλωσης της εταιρείας Texan, υποστηρίζοντας ότι αγοράστηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια έναντι 300.000 ευρώ το καθένα, ποσό πενταπλάσιο από την πραγματική τους αξία (30.000-60.000 ευρώ).

Στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, διερωτήθηκε μάλιστα πώς ο κ. Μητσοτάκης κοιτά στα μάτια τους πολίτες που αδυνατούν να νοικιάσουν σπίτι, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση πανηγυρίζει για καθυστερημένες πληρωμές λιγότερων αγροτών και για έναν προϋπολογισμό που προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης και πίεση στην κατανάλωση από την ακρίβεια.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Αποσιωπά τα σκάνδαλα και μεταθέτει τις λύσεις στο 2030»

Στην ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου ανέφερε πως ο πρωθυπουργός περιγράφει «μια χώρα που ελάχιστη σχέση έχει με την καθημερινότητα των πολιτών», τονίζοντας πως δεν είπε λέξη για τα «κόκκινα» δάνεια, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήσε την κυβέρνηση ότι αθροίζει μέτρα μέχρι το 2030 ενώ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σήμερα για μείωση έμμεσων φόρων και επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, σημειώνοντας ότι η επιστροφή ενοικίου (236 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σε περίπου 240 ευρώ ανά νοικοκυριό, την ώρα που τα ενοίκια αυξάνονται επί επτά χρόνια.

Επιπλέον, επισήμανε ότι πρωθυπουργός αποδέχθηκε περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για χάρη των εξοπλισμών, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι οι παραγωγοί πληρώνουν τις συνέπειες ενός σκανδάλου με κυβερνητικές ευθύνες.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις, προσλήψεις γιατρών και εκπαιδευτικών αντί για έμφαση στα ΣΔΙΤ, καθώς και νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

ΚΚΕ: «Συνιστά ανέκδοτο να παριστάνει ότι διαπραγματεύεται για τους αγρότες»

Σε δικό του σχόλιο, το ΚΚΕ χαρακτήρισε «ανέκδοτο» τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι διαπραγματεύεται στην ΕΕ για το συμφέρον των αγροτών, τη στιγμή που -όπως αναφέρει- η κυβέρνηση τούς «έχει τσακίσει με την πολιτική της και τους κυνηγά με διώξεις επειδή αγωνίζονται».

Ο Περισσός ζήτησε άμεσο πλαφόν στις τιμές ρεύματος, διυλιστηρίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών, εγγυημένες τιμές, αποζημιώσεις 100% και διαγραφή χρεών, υπογραμμίζοντας ότι οι λαοί της Ευρώπης πληρώνουν το «μάρμαρο» της πολεμικής προετοιμασίας και της κερδοφορίας των ομίλων.

Νέας Αριστεράς: Ούτε λέξη για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και τον παραιτηθέντα Λιάκο

«Τις τελευταίες ημέρες η κοινωνία παρακολουθεί τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο για τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”, στο οποίο εμπλέκονται αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχυροί επιχειρηματίες και ένας εκδότης που φέρονται να είχαν στήσει επί χρόνια ένα παρασύστημα με υπερκοστολογήσεις και εκβιασμούς», επισήμανε στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

»Χτες παραιτήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος από υφυπουργός Εσωτερικών, μόλις δυο εβδομάδες αφού ανέλαβε καθήκοντα, έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενών του με απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο.

Παρόλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παριστάνει πως βρίσκεται στον κόσμο του. Στη σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν λέει ούτε κουβέντα για όσα αποκαλύπτονται. Δεν βρίσκει ούτε μισή φράση να αφιερώσει στα σκάνδαλα διασπάθισης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, για τις αμαρτωλές σχέσεις με ισχυρά κέντρα στις οποίες στηρίζεται η κυβέρνησή του.

Αντίθετα, την ώρα που η κοινωνία αφαιμάζεται από τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ και των καυσίμων, ο πρωθυπουργός βλέπει ξανά επιτυχίες, ενώ διαφημίζει την αντιμεταναστευτική του πολιτική. Με άλλα λόγια, ο κόσμος το ΄χει τούμπανο, κι ο Μητσοτάκης κρυφό καμάρι», κατέληξε.

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