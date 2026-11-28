Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» αποκτά ιδιαίτερη διάσταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτυπώνει ένα εκτεταμένο πλέγμα συμβάσεων, χρηματοδοτήσεων και διοικητικών αποφάσεων που αφορά δεκάδες δήμους και τρεις μεγάλους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 174 πολυκέντρα ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 66.988.520 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για οκτώ δήμους, καθώς και οι χωριστές συμβάσεις για 248 πολυκέντρα σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η εισαγγελική έρευνα εξετάζει εάν οι συγκεκριμένες προμήθειες πραγματοποιήθηκαν με όρους πραγματικού ανταγωνισμού, εάν οι τιμές ανταποκρίνονταν στο κόστος της αγοράς και εάν ο εξοπλισμός εξυπηρετούσε τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις.

Στις σελίδες της δικογραφίας καταγράφονται ονόματα αυτοδιοικητικών, αποφάσεις συλλογικών οργάνων, συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ και μαρτυρίες δημάρχων για την αποτελεσματικότητα και το πραγματικό κόστος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι η αναφορά ενός αυτοδιοικητικού προσώπου στη δικογραφία δεν συνεπάγεται απόδοση ποινικής ευθύνης. Η έρευνα διακρίνει τις ενέργειες των προσώπων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες από τις αποφάσεις και τις διαδικασίες δημόσιων φορέων που εξετάζονται.

Οι οκτώ δήμοι και τα 66,98 εκατομμύρια ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εισαγγελικής αναφοράς αφορά το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκαν προμήθειες πολυκέντρων ανακύκλωσης σε οκτώ δήμους.

Aναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις, οι ποσότητες εξοπλισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

Δήμος Πολυκέντρα Προϋπολογισμός Αθηναίων 50 18.259.000 € Θεσσαλονίκης 48 17.766.720 € Πειραιά 32 11.844.480 € Παλαιού Φαλήρου 10 3.651.800 € Αιγάλεω 6 2.220.840 € Αχαρνών 8 3.842.880 € Χαλκιδέων 13 4.811.820 € Γαλατσίου 7 2.590.980 € Σύνολο 174

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού στηρίχθηκε σε προσφορές των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO, τις οποίες εξετάζει ως επιχειρήσεις κοινών οικονομικών συμφερόντων.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της χρηματοδότησης, αλλά και κατά πόσο υπήρξε ουσιαστική έρευνα αγοράς με ανεξάρτητες προσφορές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι θα προμηθεύονταν τον εξοπλισμό σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επιπλέον, η ένταξη μιας προμήθειας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι παραδόθηκε όλος ο εξοπλισμός ή ότι καταβλήθηκε ολόκληρο το εγκεκριμένο ποσό.

Γιώργος Πατούλης: Οι 130 μονάδες ανακύκλωσης στην Αττική

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι αναφορές στον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Η δικογραφία περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την προμήθεια 90 πολυκέντρων ανακύκλωσης, με αρχικό συμβατικό αντικείμενο άνω των 33 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για 40 επιπλέον πολυκέντρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 130.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει τη χρονική αλληλουχία των διοικητικών αποφάσεων, τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να τεκμηριωθεί το κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι οι όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν στις 30 Απριλίου 2020, ενώ η σχετική μελέτη συντάχθηκε στις 18 Ιουνίου 2020, δηλαδή μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, για το συγκεκριμένο υποέργο είχαν υποβληθεί ουσιαστικά δύο προσφορές, από την ΤΕΧΑΝ και την ENVIPCO, παρά το γεγονός ότι στον προσυμβατικό έλεγχο είχε παρουσιαστεί ευρύτερος αριθμός οικονομικών φορέων για το σύνολο του διαγωνισμού.

Οι αναφορές αυτές θέτουν ερωτήματα για τη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του, χωρίς να συνιστούν από μόνες τους ποινική κατηγορία κατά του πρώην περιφερειάρχη.

Πελοπόννησος: Η σύμβαση για 58 πολυκέντρα

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και τη σύμβαση για την προμήθεια 58 πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Στη δικογραφία καταγράφεται η διαδικασία προμήθειας, οι σχετικές αποφάσεις και η υπογραφή της σύμβασης από τον τότε πρόεδρο του φορέα, Σταύρο Αργειτάκο.

Η προμήθεια αφορούσε εγκαταστάσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 17,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει εάν οι τεχνικές προδιαγραφές επέτρεπαν ουσιαστικό ανταγωνισμό και εάν οι τιμές αγοράς ήταν δικαιολογημένες.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για τη νομιμότητα της διαδικασίας, τη συμβατότητα του εξοπλισμού με τους στόχους του προγράμματος και το ύψος του κόστους.

Κρήτη: Η σύμβαση των 17,67 εκατ. ευρώ

Ανάλογη περίπτωση καταγράφεται στην Κρήτη, όπου ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) προχώρησε σε διαδικασία προμήθειας 60 πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Στις σελίδες 15–16 της αναφοράς κατονομάζεται ο Ζαχαρίας Καλογεράκης, ως πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση στις 9 Ιουλίου 2023.

Το συμβατικό τίμημα ανερχόταν σε 17.670.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η κατανομή των πολυκέντρων αφορούσε τρεις περιφερειακές ενότητες:

Ηρακλείου: 34 πολυκέντρα.

34 πολυκέντρα. Ρεθύμνου: 13 πολυκέντρα.

13 πολυκέντρα. Λασιθίου: 13 πολυκέντρα.

Στην ίδια ενότητα καταγράφονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών, η συμμετοχή των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO και η επιλογή της αναδόχου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι, σύμφωνα με την αναφορά, η ΤΕΧΑΝ ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος με προσφορά η οποία περιλάμβανε έκπτωση 4% επί του προϋπολογισμού, ενώ η ανταγωνιστική προσφορά αποκλείστηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η δικογραφία εξετάζει κατά πόσο υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Η μαρτυρία για το κόστος που επιβαρύνει τους δήμους

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στον δήμαρχο Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία ως μάρτυρας. Kαταγράφονται οι επισημάνσεις του για το οικονομικό μοντέλο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και τις επιβαρύνσεις που προκαλεί στους δήμους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το κόστος διαχείρισης μέσω συγκεκριμένων συστημάτων μπορούσε να φθάνει τα 350–500 ευρώ ανά τόνο, ποσό που ο δήμαρχος αντιπαραβάλλει με το κόστος του συστήματος των μπλε κάδων.

Η μαρτυρία αναδεικνύει ένα από τα βασικά ζητήματα της υπόθεσης: κατά πόσο η εγκατάσταση πανάκριβων πολυκέντρων εξασφάλιζε πράγματι καλύτερες υπηρεσίες ανακύκλωσης ή δημιουργούσε πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις για τους δήμους.

Η συγκεκριμένη κατάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από εν ενεργεία δήμαρχο με εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και δεν αποτελεί απλή πολιτική τοποθέτηση εκτός της δικαστικής διαδικασίας.

Κωνσταντίνος Ασκούνης: Το πολυκέντρο που αποξηλώθηκε στην Καλλιθέα

Στην εισαγγελική αναφορά καταγράφεται η περίπτωση του δήμου Καλλιθέας και του δημάρχου Κωνσταντίνου Ασκούνη. Η υπόθεση αφορά πολυκέντρο ανακύκλωσης που είχε τοποθετηθεί κοντά στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το οποίο τελικά αποξηλώθηκε.

Σύμφωνα με την αναφορά, είχαν διατυπωθεί προβληματισμοί για τις συνθήκες λειτουργίας του, την καθαριότητα του χώρου και τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η περίπτωση της Καλλιθέας αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης: την απόσταση ανάμεσα στην προμήθεια του εξοπλισμού και την πραγματική δυνατότητα εγκατάστασης και αποτελεσματικής λειτουργίας του.

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι σημερινές δημοτικές αρχές

Στο μεταξύ, η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί και τις σημερινές δημοτικές αρχές.

Στον Δήμο Αθηναίων, επί δημαρχίας Χάρη Δούκα, έχουν καταγραφεί προβλήματα με τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Αντιδρώντας και παρεμβαίνοντας στην υπόθεση σχεδόν από την αρχή του προβλήματος, ο Χάρης Δούκας προχώρησε σε εξώδικη παρέμβαση προς την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, καθώς σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παρέμενε εκτός λειτουργίας. Ο δήμαρχος Αθήνας επισήμαινε με κάθε ευκαιρία το προβληματικό του όλου σχεδίου και της λειτουργίας των περιβόητων σπιτιών, ενώ προειδοποίησε προ εβδομάδων την ΚΕΔΕ για τις επερχόμενες εξελίξεις.

Στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έχει επισημάνει προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος. Πρόκειται για μεταγενέστερες εξελίξεις, οι οποίες συμπληρώνουν την εικόνα της υπόθεσης, χωρίς να αποτελούν κατ’ ανάγκη αντικείμενο των συγκεκριμένων αναφορών της δικογραφίας.

Τα ερωτήματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από το σύνολο των στοιχείων αναδεικνύονται σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες προμήθειες. Ποιοι ενέκριναν τις τεχνικές προδιαγραφές; Πώς προσδιορίστηκαν οι προϋπολογισμοί; Πραγματοποιήθηκε ουσιαστική έρευνα αγοράς; Ποιοι γνώριζαν τις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Και, κυρίως, ποιο ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα των επενδύσεων για τους δημότες;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το ενδεχόμενο οργανωμένης οικονομικής δραστηριότητας με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οφέλους από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η παρουσία δεκάδων δήμων και τριών μεγάλων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων στην υπόθεση καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση όχι μόνο των επιχειρηματικών συναλλαγών, αλλά και της αλληλουχίας των διοικητικών αποφάσεων που επέτρεψαν την πραγματοποίηση των προμηθειών.

Ταυτόχρονα, η ποινική ευθύνη είναι προσωπική και δεν μπορεί να συναχθεί από την ιδιότητα του δημάρχου, του περιφερειάρχη ή του προέδρου ενός φορέα.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία «Άργος»: Σε κόκκινο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Ευάγγελο Τουρνά

Τραγωδία στη Γαύδο: Δύο νεκροί μετά από πρόσκρουση σκάφους με πάνω από 50 μετανάστες σε βράχια

Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Απαγόρευση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους την Κυριακή 29/11 – Πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται