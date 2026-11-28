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Σε δύο φάσεις θα επηρεάσει τη χώρα η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ» που βρίσκεται σε εξέλιξη και φέρνει βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση της κακοκαιρίας σήμερα Σάββατο με τις βροχές και τις τοπικά έντονες καταιγίδες να συνεχίζονται στα δυτικά και βορειοανατολικά και έως το βράδυ να επηρεάζουν και τα κεντρικά τμήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

Αύριο η δεύτερη φάση – Χάρτες

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11, κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των βραδινών ωρών του Σαββάτου 28/11 και των μεσημεριανών ωρών της Κυριακής 29/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική), ενώ για την Κυριακή 29/11 αναβαθμίζεται σε Κατηγορία 5 (Ακραία).

Το κύριο χαρακτηριστικό της 2ης φάσης, θα είναι η σταδιακή επικράτηση θυελλωδών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, όπου μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής 29/11 θα φτάνουν σε ριπές τα 100 km/h και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων τα 120 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 2.

Σημαντική πτώσης της θερμοκρασίας

Παράλληλα, η θερμοκρασία την Κυριακή 29/11 θα σημειώσει σημαντική πτώση και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στον παρακάτω Χάρτη 3 παρουσιάζεται το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για την Κυριακή 29/11/2026, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο είχε εκδοθεί την Παρασκευή (27/11), δίνοντας στην κακοκαιρία την ονομασία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν διαφορετικές περιοχές της χώρας έως και τη Δευτέρα, με τις προειδοποιήσεις να φτάνουν κατά τόπους στο κόκκινο επίπεδο.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ:

1. Σήμερα Σάββατο (28-11-2026)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Αύριο Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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