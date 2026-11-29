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Την έντονη αντίδραση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προκάλεσε ο θάνατος δύο εργαζομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) από ισραηλινό πλήγμα σε κλινική της οργάνωσης στη Γάζα. Ο Γκουτέρες δήλωσε «σοκαρισμένος και θλιμμένος» για το περιστατικό, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδίκασε επίσης την επίθεση.

Οι δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνταν ως φύλακες, σκοτώθηκαν σε πλήγμα που σημειώθηκε στην πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι επρόκειτο για «τρομοκράτες» που συνδέονταν με τη Χαμάς, ενώ οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις τους έφεραν ευκρινή σήμανση και ότι η τοποθεσία τους ήταν γνωστή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Η έκκληση Γκουτέρες

«Ο γενικός γραμματέας είναι σοκαρισμένος και θλιμμένος», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΗΕ, στην οποία υπογραμμίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Όλα τα μέρη οφείλουν να σέβονται τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης να προστατεύουν τα νοσοκομεία, τις κλινικές, το ιατρικό προσωπικό και τους εργαζόμενους των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Κάθε παραβίαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και οι υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτούν για τις πράξεις τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, χαρακτήρισε μέσω του X τις επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ανθρωπιστικού προσωπικού στη Γάζα «αποτρόπαιες και απαράδεκτες».

Για 17 νεκρούς εργαζομένους κάνουν λόγο οι MSF

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν ότι οι δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μία από τις κλινικές τους στη Γάζα, εκφράζοντας την οργή τους για την απώλειά τους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και εξοργισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, που ήταν και οι δύο φύλακες, από ισραηλινό πλήγμα εναντίον μιας από τις κλινικές μας στη Γάζα», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στο X.

Μετά τους δύο νέους θανάτους, οι MSF καταγράφουν συνολικά 17 εργαζομένους τους που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση υπογράμμισε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις της έφεραν ευδιάκριτα τα λογότυπά της και ότι οι συντεταγμένες της τοποθεσίας είχαν κοινοποιηθεί στον ισραηλινό στρατό, ο οποίος γνώριζε πού βρίσκονταν.

«Τρομοκράτες»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, μέσω Telegram, ότι έπληξαν και σκότωσαν στην πόλη της Γάζας δύο άτομα που χαρακτήρισαν «τρομοκράτες» και τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, εργάζονταν παράλληλα για τη διεθνή οργάνωση MSF ως φύλακες σε κλινική της.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δύο άνδρες ήταν ο Άχμαντ Αμπού Χασίρα και ο Μοάζ Σομπχ. Ο τελευταίος, όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις, εμφανίζεται ως διοικητής μονάδας πυροβολικού της Χαμάς.

Ο στρατός υποστήριξε, επίσης, ότι το πλήγμα δεν είχε ως στόχο νοσοκομείο και δεν προκάλεσε ζημιές σε καμία ιατρική υποδομή.

«Δεν γλιτώνει κανείς από την ισραηλινή βαρβαρότητα»

Η πρεσβευτής της Παλαιστίνης στη Γαλλία, Χάλα Αμπού Χασίρα, ανέφερε μέσω του X ότι ο Άχμαντ Αμπού Χασίρα ήταν εξάδελφός της, ηλικίας 25 ετών, και ότι σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό της κλινικής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα – Βελγίου, όπου εργαζόταν.

«Ούτε οι ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις ούτε οι κλινικές ούτε το προσωπικό τους γλιτώνουν από την ισραηλινή βαρβαρότητα», κατήγγειλε.

Φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου απεικονίζουν συγγενείς να θρηνούν γύρω από τη σορό του 25χρονου. Η νεκρική πομπή του, μαζί με εκείνη του δεύτερου εργαζομένου των MSF, πέρασε από τους δρόμους της πόλης της Γάζας.

Συγγενής του πρώτου θύματος, ο οποίος έχει επίσης το όνομα Άχμαντ Αμπού Χασίρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο 25χρονος ήταν άοπλος άμαχος και δεν είχε σχέση με πολιτική παράταξη ή στρατιωτική οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έγινε στόχος ενώ ασκούσε το επάγγελμά του», ανέφερε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσουν οι δολοφονίες και η αιματοχυσία.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γάζα εξακολουθεί να μετρά τις συνέπειες δύο ετών πολέμου, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

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