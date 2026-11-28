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Η Ινδία, μια χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις, αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια περιορισμένη στρατιωτική συνεργασία, βρίσκεται πλέον στο κάδρο των τουρκικών καταγγελιών προς τα Ηνωμένα Έθνη για τους εξοπλισμούς της Εθνικής Φρουράς.

Η αναφορά στους ινδικούς υπερηχητικούς πυραύλους BrahMos, σε επιστολή που διαβίβασε η Τουρκία στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αποκαλύπτει μια ευρύτερη ανησυχία της Άγκυρας για τις σχέσεις που αναπτύσσει η Λευκωσία με μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις του κόσμου.

Το θέμα ανέδειξε στις 27 Νοεμβρίου η ινδική ειδησεογραφική ιστοσελίδα ThePrint, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας αποτελεί πλέον ακόμη ένα σημείο τριβής στις ήδη προβληματικές σχέσεις του Νέου Δελχί με την Άγκυρα. Το ινδικό δημοσίευμα διευκρινίζει, πάντως, ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία για την πώληση των συγκεκριμένων πυραύλων στην Κύπρο.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν εξεταστεί σε συνδυασμό με τη στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν, τις σχέσεις της Ινδίας με την Ελλάδα, την Αρμενία και το Ισραήλ, αλλά και την υπογραφή, τον Ιανουάριο του 2026, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αντιπαράθεση της Άγκυρας με το Νέο Δελχί αποκτά πλέον και μεσογειακή διάσταση, με την Κύπρο να βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση που ενδιαφέρει όλο και περισσότερο την ινδική εξωτερική πολιτική.

Το έγγραφο του ΟΗΕ

Η επιστολή που εντοπίσαμε φέρει τον διπλό αριθμό εγγράφου A/81/476 – S/2026/881, έχει ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2026 και κυκλοφόρησε επισήμως στις 4 Νοεμβρίου, ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συζήτησης του Κυπριακού.

Την υπογράφει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ, ο οποίος διαβιβάζει στον Αντόνιο Γκουτέρες επιστολή του Μουράτ Σοϊσάλ, εκπροσώπου του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη.

Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε προηγούμενη καταγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2026, με αριθμό εγγράφου A/81/406 – S/2026/772, για τις τουρκικές παραβιάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοπλιστική πολιτική της Λευκωσίας, στις συμφωνίες με τρίτες χώρες και στην παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.

Στο δεύτερο παράρτημα της επιστολής υποστηρίζεται ότι η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Νέο Δελχί τον Μάιο του 2026 οδήγησε στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών και σε φερόμενες διευθετήσεις για την προμήθεια υπερηχητικών πυραύλων BrahMos, εκτιμώμενου βεληνεκούς 650 χιλιομέτρων.

Στο στόχαστρο οι συνεργασίες

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για μεταφορά 90 αναβαθμισμένων αρμάτων Leopard από την Ελλάδα στην Κύπρο, στο ενδιαφέρον για τέσσερα ελληνικά συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος», καθώς και σε ενδεχόμενη προμήθεια ισραηλινών αρμάτων Merkava Mk3.

Επικρίνεται επίσης η συμφωνία της 8ης Ιουνίου 2026 με τη Γαλλία για το καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ η Λευκωσία κατηγορείται ότι διευκολύνει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Η τουρκική πλευρά επικαλείται ακόμη τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια παραθέτει, ανέρχονται σε €628,1 εκατ. για το 2026, εκ των οποίων €176,8 εκατ. αφορούν εξοπλισμούς. Ζητάει επίσης να μην αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα η παρουσία ξένων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Από τον Μακάριο στον Μόντι

Οι σχέσεις Κύπρου και Ινδίας έχουν τις ρίζες τους στην περίοδο πριν από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού υποστήριζε τον αγώνα των Κυπρίων για ανεξαρτησία από τη Βρετανία. Ο Νεχρού και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υπήρξαν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Κινήματος των Αδεσμεύτων, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών εγκαθιδρύθηκαν επισήμως στις 10 Φεβρουαρίου 1962.

Η Ινδία είχε ενεργό συμμετοχή και στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τρεις Ινδούς στρατηγούς να αναλαμβάνουν κατά καιρούς τη διοίκησή της. Το Νέο Δελχί ουδέποτε αναγνώρισε το ψευδοκράτος και διαχρονικά υποστηρίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκείνο που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις αποκτούν στρατιωτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό περιεχόμενο.

Η επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο, στις 15 και 16 Ιουνίου 2025, η πρώτη Ινδού πρωθυπουργού έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, σηματοδότησε αυτή τη μετάβαση.

Στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε στη Λευκωσία προβλέπεται συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, συχνότερες επισκέψεις ινδικών πολεμικών πλοίων, κοινές ναυτικές ασκήσεις και συντονισμός επιχειρήσεων έρευνας, διάσωσης και απομάκρυνσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η ινδική φρεγάτα INS Trikand κατέπλευσε στη Λεμεσό, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 υπογράφηκε το ετήσιο πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσίαση των δυνατοτήτων της ινδικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τι συμφωνήθηκε στην Ινδία

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, από τις 20 έως τις 23 Μαΐου 2026, επισφράγισε την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο συμφωνιών που δημοσίευσε η ινδική κυβέρνηση στις 22 Μαΐου, ανακοινώθηκε οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας για την περίοδο 2026 έως 2031, δημιουργία μηχανισμού διαλόγου για την κυβερνοασφάλεια, σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας και του ινδικού Υπουργείου Άμυνας.

Ανακοινώθηκε επίσης η συμμετοχή της Κύπρου στην ινδική πρωτοβουλία για τον Ινδοειρηνικό, στον τομέα του εμπορίου, της συνδεσιμότητας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Ο παράγοντας Πακιστάν

Για να γίνει κατανοητή η τουρκική αντίδραση, πρέπει να εξεταστεί τι συμβαίνει μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικότερα της Κύπρου.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει στενή στρατιωτική και πολιτική συνεργασία με το Πακιστάν, τον κυριότερο περιφερειακό αντίπαλο της Ινδίας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένως εκφράσει τη στήριξή του στις πακιστανικές θέσεις για το Κασμίρ, προκαλώντας αντιδράσεις στο Νέο Δελχί.

Η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις, στρατιωτική εκπαίδευση, εξοπλιστικά προγράμματα και ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων. Χαρακτηριστική είναι η συμφωνία για την κατασκευή τεσσάρων κορβετών του τουρκικού προγράμματος MILGEM για το πακιστανικό πολεμικό ναυτικό.

Το ίδιο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζει τις σχέσεις των δύο χωρών ως στρατηγικές, με θεσμοθετημένο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο συνεδρίασε για έβδομη φορά τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι σχέσεις Τουρκίας και Ινδίας επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά τη στρατιωτική αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο του 2025, όταν η Άγκυρα εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς το Ισλαμαμπάντ, ενώ στην Ινδία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις οι πληροφορίες για χρήση τουρκικής προέλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις πακιστανικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μια εξέλιξη της 27ης Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ερντογάν ολοκλήρωσε τη διαδικασία επικύρωσης της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάπτυξη στρατιωτικών σχέσεων της Ινδίας με την Κύπρο και την Ελλάδα αποκτά για την Άγκυρα διαφορετική βαρύτητα από εκείνη μιας συνηθισμένης εμπορικής συναλλαγής στον τομέα των εξοπλισμών.

Γιατί οι BrahMos

Οι BrahMos ανήκουν στην κατηγορία των υπερηχητικών πυραύλων cruise, με δυνατότητες προσβολής ναυτικών και χερσαίων στόχων, αναλόγως της έκδοσης του συστήματος.

Για μια χώρα όπως η Κύπρος, με περιορισμένο στρατηγικό βάθος, χωρίς πολεμική αεροπορία με μαχητικά αεροσκάφη και με μεγάλη διαφορά στρατιωτικής ισχύος έναντι της Τουρκίας, η ανάπτυξη σύγχρονων αποτρεπτικών δυνατοτήτων θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η τουρκική πλευρά.

Η τουρκική στρατιωτική ηγεσία έχει συνηθίσει να υπολογίζει την Κύπρο ως ένα πεδίο στο οποίο διαθέτει συντριπτική υπεροχή σε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις. Η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με προηγμένα συστήματα αεράμυνας, επιτήρησης και αποτροπής υποχρεώνει την Άγκυρα να επανεξετάζει αυτούς τους υπολογισμούς.

Ωστόσο, η σημασία της αναφοράς στους BrahMos είναι προς το παρόν περισσότερο πολιτική παρά επιχειρησιακή, καθώς δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση αγοράς τους από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Ελλάδα και η Ευρώπη

Η προσέγγιση της Ινδίας με την Κύπρο εξελίσσεται παράλληλα με την ενίσχυση των σχέσεών της με την Ελλάδα.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2026 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον Ινδό ομόλογό του Ρατζνάθ Σινγκ. Υπογράφηκε κοινή διακήρυξη προθέσεων για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών και συμφωνήθηκε πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026.

Η Ελλάδα αναζητάει νέες πηγές προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού και συνεργασίες για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ενώ η Ινδία επιδιώκει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ούτε στην ελληνική περίπτωση, πάντως, οι πληροφορίες περί ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα ινδικά πυραυλικά συστήματα συνιστούν απόδειξη αγοράς.

Η Ινδία έχει ήδη αναπτύξει πολύ σημαντικότερες εξοπλιστικές σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τον Απρίλιο του 2025 υπέγραψε διακρατική συμφωνία με τη Γαλλία για την προμήθεια 26 ναυτικών μαχητικών Rafale, έχοντας προηγουμένως παραλάβει 36 Rafale για την πολεμική αεροπορία της.

Τον Οκτώβριο του 2025 ανακοινώθηκε βρετανοϊνδική συμφωνία ύψους £350 εκατ. για την προμήθεια αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων, παράλληλα με συνεργασία στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας.

Στις 27 Ιανουαρίου 2026 η Ινδία υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα, η οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη θαλάσσια ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Συνεπώς, η Λευκωσία κινείται και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής προσέγγισης με το Νέο Δελχί.

Το δικαίωμα της αυτοάμυνας

Η επιχειρηματολογία της Τουρκίας στον ΟΗΕ προσκρούει σε μια θεμελιώδη νομική πραγματικότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Η διατήρηση ενόπλων δυνάμεων, η προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και η σύναψη αμυντικών συμφωνιών αποτελούν, υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων κάθε κράτους, εκφάνσεις της κυριαρχίας του.

Επιπλέον, τα ψηφίσματα 541 του 1983 και 550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας απορρίπτουν τη νομιμότητα της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα και καλούν τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν. Η κυκλοφορία μιας τουρκικής επιστολής ως επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου της από τον διεθνή οργανισμό.

Η Άγκυρα ζητάει ουσιαστικά να αντιμετωπίζονται ως ισότιμες δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Η παρουσία τουρκικού στρατού σε κατεχόμενο έδαφος και η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων από το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, στο έδαφος που βρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχό του.

Ο δρόμος προς την Ευρώπη

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση της ινδικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αφορά άμεσα τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Ο σχεδιαζόμενος οικονομικός διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, γνωστός ως IMEC, αποσκοπεί στη δημιουργία νέων εμπορικών, ενεργειακών και ψηφιακών συνδέσεων μεταξύ της ινδικής υποηπείρου και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να αποκτήσουν ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος δεν προβλέπει ως αναγκαίο ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία. Η Άγκυρα, αντιθέτως, επιδιώκει εδώ και χρόνια να καταστήσει την τουρκική επικράτεια βασικό κόμβο διασύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη.

Η ενίσχυση της ινδικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει, επομένως, συνέπειες που υπερβαίνουν κατά πολύ το ενδεχόμενο πώλησης κάποιων πυραύλων στην Κύπρο.

Ενδεικτική είναι η μελέτη που δημοσίευσε στις 8 Ιουλίου 2026 το Ινδικό Συμβούλιο Διεθνών Υποθέσεων, στην οποία εξετάζονται οι προοπτικές δημιουργίας τριμερούς στρατηγικού σχήματος Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου, με τη συνεργασία Τουρκίας και Πακιστάν να αναγνωρίζεται ως ένας από τους παράγοντες που ευνοούν αυτή την προσέγγιση.

Η μεγαλύτερη ανησυχία

Αυτό που φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο την Άγκυρα είναι η σταδιακή διεύρυνση του αριθμού των χωρών που αποκτούν συγκεκριμένα συμφέροντα από την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Γαλλία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ελλάδα και πλέον η Ινδία αναπτύσσουν διαφορετικού είδους συνεργασίες με τη Λευκωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνουν αυτομάτως υποχρέωση στρατιωτικής υπεράσπισής της.

Η Τουρκία επιδιώκει να αποθαρρύνει αυτές τις συνεργασίες, παρουσιάζοντάς τες ως απειλή για την περιφερειακή ειρήνη, την ίδια στιγμή που διευρύνει τις δικές της στρατιωτικές συμμαχίες από τον Καύκασο μέχρι την ινδική υποήπειρο.

Η αναφορά στους BrahMos έχει σημασία ακόμη και αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχωρήσει ποτέ στην αγορά τους. Αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα έχει αρχίσει να συνυπολογίζει την Ινδία στις δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και για την Τουρκία, η οποία επί δεκαετίες επιχειρεί να επιβάλει στην Κύπρο περιορισμούς στην άσκηση της κυριαρχίας της, αυτή είναι μια εξέλιξη πολύ σημαντικότερη από την προμήθεια ενός οπλικού συστήματος.

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