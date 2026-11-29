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Σεισμός, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 41 χιλιόμετρα νότια της Χρυσής Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 15 χιλιομέτρα.
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