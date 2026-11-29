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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή τα παιδιά του μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του εκδοτικού οίκου στο Facebook.

Όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, ο Στέφανος Πατάκης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι και παραπάτησε την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα.

Η ανακοίνωση των Εκδόσεων Πατάκη

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν. Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

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