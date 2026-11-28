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Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Βανδή στο νέο τεύχος του Madame Figaro και στον Κωνσταντίνο Αντωνάτο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο τίμημα της αναγνωρισιμότητας, στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και στην έκθεση της προσωπικής τους ζωής, αλλά και στα κοινωνικά στερεότυπα που εξακολουθούν να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις επιλογές των άλλων.

«Εγώ κι αν έχω πληρώσει το τίμημα της δημοσιότητας. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν με αφορά πια. Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ. Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ζεις για τους άλλους.

Παλιότερα γινόταν μέσα από κάποια περιοδικά ή μέσα από κάποιες εκπομπές. Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Βανδή.

Η σχέση της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις κοινές εμφανίσεις και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης του ζευγαριού να έχουν αποτελέσει αφορμή για ποικίλα σχόλια.

Ερωτηθείσα αν σκέφτηκε ποτέ ότι όλη αυτή η έκθεση θα μπορούσε να κάνει κακό στη σχέση τους, η τραγουδίστρια απάντησε:

«Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο. Φυσικά και θα συμβεί, αλλά και πάλι σου λέω, δεν με αφορά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια στερεότυπα. Τα μοτίβα είναι τόσο ισχυρά, μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος».

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