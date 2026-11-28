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Την ώρα που διαμορφώνονται νέες διεθνείς ισορροπίες, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει βυθιστεί στους ρυθμούς μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Όσοι κυβερνούν και όσοι κυβέρνησαν και φιλοδοξούν να ξανακυβερνήσουν αναλώνονται σε μια αντιπαράθεση στην οποία κυριαρχούν η σκανδαλολογία, η ηθικολογία και η διεκδίκηση πιστοποιητικών πολιτικής εντιμότητας.

Ασφαλώς η διαφθορά, η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αλαζονεία της εξουσίας αποτελούν μείζονα πολιτικά ζητήματα. Όταν, όμως, η καταγγελία τους γίνεται το αποκλειστικό σχεδόν περιεχόμενο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, δικαιούται κανείς να αναρωτηθεί εάν χρησιμοποιούνται και ως βολικό υποκατάστατο της πολιτικής συζήτησης.

Διότι είναι ευκολότερο να καταγγέλλεις την ανηθικότητα του εσωτερικού πολιτικού αντιπάλου παρά να αμφισβητείς τις επιλογές ενός ισχυρού συμμάχου από τον οποίο προσδοκάς πολιτική υποστήριξη.

Μήπως, λοιπόν, η απροθυμία ουσιαστικής αντιπαράθεσης για τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές της χώρας δεν οφείλεται τόσο σε πολιτική μυωπία όσο στον φόβο των διεκδικητών της εξουσίας να μην δυσαρεστήσουν τα ισχυρά κέντρα εξουσίας της Ουάσιγκτον, των Βρυξελλών και του Βερολίνου;

Για ποια Ελλάδα διεκδικούν την εξουσία;

Η ενδεχόμενη αμερικανορωσική συνεννόηση, οι ενδο-ευρωατλαντικές αντιθέσεις και η αναδιάταξη των ενεργειακών συμφερόντων θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, στα οποία οφείλουν να απαντήσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και εκείνοι που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας:

● Εάν οι ΗΠΑ αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, θα αναθεωρήσει η Αθήνα τη δική της πολιτική έναντι της Μόσχας; Με ποιον τρόπο και τι κόστος;

● Εάν το ρωσικό φυσικό αέριο επιστρέψει στην ευρωπαϊκή αγορά με αμερικανική εμπορική διαμεσολάβηση, τι θα απογίνει το ελληνικό στοίχημα του Κάθετου Διαδρόμου; Και ποιος θα πληρώσει (την οικονομική ζημιά) τα σπασμένα;

● Εάν μια ευρωατλαντική συνεννόηση με τη Ρωσία αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Τουρκίας, ποιες διασφαλίσεις διαθέτει η Ελλάδα έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων; Και ποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα αποκομίζει από τις στρατιωτικές διευκολύνσεις που παρέχει στις ΗΠΑ;

● Ποιο κόστος θα κληθεί να αναλάβει η ελληνική κοινωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό;

● Και, τελικά, εάν οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες αποκλίνουν ακόμη περισσότερο, με ποια κριτήρια θα διαμορφώσει η Ελλάδα τη δική της πολιτική;

Η ευθύνη για την απουσία αυτής της συζήτησης βαρύνει και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία συχνά εξαντλούν την ελεγκτική τους αποστολή στην αναπαραγωγή της κομματικής αντιπαράθεσης, αντί να υποχρεώνουν τους διεκδικητές της εξουσίας να τοποθετηθούν επί της ουσίας.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα κόμματα διαφωνούν. Είναι ότι αποφεύγουν να διαφωνήσουν για όσα πραγματικά διακυβεύονται. Και όσο οι διεκδικητές της εξουσίας ζητούν από τους πολίτες να επιλέξουν ποιος είναι ηθικότερος, ο καταλληλότερος ή ο… ομορφότερος χωρίς να τους εξηγούν ποια χώρα σκοπεύουν να κυβερνήσουν μέσα στον κόσμο που διαμορφώνεται, η προεκλογική αντιπαράθεση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια διαγωνιστική διαδικασία για τη διαχείριση αποφάσεων που θα έχουν λάβει άλλοι.

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