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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γκάντι Άιζενκοτ με στόχο τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ, που άρχισαν σήμερα στις 10 το πρωί (τοπική ώρα), στο Τελ-Αβίβ.

Η συνάντηση διεξάγεται στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο υπουργείο Άμυνας, όπου και μεταφέρθηκε από ξενοδοχείο της Χερτσλίγια όπου είχε αρχικά προγραμματιστεί, και άνοιξε με μια ενημέρωση για την κατάσταση της ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ξεχωριστές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις διαπραγματευτικές ομάδες των δύο κομμάτων.

Οι επαφές αυτές ακολουθούν την αιφνιδιαστική πρόταση που κατέθεσε, το βράδυ του Σαββάτου, με ανάρτησή του στο X ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, πρότεινε στον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ, να αναλάβει πρώτος τα ηνία μιας κυβέρνησης εναλλαγής, στην οποία οι δύο πολιτικοί ηγέτες θα διαδεχθούν ο ένας τον άλλον, με τον ίδιο τον Νετανιάχου να αναλαμβάνει αρχικά καθήκοντα αναπληρωτή πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, παραμερίζει την αρχή ότι ηγείται το μεγαλύτερο κόμμα εξαιτίας της «υπαρξιακής απειλής» που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το τελεσίγραφο και το «αγκάθι»

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου (με την προθεσμία να εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου), αποδέχθηκε την πρόσκληση για συνομιλίες, θέτοντας ωστόσο τελεσίγραφο 24 ωρών στον Νετανιάχου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πρόταση για εθνική ενότητα είναι ειλικρινής.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις αποτελεί η αξίωση του Νετανιάχου να παραμείνει ο ίδιος στη θέση του πρωθυπουργού για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εναλλαγής, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με το Ιράν, όρος τον οποίο ο Άιζενκοτ φέρεται να απορρίπτει κατηγορηματικά. Την ίδια στιγμή, η πρόταση Νετανιάχου προβλέπει κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Παράλληλα, η πρωτοβουλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο ηγέτης του κόμματος Γες Ατίντ, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε την κίνηση του Νετανιάχου «άλλη μια διαφανή απάτη», υποστηρίζοντας ότι πρέπει πρώτα να ορκιστεί κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ και έπειτα να συζητηθεί η διεύρυνσή της.

Αντίθετα, ο Ναφτάλι Μπένετ χαιρέτισε την απόφαση του Νετανιάχου να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση ενότητας υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ, χαρακτηρίζοντάς τη «σωστή».

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