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Δέκα και πλέον χρόνια μετά τις βραβευμένες «Τρεις αδερφές» του, ο Δημήτρης Τάρλοου καταπιάνεται και πάλι με τον Αντόν Τσέχοφ, αυτή τη φορά με τον «Βυσσινόκηπο», το κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Πορεία στις 20 Νοεμβρίου 2026. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το έργο, στον «Βυσσινόκηπο» μια οικογένεια αριστοκρατών παρακολουθεί άπραγη την κατάρρευση του κόσμου της. Η Λιουμπόφ Ρανέφσκαγια, οικονομικά και συναισθηματικά ναυαγισμένη, επιστρέφει από το Παρίσι στο πατρικό κτήμα, που σύντομα θα βγει σε πλειστηριασμό για χρέη. Παγιδευμένοι στις αναμνήσεις, στην ψευδαίσθηση μιας δόξας που έχει ήδη λήξει και στην αδράνεια, τόσο η Λιουμπόφ όσο και ο αδερφός της αρνούνται την πρόταση του πρώην δουλοπάροικού τους Λιοπάχιν και χάνουν για πάντα τον κήπο. Στο τέλος του έργου και της εποχής, αποχωρούν με δάκρυα, ξεχνώντας στο άδειο σπίτι τον ηλικιωμένο υπηρέτη Φιρς ως σπαρακτικό υπόλειμμα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια.

Το έργο γράφτηκε το 1903 και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας από τον Κονσταντίν Στανισλάφσκι. Παρόλο που ο συγγραφέας χαρακτήρισε τον «Βυσσινόκηπο» κωμωδία, ο σκηνοθέτης το ανέβασε ως δράμα και μάλιστα με τραγικά στοιχεία, φανερώνοντας την πολλαπλή φύση του έργου, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας. Γράφτηκε σε μία περίοδο που ο ρωσικός λαός ήταν βυθισμένος στην ανέχεια και την αμάθεια, ενώ θεωρείται από πολλούς προαναγγελία των επαναστάσεων του 1905 και του 1917. Μέσα σε αυτό διακρίνεται η πρόθεση του Τσέχοφ να καταδείξει την αδυναμία εκπροσώπων της αριστοκρατίας να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανισορροπίες και διαφορές που οδήγησαν σε ιστορικές ανατροπές, οι οποίες πρωτίστως επηρέασαν τους ίδιους.

Ο Δημήτρης Τάρλοου αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει αυτό το έργο. Εκτός των άλλων, τόνισε ότι ο «Βυσσινόκηπος» είναι ένα έργο για τη μνήμη και τον χρόνο. Για τη θραυσματικότητα του παρελθόντος και την αδιάκοπη προσπάθεια αναβίωσης του περασμένου χρόνου. Αν προσέξει κανείς, όλοι οι χαρακτήρες αδυνατούν να ζήσουν στο παρόν. Υπάρχουν μόνο μέσα από το παρελθόν ή το μέλλον. Είπε επίσης χαρακτηριστικά: «Σήμερα αδυνατούμε να ζήσουμε το οτιδήποτε. Στην ασφυκτική ζωή μας δεν έχουμε στιγμές να τις ζήσουμε. Ο Βυσσινόκηπος μας λέει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξαναζήσουμε». Τέλος, αναφέρθηκε με χαρά στο γεγονός ότι από φέτος το Θέατρο Πορεία λειτουργεί χωρίς καμία βοήθεια και επισήμανε ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχορηγήσεις είναι λανθασμένος.

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