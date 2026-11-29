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Τριάντα ένα χρόνια μετά τον φονικό σεισμό του Αιγίου, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους και άφησε πίσω του εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια, ο Κορινθιακός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ανήσυχες σεισμικά περιοχές της χώρας. Οι πρόσφατες επισημάνσεις του καθηγητή Γεωλογίας και προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιου Λέκκα, για τις υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε περιοχές όπως το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι επανέφεραν στο προσκήνιο το ερώτημα για το πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η περιοχή απέναντι στο ενδεχόμενο ενός ισχυρού σεισμού.

Δεν είναι, άλλωστε, μόνο ο Κορινθιακός που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των σεισμολόγων. Το Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο και το ελληνικό τόξο, από τα Κύθηρα και την Κρήτη μέχρι την Κάρπαθο και τη Ρόδο, συγκαταλέγονται στις περιοχές με έντονη τεκτονική δραστηριότητα, όπου έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν ισχυροί σεισμοί.

Η συζήτηση για τον Κορινθιακό αναζωπυρώθηκε μετά την ομιλία του κ. Ευθύμιου Λέκκα, στις 18 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο πλαίσιο του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ παρουσίασε στοιχεία για τη σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών, με ειδική αναφορά στο Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν ανησυχία με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει στη συνέχεια ότι δεν έκανε πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό στην Κόρινθο. Αντίθετα, εξήγησε ότι οι αναφορές του αφορούσαν τα επιστημονικά δεδομένα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι μηχανικοί κατά την κατασκευή κτιρίων και υποδομών. Οι υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις αποτυπώνουν τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν οι αντισεισμικές κατασκευές και δεν αποτελούν ένδειξη ότι ένας μεγάλος σεισμός πρόκειται να εκδηλωθεί άμεσα.

Η διάκριση είναι ουσιαστική, καθώς μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τον χρόνο, το επίκεντρο και το μέγεθος ενός μελλοντικού σεισμού. Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας μιας περιοχής είναι διαφορετική υπόθεση από την πρόγνωση ενός συγκεκριμένου γεγονότος.

Ωστόσο, η ανησυχία για τον Κορινθιακό δεν προέκυψε με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις. Τον περασμένο Απρίλιο, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε προκαλέσει συζητήσεις με την εκτίμηση ότι η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ισχυρού σεισμού. Επικαλούμενος ιστορικά στοιχεία και μαθηματικά μοντέλα, είχε αναφέρει ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να περιμένουμε έναν ισχυρό σεισμό.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων. Ο ίδιος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για πιθανολογική εκτίμηση και όχι για πρόγνωση σεισμού. Τόσο ο Ευθύμιος Λέκκας όσο και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, είχαν επισημάνει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία που να επιτρέπουν τον ασφαλή προσδιορισμό του χρόνου εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Από το Αίγιο του 1995 στις Αλκυονίδες του 1981

Η σεισμική ιστορία του Κορινθιακού εξηγεί γιατί η περιοχή βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της επιστημονικής παρακολούθησης. Στις 15 Ιουνίου 1995, σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών, έπληξε τη βόρεια Πελοπόννησο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στην Αχαΐα και τη Φωκίδα. Ο σεισμός είχε τραγικό απολογισμό 26 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Την ίδια ημέρα ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών.

Ο σεισμός του 1995 παραμένει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη σύγχρονη σεισμική ιστορία του Κορινθιακού. Πολύ νωρίτερα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1981, οι Αλκυονίδες είχαν δώσει τρεις διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 6,7, 6,4 και 6,3 βαθμών. Οι δονήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες χτύπησαν και την Αττική.

Στον κατάλογο των μεγάλων σεισμών της περιοχής περιλαμβάνονται επίσης ο σεισμός της Κορίνθου το 1928, μεγέθους 6,3 βαθμών, εκείνος του 1965, αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και η δόνηση του Γαλαξιδίου το 1992, μεγέθους 5,8 βαθμών.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2022, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε αναφερθεί στον μέσο ιστορικό χρόνο επανάληψης ισχυρών σεισμών στον Κορινθιακό, ο οποίος υπολογίζεται περίπου στα 30 χρόνια.

Ένα από τα πιο ενεργά τεκτονικά πεδία της Ευρώπης

Η ιδιαιτερότητα του Κορινθιακού βρίσκεται στη γεωλογική του δομή. Ο κόλπος αποτελεί μία από τις ταχύτερα διανοιγόμενες τεκτονικές περιοχές της Ευρώπης, καθώς οι δύο πλευρές του απομακρύνονται σταδιακά η μία από την άλλη. Η κίνηση αυτή προκαλεί συνεχή παραμόρφωση του γήινου φλοιού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δράση ενός εκτεταμένου δικτύου ενεργών ρηγμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει το 2024 ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Δρ Αθανάσιος Γκανάς, ο ρυθμός διεύρυνσης του Κορινθιακού ξεπερνά σε ορισμένα τμήματα τα 12 χιλιοστά τον χρόνο. Από το 1769 έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή δώδεκα επιφανειακοί σεισμοί μεγέθους άνω των 6 βαθμών.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ενεργά ρήγματα του Αιγίου, της Ελίκης, του Ψαθόπυργου, του Πυργακίου, του Μαραθιά και των Τριζονίων. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα τεκτονικών δομών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες σεισμικής ενεργοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το δυτικό και το κεντρικό τμήμα του κόλπου, αλλά και η περιοχή των Αλκυονίδων στα ανατολικά, όπου έχουν καταγραφεί ορισμένες από τις ισχυρότερες σεισμικές ακολουθίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο και το ελληνικό τόξο

Πέρα από τον Κορινθιακό, υπάρχουν και άλλες περιοχές της χώρας όπου η γεωλογική δραστηριότητα και το ιστορικό σεισμών μεγάλου μεγέθους επιβάλλουν αυξημένη προσοχή. Το Ιόνιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα και η Ιθάκη περιλαμβάνονται στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.

Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρούς σεισμούς. Ο πιο καταστροφικός στη σύγχρονη ιστορία της ήταν εκείνος του Αυγούστου του 1953, μεγέθους 7,2 βαθμών, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη. Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες, με τον σεισμό της Λευκάδας το 2003, μεγέθους 6,4 βαθμών, τις ισχυρές δονήσεις στην Κεφαλονιά το 2014, τον σεισμό των 6,5 βαθμών στη Λευκάδα το 2015 και τη δόνηση ανοιχτά της Ζακύνθου το 2018.

Εξίσου σημαντική είναι η σεισμική δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο. Εκεί, η παρουσία μεγάλων ενεργών ρηγμάτων συνδέεται με τη δυτική προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, ενός από τα σημαντικότερα τεκτονικά συστήματα της ευρύτερης περιοχής. Η θαλάσσια ζώνη μεταξύ Λήμνου, Σαμοθράκης και Αγίου Ευστρατίου έχει δώσει ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν και παρακολουθείται συστηματικά από τους επιστήμονες.

Ξεχωριστή θέση στον σεισμοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδας έχει το ελληνικό τόξο, το οποίο εκτείνεται από τα Κύθηρα και τη νότια Κρήτη έως την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Στην περιοχή αυτή η αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα βυθίζεται κάτω από την πλάκα του Αιγαίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεωδυναμικό περιβάλλον. Η διαδικασία της καταβύθισης συνδέεται με την εκδήλωση πολύ ισχυρών σεισμών, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν ξεπεράσει ακόμη και τους 7 βαθμούς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πρόταση αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της χώρας, στην οποία έχει συμβάλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τον περασμένο Απρίλιο ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η νέα επιστημονική πρόταση εντάσσει τον Κορινθιακό στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι οι παραπάνω περιοχές έχουν αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα, μελετούν τα ενεργά ρήγματα και αξιολογούν τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε θα εκδηλωθεί η επόμενη ισχυρή δόνηση.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγαλύτερη πρόκληση για την Πολιτεία. Οι προσεισμικοί έλεγχοι σε σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια, η ενίσχυση των παλαιότερων κατασκευών, η συστηματική παρακολούθηση των ρηγμάτων και η ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού για να αντιμετωπιστούν.

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