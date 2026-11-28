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Την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ στο Κάραβελ.
Συγκεκριμένα, το συνέδριο θα διεξαχθεί το τριήμερο 19 – 21 Φεβρουαρίου του 2027.
Τις ανακοινώσεις έκανε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σε δευτερολογία του, στο κλείσιμο των εργασιών του οργάνου. Εντός των επόμενων ωρών, το βράδυ ή αύριο το πρωί αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα ονόματα των πρώτων υποψηφίων της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια.
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