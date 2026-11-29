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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Άργος», που περνά στη δεύτερη και πιο δύσκολη φάση της με το επίκεντρο να μετατοπίζεται στα ανατολικά και νότια τμήμα της χώρας.

Αττική, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και περιοχές της Πελοποννήσου βρίσκονται σε κατάσταση Red Code, την ώρα που οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις στο Αιγαίο, αγγίζοντας τοπικά τα 10 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Συνολικά εστάλησαν διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας, όπου λόγω συσσώρευσης υδάτων διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο σημείο έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Μαλακάσα, τη Δροσιά, του Παπάγου, τη Μάνδρα, το Ψυχικό, τα Καλύβια, τον Άγιο Στέφανο και το Περιστέρι.

Δέυτερος γύρος σφοδρών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων σήμερα – «Βουτιά» της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία εισέρχεται σήμερα στην πιο ισχυρή της φάση, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση. Στον νομό προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα (με έμφαση στο διάστημα 13:00–19:00), κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με σταδιακή ενίσχυση, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας αισθητή πτώση

Στην υπόλοιπη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στο Αιγαίο οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Σε επιφυλακή οι Αρχές – Συστάσεις στους πολίτες

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, σημειώνουν. Υπενθυμίζεται πως σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας τίθενται σήμερα σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα.

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