Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη δική του εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο στην Αγία Παρασκευή έδωσε ο δικηγόρος ενός εκ των εμπλεκομένων στον καυγά που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό αμφοτέρων των «πρωταγωνιστών».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 78χρονου, ο εντολέας του είναι το θύμα κι όχι ο θύτης της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σοφιανός αναφέρει ότι ο 78χρονος ήταν σε θέση άμυνας, παλεύοντας για τη ζωή του μετά από αναίτια επίθεση που δέχτηκε.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος, ο ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα εντολέας του, είχε μεταβεί σε πολυκατοικία για να κάνει εργασίες. Ενώ εργαζόταν στην πυλωτή, μετακίνησε την μοτοσυκλέτα του έτερου εμπλεκόμενου γιατί εμπόδιζε τις εργασίες.

Μετά από λίγο εμφανίσθηκε ο ιδιοκτήτης του δίκυκλου και άρχισε να τον γρονθοκοπεί, να τον πετά στο δρόμο και να τον κλωτσάει στο κεφάλι, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο. Τότε, ο εντολέας του, έπιασε ένα κατσαβίδι για να αμυνθεί προκαλώντας του αμυχές. Ο δικηγόρος αναμένεται να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος ο 78χρονος, καθώς κρατείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ως προς τα δημοσιεύματα τα οποία φέρουν τον 78χρονο εντολέα μου, ως υπαίτιο απρόκλητης επίθεσης με μαχαίρι, αυτά όχι μόνον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αλλά απέχουν παρασάγγας από αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ευρισκόταν σε κάτασταση άμυνας. Ο εντολέας μου δέχθηκε άνευ λόγου και αιτίας, αιφνίδια επίθεση απο 50 χρονο ένοικο της πολυκατοικίας στην οποία ο 78χρονος έκανε απλά τη δουλειά του δεδομένου ότι είχε κληθεί υπό την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ο εντολέας μου αναγκάστηκε να αμυνθεί και να παλέψει για τη ζωή του καθώς δέχθηκε απανωτά, σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, όντας στο έδαφος, ανήμπορος να αντιδράσει. Τούτο δε επειδή απλά τόλμησε να μετακινήσει τη μηχανη του δήθεν “θύματος” για να κάνει τη δουλειά του.

Ο δράστης της αήθους επίθεσης μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου εξετάστηκε και προφανώς δεν διαπιστώθηκε ότι φέρει οιαδήποτε αξιοσημείωτη βλάβη παρά μόνον αμυχές. Πλην όμως, ο εντολέας μου είναι βαρύτατα τραυματισμένος στο κεφάλι και πρόκειται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

Ως εκ τούτου τα δημοσιεύματα που φέρουν τον εντολέα μου να έχει επιτεθεί και να έχει τραυματίσει σοβαρά τον πενηντάχρονο απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα.

Δυστυχώς στις μέρες μας διαπιστώνουμε άλλη μία περίπτωση όπου ο θύτης έγινε θύμα και δυστυχώς ο 78χρονος άνθρωπος κρατείται αυτή τη στιγμή στο Αστυνομικό τμήμα έχοντας σοβαρότατα προβλήματα υγείας».

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Έκρηξη τα ξημερώματα έξω από εστιατόριο

Κακοκαιρία «Άργος»: Μπαίνει στην πιο επικίνδυνη φάση της, σε συναγερμό όλη η χώρα – Πλημμύρες στην Αττική, στα λευκά η Δυτική Μακεδονία – Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια (Videos)

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης