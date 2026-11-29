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Μια επιχείρηση εμφανίζεται να πουλάει πανάκριβα μηχανήματα ανακύκλωσης. Δημόσιοι φορείς οργανώνουν διαγωνισμούς για να τα αγοράσουν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών μοιάζουν να οδηγούν σε συγκεκριμένο προμηθευτή. Οι συμβάσεις υπογράφονται, τα εκατομμύρια εκταμιεύονται, αλλά στη συνέχεια οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι τα μηχανήματα δεν κάνουν όλα όσα υποτίθεται ότι θα έκαναν. Και, το κυριότερο, ότι το κόστος τους είναι πολλαπλάσιο της πραγματικής τους αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές αρχές.

Αυτή είναι, με απλά λόγια, η βασική εικόνα που αναδύεται από το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των περιβόητων «σπιτιών ανακύκλωσης».

Μια υπόθεση στην οποία το συνολικό ύψος του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την προμήθεια των συγκεκριμένων μηχανημάτων προσεγγίζει τα 66,99 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές συμβάσεις που εξετάζονται εκτείνονται σε ακόμη μεγαλύτερα ποσά.

Το ερώτημα που θέτει ουσιαστικά η εισαγγελική έρευνα είναι απλό: Πόσα από αυτά τα χρήματα αντιστοιχούσαν σε πραγματικό εξοπλισμό και υπηρεσίες ανακύκλωσης και πόσα διοχετεύθηκαν, μέσω υπερκοστολογημένων συμβάσεων, σε ιδιωτικά συμφέροντα;

Πρώτο βήμα: Τα ευρωπαϊκά εκατομμύρια και τα «σπιτάκια»

Η ιστορία ξεκινά από προγράμματα χρηματοδότησης που είχαν έναν απολύτως θεμιτό σκοπό: να ενισχύσουν τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων. Με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προβλέφθηκε η εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης σε δήμους της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα μηχανήματα αυτά παρουσιάζονταν ως σύγχρονες εγκαταστάσεις, στις οποίες οι πολίτες θα μπορούσαν να παραδίδουν συσκευασίες από διαφορετικά υλικά. Στην πράξη, όμως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει ότι δημιουργήθηκε ένα σύστημα προμηθειών με εξαιρετικά υψηλό κόστος.

Ενδεικτικά, στις συμβάσεις που περιγράφονται στη δικογραφία, η τιμή ενός πολυκέντρου ανακύκλωσης έφτανε τις 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή τις 372.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Δεύτερο βήμα: Προδιαγραφές που έδειχναν συγκεκριμένα μηχανήματα

Για να αγοράσει ένας δημόσιος φορέας εξοπλισμό, πρέπει κανονικά να πραγματοποιήσει διαγωνισμό με όρους που επιτρέπουν τον πραγματικό ανταγωνισμό.

Ανακύπτουν δύο κρίσιμα στοιχεία:

Πρώτον, ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών ήταν τόσο εξειδικευμένες ώστε περιόριζαν δραστικά τη δυνατότητα συμμετοχής άλλων προμηθευτών. Η δικογραφία αναφέρεται σε μηχανήματα με συγκεκριμένες δυνατότητες, διαστάσεις, μηχανισμούς συμπίεσης και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Το κρίσιμο εύρημα είναι ότι οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως οι προδιαγραφές αυτές αντιστοιχούσαν στα μηχανήματα της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, που τελικά αναλάμβανε τις προμήθειες. Με απλά λόγια, η υποψία της Εισαγγελίας είναι ότι ο διαγωνισμός, αντί να περιγράφει γενικά τι χρειαζόταν ο δήμος και να αφήνει την αγορά να ανταγωνιστεί, περιέγραφε με τέτοια λεπτομέρεια ένα συγκεκριμένο προϊόν ώστε να ευνοείται ο προμηθευτής του.

Το δεύτερο στοιχείο ήταν ο «ανταγωνισμός» που εμφανιζόταν στους διαγωνισμούς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει τη σχέση της ΤΕΧΑΝ με την ENVIPCO – η άλλη εταιρεία που έδωσε προσφορά σε διαγωνισμούς -, καθώς μεταξύ τους υπήρχε συμφωνία αποκλειστικής διανομής. Έτσι, σε διαδικασίες όπου εμφανίζονταν προσφορές και από τις δύο εταιρείες, ανέκυπτε ένα καθοριστικό ερώτημα: Πόσο ανεξάρτητες μπορούσαν να είναι δύο προσφορές όταν οι επιχειρήσεις συνδέονταν με τέτοια εμπορική συμφωνία; Η εμπορική συμφωνία δεν αποδεικνύει αυτομάτως συνεννόηση ή παράνομη σύμπραξη, αποτελεί όμως κρίσιμο στοιχείο της διερεύνησης.

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ εμφανίζεται έτσι ως ο βασικός προμηθευτής σε διαγωνισμούς των τριών φορέων διαχείρισης αποβλήτων, του ΕΔΣΝΑ στην Αττική, του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη. Η εισαγγελική έρευνα εξετάζει εάν επρόκειτο για πραγματικά ανταγωνιστικές διαδικασίες ή για διαγωνισμούς των οποίων το αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά προδιαγραφεί.

Τρίτο βήμα: Μηχανήματα των 300.000 ευρώ, ενώ υπήρχαν πολύ φθηνότερα

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο εύληπτο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης. Οι ελεγκτές αναζήτησαν πόσο κοστίζουν στην αγορά μηχανήματα που εξυπηρετούν αντίστοιχες ανάγκες ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν προσφορές για πολυκέντρα ανακύκλωσης σε τιμές από 66.000 έως 97.000 ευρώ ανά μονάδα.

Επιπλέον, καταγράφηκε εύρος τιμών από 30.000 έως 70.000 ευρώ για αντίστοιχο εξοπλισμό στην αγορά. Ας το δούμε πρακτικά.

Όταν ένας δημόσιος φορέας πληρώνει 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για ένα μηχάνημα και στην αγορά εντοπίζονται μηχανήματα με συγκρίσιμη λειτουργία που κοστίζουν 70.000 ή 90.000 ευρώ, η διαφορά είναι τεράστια.

Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλα τα μηχανήματα είναι απολύτως ίδια ή ότι ολόκληρη η διαφορά αποτελεί παράνομο κέρδος. Χρειάζεται να εξεταστούν οι επιμέρους προδιαγραφές και υπηρεσίες. Ωστόσο, η απόκλιση είναι τόσο μεγάλη ώστε αποτελεί βασικό στοιχείο της εισαγγελικής έρευνας για ενδεχόμενη υπερκοστολόγηση.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο κόστιζαν τα μηχανήματα, αλλά ποιος καθόριζε την τιμή, πώς αυτή τεκμηριωνόταν και γιατί οι δημόσιοι φορείς την αποδέχονταν.

Τέταρτο βήμα: Συμβάσεις εκατομμυρίων σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη

Το επόμενο στάδιο ήταν η μετατροπή των προμηθειών σε μεγάλες δημόσιες συμβάσεις. Στην Αττική, μέσω του ΕΔΣΝΑ, προχώρησαν διαγωνισμοί για την προμήθεια δεκάδων πολυκέντρων ανακύκλωσης. Στην Πελοπόννησο, η έρευνα εξετάζει την προμήθεια 58 πολυκέντρων, με συνολικό προϋπολογισμό 17,4 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην Κρήτη, η σχετική σύμβαση αφορούσε 60 πολυκέντρα, με συμβατικό ποσό 17,67 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» χρηματοδότησε προμήθειες σε οκτώ δήμους της Αττικής. Το στοιχείο που ενώνει αυτές τις διαφορετικές διαδικασίες είναι ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ΤΕΧΑΝ εμφανίζεται επανειλημμένα ως προμηθευτής των μηχανημάτων.

Η Εισαγγελία εξετάζει εάν οι διαγωνιστικές διαδικασίες είχαν διαμορφωθεί με τρόπο που επέτρεπε στην ίδια εταιρεία να συγκεντρώνει συμβάσεις πολύ μεγάλης αξίας.

Πέμπτο βήμα: Πληρώθηκαν εγκαταστάσεις που δεν έκαναν όσα προβλέπονταν;

Το πρόβλημα δεν σταματά στο κόστος αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει και κατά πόσο τα συγκεκριμένα μηχανήματα ανταποκρίνονταν στον σκοπό για τον οποίο χρηματοδοτήθηκαν. Τα πολυκέντρα ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια για διαφορετικό σκοπό από εκείνον που τελικά εξυπηρετούσαν. Τα ευρωπαϊκά χρήματα είχαν διατεθεί για την προμήθεια μηχανημάτων που θα συγκέντρωναν ανακυκλώσιμα υλικά εκτός συσκευασιών. Αντιθέτως, η συλλογή συσκευασιών, όπως πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια αναψυκτικών και άλλες συσκευασίες προϊόντων, έπρεπε να χρηματοδοτείται από τις εισφορές των επιχειρήσεων που τις διαθέτουν στην αγορά, στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι συγκεντρώνονταν αποκλειστικά συσκευασίες και όχι τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία είχε προβλεφθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ανάλογα ευρήματα καταγράφηκαν και σε μεταγενέστερο έλεγχο των περιβαλλοντικών επιθεωρητών. Γι αυτό από τα 91,2 εκατ. ευρώ του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των σχετικών ευρωπαϊκών δράσεων είχαν ήδη περικοπεί περίπου 75,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τεράστια περικοπή, που αντιστοιχεί περίπου στο 82,6% του αρχικού ποσού και αναδεικνύει τη σοβαρότητα των ευρημάτων των ελεγκτικών αρχών.

Με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση: δημόσιοι φορείς προμηθεύονταν με ευρωπαϊκά εκατομμύρια πανάκριβα μηχανήματα για τη συλλογή συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά τα μηχανήματα που ελέγχθηκαν συγκέντρωναν συσκευασίες, των οποίων η διαχείριση όφειλε να χρηματοδοτείται από διαφορετικό μηχανισμό.

Επιπλέον, οι ελεγκτές διαπίστωσαν προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων, τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και την τεκμηρίωση των ποσοτήτων που πραγματικά ανακυκλώνονταν.

Έκτο βήμα: Η διαδρομή του χρήματος και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Η έρευνα προχωρά και πέρα από τις δημόσιες συμβάσεις. Περιλαμβάνεται ανάλυση τραπεζικών και φορολογικών στοιχείων, με ιδιαίτερη έμφαση στις συναλλαγές μεταξύ της ΤΕΧΑΝ, της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε. και επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με τον επιχειρηματία Ιωάννη Κουρτάκη.

Από την ανάλυση φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2021–2026, η ΤΕΧΑΝ είχε λάβει από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση τιμολόγια συνολικής αξίας 19.627.389,94 ευρώ, ενώ καταγράφονται και σημαντικές συναλλαγές με εταιρείες συμφερόντων του Κουρτάκη, μεταξύ των οποίων εκδοτικές και διαφημιστικές επιχειρήσεις. Η Εισαγγελία εξετάζει εάν οι συγκεκριμένες οικονομικές ροές ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές και διαφημιστικές υπηρεσίες ή εάν αποτελούσαν μέρος ενός μηχανισμού μεταφοράς χρημάτων που συνδεόταν με τις ερευνώμενες πράξεις. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες για δημοσιεύματα και παρεμβάσεις που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα πίεσης προς αυτοδιοικητικούς και διοικητικούς παράγοντες, στο πλαίσιο της προώθησης των συμφερόντων της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ειδικότερα, καταγράφεται μαρτυρία για επικοινωνία του Κουρτάκη και υποβολή, κατά τον μάρτυρα, ψευδών καταγγελιών σε βάρος στελέχους που είχε αντιταχθεί στην ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του συστήματος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπήρχε μια πραγματική εμπορική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή εάν εκδοτική επιρροή και οικονομικές συναλλαγές συνδέονταν με την προώθηση των επίμαχων δραστηριοτήτων.

Έβδομο βήμα: Ο ρόλος των δημόσιων φορέων και των ελεγκτικών μηχανισμών

Ένα από τα πιο σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν είναι πώς κατέστη δυνατόν να εγκριθούν και να προχωρήσουν αυτές οι συμβάσεις. Η δικογραφία αναφέρεται σε αποφάσεις διοικητικών οργάνων, επιτροπών διαγωνισμών και φορέων διαχείρισης αποβλήτων. Εξετάζει επίσης τις ενστάσεις και τις επισημάνσεις που είχαν διατυπωθεί από ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών και την καταλληλότητα των τεχνικών προδιαγραφών.

Με άλλα λόγια, δεν ερευνάται μόνο τι έκανε ο ιδιώτης προμηθευτής, αλλά και πώς λειτουργούσε το σύστημα που ενέκρινε, χρηματοδοτούσε και παραλάμβανε τον εξοπλισμό. Γιατί μια τέτοια υπόθεση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εισαγγελικές κατηγορίες, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί αποκλειστικά ως μια υπερβολικά ακριβή εμπορική συναλλαγή. Θα προϋπέθετε και σοβαρές αστοχίες ή ενδεχόμενες παράνομες ενέργειες σε διαφορετικά στάδια της δημόσιας διοίκησης.

Το συμπέρασμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αν επιχειρήσει κανείς να συμπυκνώσει την εισαγγελική εκδοχή σε λίγες γραμμές, το υπό διερεύνηση σύστημα λειτουργούσε ως εξής, σύμφωνα πάντα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία:

Πρώτα εξασφαλιζόταν η χρηματοδότηση. Στη συνέχεια οργανώνονταν διαγωνισμοί με προδιαγραφές που φέρονται να ευνοούσαν συγκεκριμένο προμηθευτή. Ακολουθούσαν συμβάσεις σε τιμές υπερβολικές. Τα μηχανήματα παραδίδονταν, χωρίς να τεκμηριώνεται επαρκώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην ανακύκλωση. Και στο ενδιάμεσο ένας εκδοτικός οργανισμός ασκούσε πιέσεις για να υλοποιηθεί ο παραπάνω κύκλος, εξασφαλίζοντας τεράστια ποσά με τη μορφή διαφημίσεων και άλλων εμπορικών συνεργασιών.

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