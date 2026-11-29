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Αν υπολόγιζε κανείς πόση ενέργεια έχει ξοδευτεί από την ημέρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέλαβε την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ για να τον φανταστούμε μικρότερο απ’ ό,τι είναι, θα χρειαζόταν ολόκληρο λογιστήριο. Πρωτοσέλιδα, ιστότοποι, πάνελ με σταθερούς θαμώνες. Όλοι δούλεψαν με ωράριο για να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής, βαρετός και γραφικός. Όποιος όμως κυνηγά έναν πολιτικό με τόση αφοσίωση, κάτι φοβάται.

Αυτή την εβδομάδα είδαμε πόσο μπορεί να κοστίζει μια τέτοια αφοσίωση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη σε τέσσερα πρόσωπα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ανάμεσά τους τους ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ και πασίγνωστο εκδότη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, περίπου 248 πολυκέντρα αγοράστηκαν προς 372.000 ευρώ το ένα, δέκα φορές πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό κόστος, και σχεδόν 19 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε εταιρείες του ομίλου του εκδότη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται και για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Η ίδια δικογραφία όμως περιγράφει πρωτοσέλιδα που στόχευαν ονομαστικά υπαλλήλους ενός δημόσιου οργανισμού, ακριβώς όταν εκκρεμούσε μια άδεια. Αυτό είναι το κόστος της πληροφόρησης όταν μπορεί να αγοραστεί. Ο Ανδρουλάκης το είχε πει από την αρχή, και δεν ζήτησε συγγνώμη.

Ο ίδιος άνθρωπος που στοχοποιήθηκε από το Predator είναι και αυτός που δεν σώπασε ούτε μια μέρα για τις υποκλοπές. Ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε αρχικά να υποβαθμίσει την υπόθεση και κατάλαβε αργά ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η δικογραφία περιέχει ενδείξεις και θα ζητήσει προανακριτική, παραιτήθηκε ο Βορίδης με τρεις υφυπουργούς, και το έγραψε ο ίδιος στην επιστολή του. Ήδη μετράμε 19 αποχωρήσεις υπουργών και υφυπουργών από το 2019. Στα Τέμπη, με τους 57 νεκρούς και τα ερωτήματα που ακόμη περιμένουν απάντηση, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν δέχτηκε να κλείσει το θέμα για να ησυχάσει κανείς.

Και ο κόσμος το βλέπει. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που δεν έχουν ΚΑΜΜΙΑ φιλική προδιάθεση. Αλλά μερικά πράγματα δεν κρύβονται πια…Στη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 19,3% στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, με το κόμμα Τσίπρα στο 9,3%. Στην Interview το 24% το θεωρεί πιο αξιόπιστο στην αντιπολίτευση, μπροστά από το κόμμα Τσίπρα, και στην Pulse προηγείται με 15,5% έναντι 9,5% της ΕΛ.Α.Σ. Δεν είναι έρευνες γραμμένες για να ευχαριστήσουν τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η εικόνα ενός κόμματος που έχει πρόγραμμα, στελέχη και πρόταση εξόδου από την κρίση, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπρέπεια για τον πολίτη.

Για το σύστημα Μητσοτάκη ο Τσίπρας είναι ο βολικός αντίπαλος. Όποιος έχει συμφέρον να μένει θολή η πολιτική σκηνή ξέρει τι κάνει όταν φουσκώνει το rebranding του, και ξέρει επίσης ότι ο Ανδρουλάκης δεν χωράει στο σενάριο. Γι’ αυτό δεν σταματά η προσπάθεια φθοράς, γι’ αυτό ακούγονται και φωνές που τον θέλουν εκτός θέσης μάχης. Θα μου πείτε, τόσος κόπος για έναν «βαρετό» πολιτικό. Ε, ναι. Είναι ο πιο έντιμος και ικανός πολιτικός αρχηγός που εγγυάται πραγματική αλλαγή, και το ξέρουν. Είναι παρά πολλά τα λεφτά, Νίκο, για να σε αφήσουν ήσυχο!

*Ο Γιώργος Καρβουνάρης είναι Δημοσιογράφος, Αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ

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