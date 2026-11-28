Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος, παραχωρώντας μια συνέντευξη στην οποία τοποθετήθηκε για ζητήματα που αφορούν τόσο τον καλλιτεχνικό χώρο όσο και τη σύγχρονη κοινωνία.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός εξέφρασε τον προβληματισμό του για την έλλειψη τόλμης στην τηλεοπτική μυθοπλασία, εξήγησε γιατί θεωρεί υποχρέωσή του να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ προχώρησε και σε πιο προσωπικές εξομολογήσεις για την οικογένειά του.

«Η κωμωδία θέλει τόλμη στη γραφή. Αν αυτολογοκρίνεσαι, δεν γίνεται να γράψεις κωμωδία. Εάν δεν ενοχληθούν κάποιοι, δεν έχει νόημα η κωμωδία. Δεν θέλουν να σπάσουν αβγά και πάνε σε πιο δραματικές σειρές και πάντα να αναμοχλεύεται αυτό το πράγμα και να πηγαίνουμε προς τα πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Μπέζος εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει μέσα από την πολυετή πορεία του συνεπάγεται και μια ευθύνη απέναντι στο κοινό.

«Σε αυτή τη θέση που με έχει βάλει ο κόσμος τόσα χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια, αλλιώς θα ήμουν ανακόλουθος. Δεν έχει νόημα να φοβάμαι και να συμπεριφέρομαι σαν ένας μεσοαστός που κοιτάει το σπιτάκι του. Το λέω γιατί οι άνθρωποι παραδειγματίζονται από αυτά και έχει πολύ μεγάλη σημασία».

Με αιχμηρό λόγο σχολίασε και τη γενικότερη κοινωνική πραγματικότητα, εκφράζοντας την ανησυχία του για όσα παρατηρεί γύρω του.

«Εδώ κοντεύουμε να πούμε ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Έχουμε τρελαθεί, έχει χαθεί η μπάλα. Το βλέπω παντού, στο πολιτικό μας σύστημα, στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, στον τρόπο σκέψης τους, στον χώρο τον δικό μας. Είναι σαν να υπάρχει μια γενική αναταραχή, η οποία μάλλον δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά παγκόσμιο».

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και η ελληνική τηλεόραση, την οποία χαρακτήρισε συντηρητική ως προς τις θεματικές που επιλέγει να αναδείξει.

«Πολύ συντηρητική η ελληνική τηλεόραση από άποψη θεματολογίας. Υπάρχουν τόσα θέματα πολύ σοβαρά και εμείς είμαστε πάλι στα ίδια».

Η εξομολόγηση για την πατρότητα και το στήριγμα της συζύγου του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, αναγνωρίζοντας και δικές του αστοχίες στον ρόλο του πατέρα.

«Η εικόνα σε αιχμαλωτίζει, ο λόγος σε συγκινεί. Αυτό είναι ευθύνη του σπιτιού. Όταν δεν συνομιλείς με το παιδί σου, να γίνει μια αναμέτρηση την οποία το παιδί έχει ανάγκη, απλώς οι γονείς δεν τη δίνουν γιατί βαριούνται. Το έκανα ως πατέρας και άλλες φορές δεν το έκανα και έχω μετανιώσει γι’ αυτό».

Όσο για τους ανθρώπους στους οποίους αναζητά στήριξη στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, ο Γιάννης Μπέζος αποκάλυψε πως η σύζυγός του αποτελεί το βασικό του αποκούμπι.

«Στα δύσκολα στρέφομαι στη σύζυγό μου, θα μιλήσω με την κόρη μου. Κυρίως στη σύζυγό μου. Μοιραζόμαστε έναν κοινό χρόνο και μια κοινή αγωνία, όπως και με ελάχιστους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ».

Διαβάστε επίσης:

Δάντης: «Έπαθα μουσική κατάθλιψη – Έβρισκα ανώφελο να κυκλοφορώ τραγούδια»

Συγκλονίζει η Κική Φερούδη-Μουτσάτσου για τον Αριστοτέλη Ωνάση: «Άσπρισαν τα μαλλιά του σε 40 μέρες μετά τον Αλέξανδρο – Η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Κάλλας» (Video)

Φαίη Σκορδά: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτεί τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Πριν από τον Ιούλιο»