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Επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών, 78 και 53 ετών, με αφορμή μία θέση στάθμευσης, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14:10, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς, όταν, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση πάρκινγκ, ο 78χρονος τραυμάτισε με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι έναν 53χρονο, στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι από γροθιές.

Ο 78χρονος αναμένεται να συλληφθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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