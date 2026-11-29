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Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο.

Η αστυνομική έρευνα φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, καθώς δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί η εμπλοκή επιπλέον προσώπων στην υπόθεση, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεση του κοριτσιού, έχει τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Σύμφωνα με την κατάθεση της 15χρονης, η μητέρα της φέρεται να οργάνωνε συναντήσεις με διάφορους άνδρες, με τη γνώση και τη συναίνεση του πατέρα της, εκμεταλλευόμενη σεξουαλικά την ανήλικη έναντι χρημάτων.

Όπως προκύπτει, η μητέρα συνόδευε προσωπικά το κορίτσι στα ραντεβού αυτά, ενώ στις περιπτώσεις που οι συναντήσεις γίνονταν σε πιο μακρινές περιοχές, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν σε βάθος την εμπλοκή του συγκεκριμένου άνδρα, τον οποίο η ανήλικη έχει καταγγείλει επιπλέον και για σεξουαλική κακοποίηση.

Στο μικροσκόπιο τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι ερευνητές σε τρεις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν στο τετράδιο της ανήλικης, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.

Κατά την κατάθεσή της, η 15χρονη περιέγραψε ότι ο εφιάλτης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό κακοποίησης σε ακόμη μικρότερη ηλικία από έναν εκ των συλληφθέντων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι γονείς της την κακοποιούσαν συστηματικά σωματικά, ασκώντας της βία προκειμένου να την υποχρεώνουν να πηγαίνει στις συναντήσεις που οι ίδιοι έκλειναν.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 15χρονη βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί σε έναν συγχωριανό της, ζητώντας βοήθεια για να γλιτώσει από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να ήταν τα πρώτα της λόγια.

Ακολούθως, του εξομολογήθηκε το μαρτύριο που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ζούσε επί χρόνια, καταγγέλλοντας ότι οι γονείς της την εξέδιδαν έναντι ευτελών χρηματικών ποσών, τα οποία έφταναν ακόμη και τα 10 με 15 ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες, ώστε να χαρτογραφηθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Μάλιστα, θεωρείται πιθανό το επόμενο διάστημα να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, στην περίπτωση που προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία και για άλλα πρόσωπα.

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