Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, μέσα στο επιτρεπόμενο ωράριο 11:00–20:00. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το προτεινόμενο κλείσιμο είναι στις 18:00. Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μπορούν να μείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, όπως το Smart Park στα Σπάτα. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday.

Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

My market. Από τις 11:00 έως τις 15:00 λειτουργούν τα καταστήματα που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο της αλυσίδας, μεταξύ άλλων σε Βριλήσσια, Κηφισιά, Σεπόλια και Κερατέα.

Από τις λειτουργούν τα καταστήματα που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο της αλυσίδας, μεταξύ άλλων σε Βριλήσσια, Κηφισιά, Σεπόλια και Κερατέα. Σκλαβενίτης. Το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα λειτουργεί 11:00–20:00 , σύμφωνα με την ανακοίνωση της αλυσίδας.

Το κατάστημα στο λειτουργεί , σύμφωνα με την ανακοίνωση της αλυσίδας. Lidl και ΑΒ Βασιλόπουλος. Για τα σημεία που λειτουργούν Κυριακή, το ωράριο χρειάζεται έλεγχο ανά κατάστημα. Το ίδιο ισχύει για τα μικρότερα σημεία Shop&Go και Local.

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών αρχίζει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Για τις τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου προβλέπει το εξής πρόγραμμα.

Τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, 24 και 31 Δεκεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο είναι 09:00–18:00. Τα καταστήματα θα είναι κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ ο Σύλλογος προτείνει να παραμείνουν κλειστά και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Αγορές με κακοκαιρία

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για σήμερα την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεταξύ άλλων, στην Αττική. Όσοι σχεδιάζουν να βγουν για αγορές μπορούν να ελέγξουν το ωράριο του συγκεκριμένου καταστήματος και τις τοπικές οδηγίες πριν ξεκινήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθιακός: Τα ρήγματα που κρατούν σε επιφυλακή τους σεισμολόγους – Οι περιοχές της Ελλάδας που μπορούν να δώσουν σεισμούς άνω των 6 Ρίχτερ



Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία, Σποράδες – Πού θα σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα (Video)

Χερσόνησος: Ματαιώθηκε η εκδήλωση Κασιδιάρη που ξεσήκωσε εναντίον της την τοπική κοινωνία – Ο ΕΟΤ σφράγισε το ξενοδοχείο μετά από έλεγχο