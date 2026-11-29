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Σειρά συναντήσεων για τον Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, με τον πρώην πρωθυπουργό να πραγματοποιεί επίσκεψη στην πόλη. Το Σάββατο, ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε τόσο με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, ενώ επισκέφθηκε και τη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Παράλληλα το βράδυ του Σαββάτου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με νέους από την ευρύτερη περιοχή. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Σαμαράς συνομίλησε με πολίτες κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα νέους. Άλλωστε κάνει άνοιγμα στους νέους.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που βιώνει η νέα γενιά, άσκησε κριτική για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και έστειλε μήνυμα ενότητας και συστράτευσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές. «Είναι πολύ μεγάλη τιμή απόψε, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο θέαμα που γεμίζει τη συνείδηση και την πίστη μας στο αύριο, από το να βλέπει κανείς τους νέους να ενδιαφέρονται και να αγαπάνε την πατρίδα τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους νέους που αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον τους, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Εγώ σας λέω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί για να παλέψουμε. Θα είμαστε μια γροθιά ενωμένη». Υπογράμμισε ότι το όραμα για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι άπιαστο.

Οι αιχμές για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα

Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για σκάνδαλα, διεθνείς περιπέτειες και ελλείψεις στη Δικαιοσύνη, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες. Μίλησε, μάλιστα, για «απαγόρευση στον μικρομεσαίο να πετύχει» εξηγώντας ότι αναφέρεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να εξελιχθεί, να προοδεύσει και να πραγματοποιήσει το δικό του όνειρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγρότη που επέλεξε να παραμείνει στον τόπο του, ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα του, και σήμερα βλέπει τα πάντα γύρω του να εξαφανίζονται. «Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε και οφείλετε κι εσείς να δώσουμε το δικαίωμα της ελπίδας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι δύο είναι οι προϋποθέσεις για να κερδηθεί αυτό το δικαίωμα: η πίστη στον εαυτό μας, στους φίλους, στις ιδέες και στον Χριστό, αλλά και η αποφασιστικότητα να δοθεί η μάχη.

Το μήνυμα για τις κάλπες

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Αντώνη Σαμαρά στις προσεχείς εθνικές εκλογές, με τον πρώην πρωθυπουργό να καλεί τους νέους να μην επιλέξουν την αποχή.

«Πολλοί μιλάνε για μάχη και μετά κάθονται στην πολυθρόνα. Όποιος μείνει στην πολυθρόνα στις προσεχείς εκλογές και δεν πάει να ψηφίσει, στην ουσία ψηφίζει αυτά τα οποία γίνονται σήμερα» ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη θέρμη, την ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητα που, όπως είπε, διέκρινε στα μάτια των νέων που βρέθηκαν απέναντί του, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι με τέτοιους ανθρώπους το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο. «Γιατί τα πάντα είναι η πατρίδα» είπε χαρακτηριστικά.

Συναντήσεις και σήμερα, Κυριακή

Το πρόγραμμα των συναντήσεων θα συνεχιστεί και σήμερα, Κυριακή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ανάμεσά τους θα υπάρχουν και επαφές με στελέχη που στηρίζουν τόσο τον ίδιο όσο και το ενδεχόμενο της ίδρυσης ενός νέου κόμματος.

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