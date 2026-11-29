Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Tο ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr.

Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deepfakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη, με καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό. Ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, «Ο Πίνακας» καθρεφτίζει με χιούμορ και οξύτητα μια κοινωνία που καταρρέει πίσω από την εικόνα της.

Σχετικά με την ιστορία της παράστασης: Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας. Η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα. Σε μια ακραία κίνηση οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκινώντας από το εμβληματικό αριστούργημα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»).

Πριν όμως ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια ταπεινή μοναχή – γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης – για να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο, «τέλειο» αντίγραφο! Ο σκηνοθέτης εξήγησε τον λόγο που διάλεξε αυτό το έργο και, μεταξύ άλλων, είπε: «Δυστυχώς, η σύγχρονη δραματουργία ασχολείται σήμερα με τα μικροπράγματα της καθημερινότητας».

Εκτός από τη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης, ο Μιχάλης Πανάδης παίζει και στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, όπου παρουσιάζεται η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ντόρας και την Αλεξάνδρα Αϊδίνη στον ρόλο της μητέρας, οι Μιχάλης Πανάδης, Κώστας Ανταλόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Γιάννα Σταυράκη και Γιώργος Στάμος συγκροτούν ένα λαμπερό καστ που ζωντανεύει τις σύνθετες σχέσεις και τις συγκρούσεις του έργου.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου: Η «διαφορετική» Ντόρα εμπλέκεται, χωρίς να το γνωρίζει, σε κάτι που μοιάζει με πείραμα, όταν οι γονείς και ο γιατρός της αποφασίζουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα που την κρατούσαν έως τότε σε καταστολή. Απελευθερωμένη από αυτόν τον εγκλεισμό, έρχεται σε επαφή με την επιθυμία και τη σεξουαλικότητά της. Η συμπεριφορά της, όμως, δεν υπακούει στις κοινωνικές συμβάσεις και φέρνει σε αμηχανία τους πάντες. Σύντομα μετατρέπεται σε «πρόβλημα», θέτοντας δύσκολα και επίμονα ερωτήματα: Πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η ελευθερία; Ποιος μπορεί να θέσει τα όριά της και με ποιο δικαίωμα;

Τέλος, ο Μιχάλης Πανάδης, απαντώντας στην ερώτηση γιατί δεν παίζει στις παραστάσεις που σκηνοθετεί, είπε με νόημα: «Δυο χαρές μαζί δεν γίνεται».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Από φέτος το θέατρο Πορεία βαδίζει χωρίς καμία επιχορήγηση»

Podcast: Κινηματογραφικές διαδρομές (2) – Στον πλανήτη με τον Κόπολα, στο Βερολίνο με τον Φασμπίντερ

Podcast – Στάθης Λιβαθινός: «Με το “Αμάρτημα της μητρός μου”, η Μπέττυ Αρβανίτη κλείνει τον κύκλο της στο θέατρο»